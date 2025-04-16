Какой праздник 17 апреля 2025 года / © ТСН

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17 апреля 2025 года — четверг. 1149-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 апреля, верующие празднуют день памяти святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского. Преподобный Симеон Персидский принадлежит к лику мучеников, пострадавших за христианскую веру во время гонений в Персии в IV веке. В период правления персидского царя Шапура II христианская Церковь подвергалась особо жестоким преследованиям. Симеон проявил непоколебимую верность Христу, отказавшись отречься от своей веры несмотря на угрозу жестоких пыток и неизбежной смерти.

Святой был казнен вместе с другими служителями Церкви. Его мученический подвиг показал глубину духовного мужества, стойкость в исповедании веры и полную преданность Богу. Его память в Церкви хранится в качестве примера героического христианского свидетельства в условиях испытаний и смертельной опасности.

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Преподобный Акакий Мелетийский жил в V веке, находясь в монастырском сообществе под духовным руководством старца по имени Мелетий. Его имя стало известно благодаря подвигу послушания, смирения и терпения, которые он проявлял на протяжении многих лет монашеской жизни.

Несмотря на суровое и часто несправедливое отношение со стороны наставника, преподобный Акакий оставался покорным, сохраняя внутренний мир, доброжелательность и полную преданность Христу. Его душевная чистота и выносливость в терпении стали свидетельством высокой духовной жизни, которая не осталась незамеченным Богом.

Что нельзя делать 17 апреля

Не стоит работать после обеда — день считается святым, разрешен только утренний труд, в частности уборка и подготовка к Пасхе.

Запрещается шить, вязать, прясть — считается, что нить “свяжет” судьбу.

Нельзя ссориться, обижаться — день очищения тела и души.

Народные приметы и традиции на 17 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная, солнечная погода — ждите теплое и урожайное лето;

дождь в этот день будет много грибов летом, но лето обещает быть прохладным и влажным;

заморозки или холодный ветер — лето будет коротким и нестабильным;

сильный ветер — знак, что год будет неспокойным, с бурями и непогодой;

туман утром — до теплого, но дождливого мая;

если пчелы дружно вылетают из ульев — будет хорошее лето и обильный мед;

гуси или утки купаются — до тепла, а если сидят на берегу и не идут в воду — будет стужа.

Если пчелы 17 апреля дружно вылетают из ульей — будет хорошее лето и обильный мед / © unsplash.com

В народе 17 апреля носило название Симеон Пчеловод. В народе этот день связывали не с духовной должностью святого Симеона Иерусалимского, которого чествует православная церковь 17 апреля, а с началом активной работы пчел и вообще пробуждением природы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 апреля

Какие завтра именины: Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

Талисманом человека, рожденного 17 апреля, является коралл. Это уникальный органический ценный дар природы, который издревле считался талисманом внутренней силы. Ему приписывали способность укреплять уверенность в себе, пробуждать самоуважение и гармонизировать эмоциональное состояние собственника.

В этот день родились:

1855 год — Мария Садовская-Барилотти, украинская певица-сопрано и драматическая актриса;

1872 год — Павел Риттер, украинский литературовед и языковед-санскритолог, индоевропеист и переводчик, один из первых украинских индологов;

1969 год — Максим Паперник, украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер.

Памятные даты 17 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 апреля:

1492 год — Христофор Колумб подписал соглашение с Испанией, обязавшись найти новый морской путь в Индию;

1607 год — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье получил духовное посвящение, что стало началом его долгого пути к верхушкам власти;

1839 год — после распада Центральноамериканской федерации возникло независимое государство Гватемала;

1847 год — Тарас Шевченко был арестован за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве;

1848 год — в Галиции были отменены крестьянские повинности по указу австрийского императора Фердинанда I, начиная с 15 мая;

1856 год — город Квебек стал официальной столицей Канады;

1875 год — Невилл Чемберлен, британец, изобрел популярную бильярдную игру “снукер”;

1888 год — двенадцать английских футбольных клубов основали Футбольную лигу, старейший чемпионат в мировом футболе;

1895 год — подписан Симоносекский мир, завершивший первую японско-китайскую войну;

1907 год — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке за день принял рекордное количество иммигрантов — 11 747 человек. Всего в 1907 году в США въехало 1004756 человек;

1924 год — основана голливудская киностудия “Metro-Goldwyn-Mayer”;

1941 год — Югославия капитулировала во время Второй мировой войны;

1946 год — Сирия обрела фактическую независимость от Франции;

1961 год — началась неудачная операция кубинских эмигрантов и ЦРУ в заливе Свиней, направленная на свержение коммунистического правительства Кастро;

1964 год — компания “Ford Motor Company” начала выпуск автомобиля “Форд Мустанг”;

1964 год — американка Джерри Мок стала первой женщиной, самостоятельно облетевшей Землю;

1968 год — вышла первая телепрограмма “В мире животных”;

1970 год — в Киеве открыт дворец “Украина”;

1970 год — вышел дебютный сольный альбом “Paul McCartney”, ознаменовавший конец карьеры “The Beatles”;

1980 год — Южная Родезия сменила свое название на Зимбабве;

1982 год — королева Великобритании Елизавета II объявила Канаду полностью независимой от Великобритании;

1989 год — в Польше легализована деятельность независимого профсоюза “Солидарность”;

1994 год — альбом “Division Bell” группы “Pink Floyd” возглавил британский чарт альбомов, удерживая первое место в течение четырех недель;

2014 год — Европейский парламент в Страсбурге принял резолюцию об отказе от проекта российского газопровода “Южный поток”, который должен был обойти Украину.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 апреля в Украине празднуют День пожарной охраны / © unsplash.com

17 апреля в Украине празднуют День пожарной охраны. Это важная дата, отмечающая героический труд работников пожарной охраны и спасателей ГСЧС. Эти люди рискуют своей жизнью, чтобы защитить других от огня и других чрезвычайных ситуаций, спасая людей и имущество.

Этот день — возможность напомнить всем о важности соблюдения правил безопасности, предупреждения пожаров и воспитания культуры безопасности среди населения. Пожарные активно сотрудничают с органами власти, общинами и другими организациями, чтобы минимизировать риски и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Также 17 апреля Всемирный день борьбы с гемофилией. Этот день позволяет напомнить о необходимости раннего диагноза и доступа к современным методам лечения. Он также фокусируется на информировании людей о том, как можно снизить риски и облегчить жизнь больных, а также на важности здорового образа жизни.

А еще 17 апреля Международный день почитания летучих мышей. Он стремится обратить внимание на важную роль этих животных в природе и необходимость их охраны. Хотя летучие мыши часто вызывают страх или ассоциации с тьмой, на самом деле они являются важными помощниками в экосистемах.

Эти летающие млекопитающие помогают контролировать популяцию насекомых, в том числе комаров и разных вредителей, что положительно влияет на сельское хозяйство и здоровье людей. Кроме того, их существование является показателем здоровья окружающей среды.