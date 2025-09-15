- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 16 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 16 сентября, Международный день идентификации. Верующие чтят память святой великомученицы Евфимии. До Нового года осталось 106 дней.
16 сентября 2025 года — вторник. 1301-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 16 сентября, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Евфимии. Евфимия родилась в городе Халкидон (теперь район Стамбула) в знатной и благочестивой семье. Когда во время правления императора Диоклетиана (конец III в.) началось жестокое преследование христиан, правитель города Пратесиан приказал всех верных заставлять приносить жертвы языческим богам.
Евфимия вместе с единоверцами отказалась от участия в идолопоклонных обрядах. Ее схватили и подвергли бесчеловечным мучениям: бичевали, пытали на колесе, бросали в огонь и диким зверям. По преданию, лев, выпущенный на Евфимию, лишь повредил ей тело, но не разорвал насмерть. Зверь ласково лизнул ей ноги, и мучители, не выдержав странного зрелища, закололи святое копьем. Так около 304 года она приняла мученическую кончину.
Что нельзя делать 16 сентября
Нельзя отправляться в дальний путь — считается, что такое путешествие принесет неудачу.
Запрещается работать с огнем — он “не слушается” человека и может навредить.
Не следует свататься — семейная жизнь сложится тяжело.
Народные приметы и традиции на 16 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплый и солнечный день — ждите длинную и ласковую осень;
дождь — до мокрой осени и начала зимы;
летает много паутины — будет теплая и длинная осень;
утром туман быстро рассеивается — к ясной и сухой погоде днем;
светлая луна в кругу — вскоре пойдет дождь.
В народе 16 сентября носило название Ветряк. Так как часто в этот период устанавливалась ветреная погода, сменялись сезоны.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 сентября
Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.
Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. С древнейших времен яшму воспринимали как оберег гармонии и изысканной красоты. В китайской лечебной традиции ее наделяли свойством очищать и оздоравливать внутренние органы человека.
В этот день родились:
1981 год — Сергей Белоущенко, украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр;
1981 год — Людмила Павленко, украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр;
1999 год — Кирилл Дришлюк, украинский футболист, чемпион мира среди молодежи.
Памятные даты 16 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 16 сентября:
1408 год — в церкви поселения Хвасли на Гренландии задокументируют последнее свадебное венчание викингов;
1651 год — в Белой Церкви вспыхивает казацкое восстание, вызванное недовольством условиями заключенного с Речью Посполитой перемирия;
1658 год — гетман Украины Иван Выговский подписывает с Речью Посполитой Гадяцкий договор;
1810 год — Мексиканская революция начинается провозглашением независимости от Испании;
1859 год — британский путешественник и исследователь Дэвид Ливингстон открывает африканское озеро Ньяса;
1899 год — в Западной Украине создают Национально-демократическую партию;
1908 год — Уильям Дюрант основывает автомобильную корпорацию General Motors;
1914 год — 2500 сечевых стрелков, входивших в состав австро-венгерской армии, приносят присягу на верность борьбе за освобождение Украины;
1930 год — правительство Польши начинает так называемую “пацификацию” — силовые акции против украинского населения Восточной Галиции;
1963 год — к вновь созданной федерации Малайзии присоединяется город-государство Сингапур;
1975 год — Папуа — Новая Гвинея провозглашает государственную независимость от Австралии;
1979 год — на объекте “Кливаж” в шахте “Юнком” (Юнокоммунаровск, Донбасса) совершают подземный ядерный взрыв;
1987 год — подписывают Монреальский протокол, направленный на защиту озонового слоя Земли;
2000 год в Украине чествуется День памяти пропавшего журналиста Георгия Гонгадзе;
2002 год — стартует активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения “Восстань, Украина!”.
Какой завтра праздник в Украине и мире
16 сентября в Украине и мире празднуют Международный день идентификации. Он стремится повысить осведомленность о важности наличия юридически признанного удостоверения личности для каждого человека. Это право является основой для доступа к другим правам и возможностям, таким как образование, здравоохранение, финансовые услуги и участие в общественной жизни.
Также 16 сентября Всемирный день барбера. Праздник был начат 2015 группой барберов из Ирландии, которые стремились использовать свою профессию для помощи детям, пострадавшим от войны, бедности и кризисов. Совместно с UNICEF они начали инициативу “The Barbershop Project”, призывая барберов по всему миру жертвовать один день своего дохода на помощь детям в нужде.
А еще 16 сентября Международный день науки, технологий и инноваций для Юга. Этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 9 января 2024 из-за резолюции A/RES/78/259. Этот день способствует развитию инклюзивных и устоявшихся инновационных экосистем в странах Глобального Юга, акцентируя внимание на необходимости обеспечения равного доступа к технологиям и знаниям.
16 сентября празднуют Международный день интервенционной кардиологии. Этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2022, чтобы подчеркнуть важность интервенционной кардиологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Дата была выбрана в честь первой успешной коронарной ангиопластики, проведенной доктором Андреасом Грюнтцигом 16 сентября 1977 года.
Также 16 сентября Международный день охраны озонового слоя. Озоновый слой в стратосфере играет жизненно важную роль: он поглощает вредное ультрафиолетовое излучение Солнца, которое может вызвать рак кожи, катаракту и нарушение экосистем. Международный день охраны озонового слоя напоминает человечеству о необходимости бережного отношения к окружающей среде.