16 января 2026 года — пятница. 1422-й день войны в Украине.

Завтра, 16 января, верующие празднуют Поклон честным оковам святого апостола Петра. Христианский праздник, чествующий цепи, которыми апостол Петр был заключен за проповедь Христа. Согласно преданию, эти оковы стали святыней, потому что через них явилась Божья сила: они исцеляли больных и укрепляли веру. Праздник напоминает об стойкости апостола Петра, его верности Христу и победе духовной свободы над земными узами.

16 января в Украине День памяти Киборгов. Это день памяти защитников Донецкого аэропорта, которые в 2014-2015 годах героически обороняли его от российских оккупантов. Украинских воинов назвали киборгами за невероятную выносливость, стойкость и мужество — враг не верил, что люди способны так долго держать оборону в бесчеловечных условиях. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня и стала символом несокрушимости украинской армии и духа нации.

Также 16 января Международный день фетиша. Выпадает на третью пятницу января. Его начали в 2008 году как инициативу сообществ, выступающих за свободу самовыражения, принятие разнообразия и уважение личных предпочтений взрослых людей. Этот день имеет не столько развлекательный, сколько просветительский и правозащитный характер: он призван уменьшать стигматизацию, поддерживать диалог о согласии, границах, безопасности и праве человека на частную жизнь.

А еще 16 января Всемирный день группы The Beatles. Именно в этот день 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, ставший культовым местом становления группы — здесь The Beatles дали сотни концертов в начале своей карьеры. Этот день посвящен чествованию легендарной четверки — Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Гаррисона и Ринго Старра, чья музыка изменила историю мировой культуры. The Beatles стали символом творческой свободы, новаторства и поколений, которые до сих пор находят в их песнях вдохновение.

16 января празднуют Международный день острой и горячей еды. Это неофициальный гастрономический праздник, посвященный блюдам с жгучими специями — перцем чили, имбирем, карри, васаби и другими приправами, придающими пище яркий вкус и тепла. День напоминает о кулинарных традициях разных народов мира, где острая пища является неотъемлемой частью культуры, а также ее пользы в умеренных количествах — в частности для обмена веществ и настроения. Это отличный случай попробовать новое блюдо или добавить в меню немного огня.