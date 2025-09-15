Какой праздник 16 сентября 2025 года / © ТСН

16 сентября 2025 года — вторник. 1301-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 сентября, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Евфимии. Евфимия родилась в городе Халкидон (теперь район Стамбула) в знатной и благочестивой семье. Когда во время правления императора Диоклетиана (конец III в.) началось жестокое преследование христиан, правитель города Пратесиан приказал всех верных заставлять приносить жертвы языческим богам.

Евфимия вместе с единоверцами отказалась от участия в идолопоклонных обрядах. Ее схватили и подвергли бесчеловечным мучениям: бичевали, пытали на колесе, бросали в огонь и диким зверям. По преданию, лев, выпущенный на Евфимию, лишь повредил ей тело, но не разорвал насмерть. Зверь ласково лизнул ей ноги, и мучители, не выдержав странного зрелища, закололи святое копьем. Так около 304 года она приняла мученическую кончину.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя отправляться в дальний путь — считается, что такое путешествие принесет неудачу.

Запрещается работать с огнем — он “не слушается” человека и может навредить.

Не следует свататься — семейная жизнь сложится тяжело.

Народные приметы и традиции на 16 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и солнечный день — ждите длинную и ласковую осень;

дождь — до мокрой осени и начала зимы;

летает много паутины — будет теплая и длинная осень;

утром туман быстро рассеивается — к ясной и сухой погоде днем;

светлая луна в кругу — вскоре пойдет дождь.

16 сентября светлый месяц в коле — скоро пойдет дождь / © unsplash.com

В народе 16 сентября носило название Ветряк. Так как часто в этот период устанавливалась ветреная погода, сменялись сезоны.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. С древнейших времен яшму воспринимали как оберег гармонии и изысканной красоты. В китайской лечебной традиции ее наделяли свойством очищать и оздоравливать внутренние органы человека.

В этот день родились:

1981 год — Сергей Белоущенко, украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр;

1981 год — Людмила Павленко, украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр;

1999 год — Кирилл Дришлюк, украинский футболист, чемпион мира среди молодежи.

Памятные даты 16 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 сентября:

1408 год — в церкви поселения Хвасли на Гренландии задокументируют последнее свадебное венчание викингов;

1651 год — в Белой Церкви вспыхивает казацкое восстание, вызванное недовольством условиями заключенного с Речью Посполитой перемирия;

1658 год — гетман Украины Иван Выговский подписывает с Речью Посполитой Гадяцкий договор;

1810 год — Мексиканская революция начинается провозглашением независимости от Испании;

1859 год — британский путешественник и исследователь Дэвид Ливингстон открывает африканское озеро Ньяса;

1899 год — в Западной Украине создают Национально-демократическую партию;

1908 год — Уильям Дюрант основывает автомобильную корпорацию General Motors;

1914 год — 2500 сечевых стрелков, входивших в состав австро-венгерской армии, приносят присягу на верность борьбе за освобождение Украины;

1930 год — правительство Польши начинает так называемую “пацификацию” — силовые акции против украинского населения Восточной Галиции;

1963 год — к вновь созданной федерации Малайзии присоединяется город-государство Сингапур;

1975 год — Папуа — Новая Гвинея провозглашает государственную независимость от Австралии;

1979 год — на объекте “Кливаж” в шахте “Юнком” (Юнокоммунаровск, Донбасса) совершают подземный ядерный взрыв;

1987 год — подписывают Монреальский протокол, направленный на защиту озонового слоя Земли;

2000 год в Украине чествуется День памяти пропавшего журналиста Георгия Гонгадзе;

2002 год — стартует активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения “Восстань, Украина!”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 сентября Международный день охраны озонового слоя / © unsplash.com

16 сентября в Украине и мире празднуют Международный день идентификации. Он стремится повысить осведомленность о важности наличия юридически признанного удостоверения личности для каждого человека. Это право является основой для доступа к другим правам и возможностям, таким как образование, здравоохранение, финансовые услуги и участие в общественной жизни.

Также 16 сентября Всемирный день барбера. Праздник был начат 2015 группой барберов из Ирландии, которые стремились использовать свою профессию для помощи детям, пострадавшим от войны, бедности и кризисов. Совместно с UNICEF они начали инициативу “The Barbershop Project”, призывая барберов по всему миру жертвовать один день своего дохода на помощь детям в нужде.

А еще 16 сентября Международный день науки, технологий и инноваций для Юга. Этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 9 января 2024 из-за резолюции A/RES/78/259. Этот день способствует развитию инклюзивных и устоявшихся инновационных экосистем в странах Глобального Юга, акцентируя внимание на необходимости обеспечения равного доступа к технологиям и знаниям.

16 сентября празднуют Международный день интервенционной кардиологии. Этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2022, чтобы подчеркнуть важность интервенционной кардиологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Дата была выбрана в честь первой успешной коронарной ангиопластики, проведенной доктором Андреасом Грюнтцигом 16 сентября 1977 года.

Также 16 сентября Международный день охраны озонового слоя. Озоновый слой в стратосфере играет жизненно важную роль: он поглощает вредное ультрафиолетовое излучение Солнца, которое может вызвать рак кожи, катаракту и нарушение экосистем. Международный день охраны озонового слоя напоминает человечеству о необходимости бережного отношения к окружающей среде.