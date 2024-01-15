Какой завтра, 16 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 января, День памяти Киборгов в Украине. Верующие празднуют день поклонения честным веригам апостола Петра. До Нового года осталось 350 дней.

16 января 2024 года — вторник. 692-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 января, церковный праздник

16 января в церковном календаре – день поклонения честным веригам апостола Петра. Он был известным христианином, исповедующим веру во Христа. Приблизительно 42 года забросили его в темницу и заковали в кандалы. В ночь перед судом предстал перед Петром Господь, разорвал цепи и вывел человека на свободу. Узнав об этом чуде, другие христиане сохранили его вериги как драгоценность. К ним приходили молиться и исцеляться от болезней. В настоящее время вериги хранятся в Риме.

Что нельзя делать 16 января

Запрещено работать с какими-либо острыми предметами, напоминающими волчьи зубы.

Строго запрещается в этот день стирать вещи.

Нельзя выносить из дома мусор, ведь с ним вынесете и счастье.

Народные приметы и традиции на 16 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на закате солнце красного цвета – на следующий день будет морозная, но солнечная погода;

ветер с севера – к длительным холодам;

метель означает, что лето будет холодным и дождливым;

идет снег – на лугах в мае будет много травы;

морозный день – к жаркому и засушливому лету.

16 января морозный день — к жаркому и засушливому лету / Фото: Pexels

В древности была поговорка "На Петра Вериги разбиваются льды", а еще верили, что половина зимы уже прошла. Крестьяне отправлялись расчищать лесные участки, чтобы весной засеять их зерном.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 января

Какие завтра именины: Максим, Петр, Иван, Георгий, Нестор, Леонила.

Талисманом человека, рожденного 16 января, является оникс. Полудрагоценный камень, имеющий богатую историю. Издавна люди верили, что оникс обладает сильной энергетикой, которая помогает лидерам в продвижении их идей.

В этот день родились:

1970 год — украинский композитор, дирижер и философ Сергей Ярунский;

1973 год — украинский бадминтонист Владислав Дружченко;

1983 год — украинский футболист днепропетровского "Днепра" Андрей Русол.

Памятные даты 16 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 января:

929 год — Абд Ар-Рахман III наследует титул эмира Кордовы и провозглашает халифат;

1780 год — английский флот под командованием адмирала Джорджа Родни разбивает испанцев "в лунном сиянии" близ мыса Св. Викентия и снимает осаду Гибралтара;

1918 год — Малый Совет принимает закон об Армии Украинской Народной Республики;

1919 год — в Киеве по поручению председателя Директории Симона Петлюры, для популяризации украинской музыкальной культуры за рубежом, музыкальным отделом Министерства образования УНР создается Украинская республиканская капелла;

1920 год — в Париже проходит первое заседание Совета Лиги Наций без участия США;

1924 год — испанский летчик Пабло Пескара продержался в воздухе на вертолете собственной конструкции 8 минут 13 секунд, пролетев более километра;

1957 год — в Ливерпуле открывается The Cavern Club, в котором начинает выступать группа "The Beatles";

1964 год — на бульваре Сансет (Беверли-Гиллз, Калифорния) открывается ночной клуб Whisky a Go Go, становящийся стартовой площадкой для The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N' Roses, AC/DC, Mötley Crüe;

1969 год — чешский студент Ян Палах совершает акт самосожжения в Праге на Вацлавской площади в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году;

1984 год — Майкл Джексон получает 8 статуэток "Грэмми" за альбом Thriller;

1991 год — коалиция 28 стран во главе с США вступает в войну в Персидском заливе против Ирака, что было ответом на вторжение Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 год — Буркина-Фасо признает независимость Украины;

1997 год — компания Microsoft выпускает Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80% рынка;

2002 год — Совет Безопасности ООН голосует за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан;

2003 год — Верховная Рада принимает Гражданский кодекс Украины;

2006 год — Элен Джонсон-Серлиф приносит присягу как президент Либерии, став первой женщиной-главой государства в Африке;

2014 год — в Украине принимают "законы о диктатуре".

Погода на 16 января

Завтра, 16 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -2 ночью. Во Львове — +4 днем и -3 ночью. В Харькове — +1 день и -2 ночью. В Одессе — +6 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 января в Украине и мире празднуют Международный день острой и горячей еды / Фото: Pexels

16 января в Украине и мире празднуют Международный день острой и горячей еды. По всему миру гурманы добавляют в свои блюда разнообразные адские специи и приправы, чтобы добавить "перчинки" обычным продуктам. Почти в каждой национальной кухне можно найти рецепты, основанные на острых пряностях. Их польза состоит в том, чтобы пробуждать аппетит, но при этом не переедать. В острых продуктах содержится особенное вещество капсаицин. Оно помогает расширять кровеносные сосуды. Благодаря этому снижается АД и регулируется ток крови. К примеру, в Азии и Китае острую пищу специально добавляют в рацион, чтобы провести профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Также 16 января День памяти Киборгов в Украине. Важна памятная дата, созданная по инициативе украинских бойцов, выживших в борьбе за ДАП. Бойцов, защищавших Донецкий аэропорт, за мужество, отвагу и смелость, назвали "Киборгами". Они стали подлинным символом патриотизма, преданности Украине.

Борьба за Донецкий аэропорт началась 26 мая 2014 года. Тогда наемники и сепаратисты захватили аэродром, но украинские бойцы вернули контроль над аэропортом в тот же день. Боевые действия продолжались до января 2015, закончившись полным разрушением терминалов. Более 200 украинских бойцов отдали жизнь, а 500 получили ранения.