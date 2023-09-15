Какой завтра, 16 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 16 сентября, День фармацевтического работника в Украине. Верующие чтят память святой Евфимии Всехвальной. До Нового года осталось 106 дней.

16 сентября 2023 года — суббота. 570-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 сентября, церковный праздник

16 сентября в церковном календаре – день памяти святой Евфимии Всехвальной. Происходила женщина из христианской семьи. Как-то правитель города, являвшийся язычником и проводивший гонения за христианами, приказал всем жителям собраться на площади, чтобы отпраздновать праздник бога Марса. А местная христианская община как раз проводила свое богослужение. За это ее членов сразу арестовали, а затем отправили на суд императору. Правитель оставил только молодую Евфимию, которую решил соблазнить.

Но девушка каждый раз отвергала все предложения правителя, за что ее подвергли пыткам. Однако Господь защитил ее тело. Тогда бросили Евфимию к диким зверям, но те стали лизать ей руки. Вдруг послышался с небес голос, призывавший мученицу к себе. Здесь же умерла Евфимия. В то же момент в городе произошло сильное землетрясение и все языческие храмы были разрушены.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит в этот день начинать новые дела.

Если в дом залетела птичка, ее запрещено отпускать.

Не желательно целовать другого человека – до разлуки.

Народные приметы и традиции на 16 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: чем более сухая и теплая погода, тем позже придет зима;

гремит гром – зима будет бесснежная, но холодная;

если за окном теплая погода – холода еще не скоро придут;

утром мерцают на небе звезды – погода изменится;

скворцы еще не полетели в теплые края — тепло еще будет длиться долгое время;

грачи собираются в стае — погода будет ясной;

на дерево пожелтели листья, но они еще не падают — осень будет длинной.

16 сентября на дерево пожелтели листья, но они еще не падают — осень будет длинной / Фото: Pexels

Наши предки в этот день начинали стричь овец, поэтому существовала традиция еще изготавливать из шерсти одежду. Женщины заготавливали на зиму квашеную капусту. А молодые девушки собирались вместе на "капустные вечеринки", чтобы вместе готовить блюда из капусты и сплетничать.

Погода на 16 сентября

Завтра, 16 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе утром пасмурно, потом ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем ​​и +14 ночью. Во Львове — +23 днем ​​и +9 ночью. В Харькове — +22 днем ​​и +12 ночью. В Одессе — +23 днем ​​и +16 ночью.

Памятные даты 16 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 сентября:

1408 год — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии;

1651 год — в Белой Церкви вспыхивает восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой;

1658 год — гетман Украины Иван Выговский заключает с Речью Посполитой Гадячский договор;

1810 год — Мексика провозглашает независимость от Испании и начинает войну за независимость;

1859 год — британский исследователь Дэвид Ливингстон открывает озеро Ньяса (Африка);

1899 год — в Западной Украине создают Национально-демократическую партию;

1908 год — Уильям Дюрант основывает компанию General Motors;

1914 год — 2500 сечевых стрелков украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягают на верность борьбе за освобождение Украины;

1930 год — польское правительство начинает проведение так называемой пацификации (насильственного умиротворения) украинцев в Восточной Галиции;

1963 год — к новой федерации Малайзия присоединяется город-государство Сингапур;

1975 год — Папуа Новая Гвинея провозглашает независимость от Австралии;

1979 год — на восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" совершают подземный ядерный взрыв;

1987 год — подписывают Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли;

2000 год — на спортивном самолете разбивается первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте Украины Леонид Бородич;

2002 год — начинается активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 сентября

Какие завтра именины: Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Дорофий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феофан, Филипп, Харитон, Василиса, Домна.

Талисманом человека, рожденного 16 сентября, является яшма. Этот камень издавна привлекал внимание представительниц прекрасного пола своим необычным внешним видом. В Средние века Яшма считалась священным камнем, поэтому ее использовали для религиозных предметов.

В этот день родились:

1947 год — украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик Валерий Марченко;

1981 год — украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр Людмила Павленко;

1999 год — украинский футболист, чемпион мира среди молодежи Кирилл Дришлюк.

Какой завтра день в Украине и мире

16 сентября День хирурга / Фото: Pexels

16 сентября в Украине празднуют День фармацевтического работника. Празднуется с 1999 года. Праздник был создан по указу президента Украины. Приходится ежегодно на третью субботу сентября. На сегодняшний день в нашей стране работает более 350 тысяч фармацевтов, провизоров и других представителей этой отрасли.

Также 16 сентября День изобретателя и рационализатора Украины. Праздник был установлен указом президента Украины в 1994 году. Приходится каждый год на третью субботу сентября. Главная цель этого дня заключается в поддержке людей, внедряющих новые технологии, производящих селекцию растений и животных, находят методы борьбы с заболеваниями.

А еще 16 сентября Международный день уборки прибрежных территорий. Это очень важное глобальное событие, направленное на защиту океанов и пляжей. Ежегодно приходится на третью субботу сентября. Миллионы волонтеров по всему миру выходят, чтобы убрать мусор с пляжей и водных путей. Свою историю этот день начал 35 лет назад, по инициативе двух человек – Кэти О'Хара и Линды Маранисс.

16 сентября празднуют Всемирный день сока. В 2010 году Международная организация IFU, объединяющая многих производителей фруктовых соков, внесла предложение создать отдельный праздник для чествования этого полезного напитка. Первыми такую ​​инициативу удержали Польша, Испания и Турция. Главная цель этого праздника состоит в популяризации сока и здорового образа жизни.

Также 16 сентября Всемирный день донора костного мозга. Этот день был создан для того, чтобы почтить людей, которые с риском для своего здоровья спасают жизнь тех, кто болен лейкемией. Еще до второй половины XX века лейкемия считалась неизлечимой болезнью. Но все изменилось в 1969 году, когда Доннал Томас провел первую успешную операцию по трансплантации костного мозга. За это он был отмечен Нобелевской премией.

А еще 16 сентября День хирурга. Это профессиональный праздник на третью субботу сентября и призван почтить сложную и очень важную профессию. Хирурги – это настоящие герои, ежедневно спасающие человеческие жизни. К сожалению, некоторым из них приходится работать в очень сложных условиях, когда не хватает инструментов и лекарств.

16 сентября Международный день охраны озонового слоя. Эта дата была создана, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме разрушения озонового слоя, предложить пути его разрешения. Давно известно, что из-за антропогенных действий озоновый слой, защищающий нас от губительного воздействия солнечного излучения, постепенно разрушается.