Какой завтра, 16 января, день – все о событиях, почитаемых церковью, что нельзя делать

16 января 2025 года — четверг. 1058-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 января в церковном календаре – поклон честным оковам святого апостола Петра. Является одним из уважаемых аспектов религиозной традиции. Это связано с цепями, которые, по преданию, связывали апостола Петра во время его заключения в Иерусалиме. Считается, что это поклон является знаком уважения к страданиям и мученичеству апостола. Современные христианские обряды часто включают поклон цепям апостола как символический жест смирения и веры. Цепи могут быть представлены в религиозных святилищах или церквях, где верующие могут поклоняться перед ними, выражая свою духовную преданность и смирение. Этот жест имеет глубокий символический смысл для верующих, ведь он напоминает об отваге, стойкости и вере апостола Петра даже в самых тяжелых испытаниях.

Что нельзя делать 16 января

В этот день нельзя стирать белье.

Запрещается выносить мусор после заката.

Не следует брать в руки острые предметы.

Народные приметы и традиции на 16 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: северный ветер – холод будет продолжительным;

вьюга указывает, что лето будет дождливым и достаточно холодным;

во время заката солнце красное — на следующий день начнется мороз;

морозный день – лето будет засушливым и жарким.

16 января метель указывает, что лето будет дождливым и достаточно холодным / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что уже прошла половина зимы. Часто говорили: "На Петра Веригу разбиваются льды". Поэтому отправлялись расчистить участки леса для будущих посевов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 января

Какие завтра именины: Иван, Максим, Петр, Симон, Неонила.

Талисманом человека, рожденного 16 января, является оникс. Издавна этот камень считался мощным талисманом от злых сил. Оникс защищает от сглаза, а еще любых магических действий.

В этот день родились:

1970 год — украинский композитор, дирижер и философ Сергей Ярунский;

1973 год — украинский бадминтонист Владислав Дружченко;

1983 год — украинский футболист, защитник сборной Украины по футболу, капитан днепропетровского "Днепра" Андрей Русол.

Памятные даты 16 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 января:

929 год — Абд Ар-Рахман III наследует титул эмира Кордовы и провозглашает халифат;

1780 год — английский флот под командованием адмирала Джорджа Родни разбивает испанцев "в лунном сиянии" вблизи мыса св. Викентия и снимает осаду Гибралтара;

1918 год — Малый Совет принимает закон об Армии Украинской Народной Республики;

1919 год — в Киеве по поручению председателя Директории Симона Петлюры, для популяризации украинской музыкальной культуры за рубежом, музыкальным отделом Министерства образования УНР создается Украинская республиканская капелла;

1919 год — Украинская Директория объявляет войну большевистской России;

1920 год — в Париже проходит первое заседание Совета Лиги Наций без участия США;

1924 год — испанский летчик Пабло Пескара продерживается в воздухе на вертолете собственной конструкции 8 минут 13 секунд, пролетев более километра;

1954 год — город Проскуров переименовывают в Хмельницкий, а Каменец-Подольскую область — в Хмельницкую;

1957 год — в Ливерпуле открывается The Cavern Club, в котором начинает выступать группа "The Beatles";

1964 год — на бульваре Сансет (Беверли-Гиллз, Калифорния) открывается ночной клуб Whisky a Go Go, становящийся стартовой площадкой для The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N' Roses, AC/DC, Mötley Crüe;

1969 год — чешский студент Ян Палах совершает акт самосожжения в Праге на Вацлавской площади в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году;

1984 год — Майкл Джексон получает 8 статуэток "Грэмми" за альбом Thriller;

1991 год — коалиция 28 стран во главе с США вступает в войну в Персидском заливе против Ирака, что было ответом на вторжение Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 год — Буркина-Фасо признает независимость Украины;

1997 год — компания Microsoft выпускает Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно становится бестселлером и завоевывает 80% рынка;

2002 год — Совет Безопасности ООН голосует за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан;

2003 год — Верховная Рада принимает Гражданский кодекс Украины;

2006 год — Элен Джонсон-Серлиф приносит присягу как президент Либерии, став первой женщиной-главой государства в Африке;

2014 год — в Украине принимают "законы о диктатуре" ("Диктаторские законы 16 января").

Погода на 16 января

Завтра, 16 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +1 день и 0 ночью. В Харькове — +2 день и 0 ночью. В Одессе — +3 днем и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 января в Украине День памяти Киборгов / Фото: commons.wikimedia.org

16 января в Украине День памяти Киборгов. Это особый день для памяти украинских военнослужащих, которые принимали участие в обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины. В январе 2015 года, после нескольких месяцев ожесточенных боев, украинские войска покинули Донецкий аэропорт, ставший символом мужества и преданности. Оборонявшие его воины получили прозвище "киборги" из-за своей выносливости, стойкости и героизма в борьбе с гораздо более сильным врагом. Они были готовы отдать свою жизнь за Украину, защищая важный стратегический объект.

День памяти Киборгов стал важной датой в украинском календаре для чествования их героизма, а также для напоминания о большой цене, которую заплатили украинские солдаты, защищая независимость страны. В этот день проводятся памятные мероприятия, церемонии, возложение цветов, а также организуются выставки и другие мероприятия, посвященные этим событиям.

Также 16 января Всемирный день группы The Beatles. Он был начат для празднования одного из величайших музыкальных явлений XX века. Этот день не является официальным праздником, но он стал символом почитания творчества британской группы, изменившей историю музыки и культуры. The Beatles – это один из самых больших и влиятельных музыкальных коллективов всех времен. Группа была сформирована в Ливерпуле в 1960 году и состояла из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Гаррисона и Ринго Старра. Их музыка, опыты со стилями, также инновации в студийной работе сделали их революционерами в промышленности. Их песни стали частью мирового культурного наследия, и сегодня они вдохновляют новые поколения.

А еще 16 января – Международный день острой и горячей пищи. Этот день был создан для того, чтобы отметить популярность и влияние острых и жгучих блюд на мировую кулинарию. Собственно, идея праздника заключается в признании важности специй, перцев, а также горячих блюд в разных культурах и кухнях мира. Острая пища, обычно содержащая различные виды перцев, таких как чили, хабанеро, или кайенский перец, является неотъемлемой частью многих национальных кухонь. Она придает пище не только особый вкус, но и имеет ряд полезных свойств для здоровья, в частности улучшает пищеварение, повышает аппетит и может помогать при простуде. Этот день способствует популяризации интересных рецептов, экспериментов в кулинарии с использованием специй и горячих ингредиентов, а также привлекает к культурам, где острая пища является основной частью рациона. Празднуют его разными мероприятиями, такими как кулинарные мастер-классы, дегустации, конкурсы на горячее блюдо, а также тематические фестивали.