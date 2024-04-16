Какой завтра, 17 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

17 апреля 2024 года – среда. 784-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 апреля в церковном календаре – день памяти святого Зосимы. Еще в детстве мальчик интересовался праведной жизнью, читал духовные книги. В юности, после знакомства с монахом Германом, построил вместе с ним келью в пещере. Это был 1436 год. Впоследствии к ним стали стекаться учащиеся. Поэтому келью расширили в храм, а Зосим стал в нем игуменом. Умер в 1478 году.

Что нельзя делать 17 апреля

Не стоит покупать или печь хлеб, особенно вечером, потому что навлечете на себя болезни.

Нельзя долго всматриваться в свое отражение в зеркале.

Запрещено развлекаться, петь и танцевать.

Народные приметы и традиции на 17 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром будет дождь — день будет ясным и солнечным;

на вишню садятся пчелы — плодовые деревья будут иметь большой урожай;

на ольхе висит много сережек — ждите урожая овса, а если шишек много — уродит ячмень;

пчелы лениво летают – меда будет мало.

17 апреля на ольхе висит много сережек — ждите урожая овса / Фото: pixabay.com

Наши предки начинали с этого дня выставлять на улицу ульи. Перед этим проводили специальный ритуал: накрывали столы с хлебом и солью, ставили стаканы с водой, зажигали свечу и с ней обходили все ульи, окропляя их освященной водой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 апреля

Какие завтра именины: Адриан, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семен, Теодор, Федор, Ян.

Талисманом человека, рожденного 17 апреля, является коралл. Органический драгоценный камень. Издавна верили, что коралл помогает повысить самооценку своему владельцу.

В этот день родились:

1895 год — украинский художник-авангардист (конструктивист), дизайнер, театральный декоратор, один из основателей украинской сценографии Александр Хвостенко-Хвостов;

1931 год — ведущий ученый компании IBM в области компьютерных технологий, соизобретатель (вместе с Дэвидом Томпсоном) процессов создания тонкопленочных индуктивных и магниторезистивных микроголовок для записи информации, позволяющих появление жестких дисков и персональных компьютеров Любомир Романков;

1969 год — украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.

Памятные даты 17 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 апреля:

1492 год — Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;

1607 год — 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящается в духовный сан;

1839 год — после распада федерации республик Центральной Америки образуется государство Гватемала;

1847 год — происходит арест Тараса Шевченко как члена Кирилло-Мефодиевского братства;

1848 год — патентом австрийского императора Фердинанда I в Галиции упраздняются крестьянские повинности от 15 мая 1848 года;

1856 год — город Квебек становится столицей Канады;

1875 год — британец Невилл Чемберлен изобретает бильярдную игру "снукер";

1888 год — двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;

1895 год — подписывают Симоносекский договор, завершающий первую японско-китайскую войну;

1907 год — Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке в сутки принимает рекордное количество иммигрантов — 11747 человек;

1924 год — создают голливудскую киностудию "Metro-Goldwyn-Mayer";

1941 год — Югославия капитулирует во 2-й Мировой Войне;

1946 год — Сирия обретает де-факто независимость от Франции;

1961 год — начинается неудачная операция кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах и ​​ЦРУ с целью свержения коммунистического правительства Кастро – высадка в заливе Свиней;

1964 год — начинается выпуск компанией "Ford Motor Company" автомобиля "Форд Мустанг";

1964 год — американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;

1968 год — впервые выходит в эфир телепрограмма "В мире животных";

1970 год — в Киеве открывают дворец "Украина";

1970 год — выходит в свет дебютный сольный альбом "Paul McCartney", ставящий точку в карьере "Beatles";

1980 год — Южная Родезия становится Зимбабве;

1982 год — британская королева Елизавета II провозглашает Канаду полностью независимой от Великобритании;

1989 год — легализована деятельность независимого польского профсоюза "Солидарность";

2014 год — Европарламент своей резолюцией в Страсбурге ставит "крест" на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".

Погода на 17 апреля

Завтра, 17 апреля, в Киеве облачно, ночью дождь, который к утру ослабеет, днем ​​осадки прекратятся, чтобы снова начаться вечером. Во Львове пасмурно, утром мелкий дождь, который ослабеет после обеда, но будет идти до позднего вечера. В Харькове утром уже во второй половине дня переменная облачность, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +11 днем ​​и +9 ночью. Во Львове — +9 днем ​​и +5 ночью. В Харькове — +25 днем ​​и +13 ночью. В Одессе — +23 днем ​​и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 апреля в Украине отмечают День пожарной охраны / Фото: pixabay.com

17 апреля в Украине празднуют День пожарной охраны. Официальный профессиональный праздник, начатый в 1995 году, но сначала дата празднования приходилась на 29 января. В 2013-м ее изменили. Труд пожарных крайне сложный и опасный, особенно в эти непростые для страны времена. Пожарная работа выполняется денно и нощно, а работники должны отличаться хорошей физической и теоретической подготовкой.

Также 17 апреля Всемирный день борьбы с гемофилией. Событие было начато по инициативе Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения. Гемофилия является наследственным неизлечимым заболеванием, которое заключается в нарушении свертывания крови из-за изменений одного гена в Х хромосоме. Больным для поддержания нормального состояния вводят кровь донорскую. Они постоянно находятся под наблюдением врачей.

А еще 17 апреля отмечают Международный день кофе (День эспрессо). Дату празднования выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1938 итальянец Ачиль Гаджия получил патент на создание кофеварок. А вот эспрессо-машину создали в 1901 году. И это изобретение приписывают еще одному итальянцу Луиджи Беццеру. Человечество начало пить кофе еще в X веке. А первое кафе появилось в Стамбуле в 1554 году.

17 апреля Международный день почитания летучих мышей. Событие было начато по инициативе Международной организации охраны рукокрылых. Рукокрылые живут примерно 10-15 лет, рожают максимум двух малышей. Животные любят висеть вверх ногами, зимовать в пещерах. Летучие мыши пользуются ультразвуковыми сигналами и довольно неплохо бегают.

Также 17 апреля Международный день мастерства важных разговоров. Неофициальный праздник, показывающий, насколько важна роль эффективных коммуникаций во всех сферах жизни человека. Именно способность к общению отличает нас от всех других видов.

А еще 17 апреля празднуют Международный день поэзии хайку. Хайку — это форма японской поэзии, которая известна своей глубиной, красотой и простотой. Празднование было введено по инициативе Сари Грандстаффа в 2007 году. А в 2012 году оно было принято Фондом хайко.