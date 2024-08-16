Какой завтра, 17 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

17 августа 2024 года — суббота. 906-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 августа в церковном календаре — день памяти святого мученика Мирона. Он пострадал в 250 году при императоре Декия. Мирон был известен своей кротостью и милосердием к людям, но также мужеством в защите своих верующих. Однажды, во время празднования Рождества Христова, местный правитель Антипатр вошел в храм с воинами, чтобы схватить молящихся. Святой Мирон горячо вступился за свою паству, разоблачая правителя в жестокости. За это его подвергли жестоким пыткам: его тело строгали железными гребнями, бросали в раскаленную печь, но Господь сохранил его.

Когда правитель отдал приказ ему поклониться идолам, Мирон твердо отказался. Тогда его кожу резали ремнями, но даже после этого он оставался непоколебимым. В конце концов святого Мирона отвели в город Кызык, где ему отсекли голову мечом.

Что нельзя делать 17 августа

Не следует ссориться, особенно с близкими людьми.

Нельзя заставлять работать коней.

Запрещается оскорблять животных.

Народные приметы и традиции на 17 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погоже и ясно — ждите непогоды;

очень жаркий день — в сентябре будет много дождей;

низко плывут тучи — скоро начнутся затяжные дожди;

полынь имеет толстый корень — следующий год будет неурожайным.

17 августа полынь имеет толстый корень — следующий год будет неурожайным / Фото: pixabay.com

В прежние времена в этот день был этот день. С этого времени также часто начинались первые небольшие утренние заморозки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 августа

Какие завтра именины: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 17 августа, является гагат. Издавна этот камень использовался как мощная защита от нечисти. Также гагат помогает избавиться от бессонницы.

В этот день родились:

1612 год — князь Лубен и Вишневца, русский воевода Ярема Вишневецкий;

1955 год — украинский военно-политический деятель, лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко;

1968 год — телеведущий, солист группы "Скрябин" Андрей Кузьменко.

Памятные даты 17 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 августа:

1245 год — в битве близ галицкого города Ярослава Даниил Романович громит венгерское войско и покончил с боярским сопротивлением в Галицко-Волынском княжестве;

1502 год — Христофор Колумб провозглашает Гондурас испанской территорией;

1771 год — британский химик Джозеф Пристли устанавливает, что растения выделяют кислород;

1908 год — выходит на экраны первый анимационный фильм "Фантасмагория" французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;

1916 год — Румынское королевство присоединяется к Антанте во время Первой мировой войны;

1918 год — гетман Павел Скоропадский устанавливает в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день;

1940 год — Адольф Гитлер провозглашает полную блокаду Великобритании;

1945 год — Индонезия провозглашает независимость от Нидерландов;

1946 год — начало гражданской войны в Королевстве Греция;

1953 год — первая встреча Анонимных Наркоманов в Южной Калифорнии;

1960 год — Габон декларирует независимость от Франции;

1982 год — Royal Philips Electronics (PHG) создает первый компакт-диск;

1999 год — утверждают флаг Донецкой области;

2009 год — английская Википедия пересекает рубеж в 3 миллиона статей;

2011 год — на околоземную орбиту выводят украинский спутник "Січ-2".

Погода на 17 августа

Завтра, 17 августа, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +19 ночью. Во Львове — +22 днем и +18 ночью. В Харькове — +30 днем и +18 ночью. В Одессе — +30 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота / Фото: Unsplash

17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота. Этот праздник был начат в 2011 году организацией Cats Protection, чтобы развеять стереотипы и предрассудки вокруг черных кошек. Черные коты часто ассоциировались с неудачами и черной магией, особенно в средневековой Европе. Однако в некоторых культурах, например в Древнем Египте, черные коты считались символами удачи и защиты.

Также 17 августа Всемирный день медоносных пчел. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности медоносных пчел и их вкладе в сельское хозяйство и экосистемы. Медоносные пчелы являются ключевыми опылителями многих растений, обеспечивающих продовольственную безопасность и биоразнообразие. Этот день также напоминает об угрозах, с которыми сталкиваются пчелы, такие как пестициды, изменение климата и утрата среды обитания. Важно поддерживать меры, направленные на защиту пчел и их среду обитания, чтобы обеспечить их выживание и здоровье.

А еще 17 августа Международный день геокешинга. Каждый год приходится на третью субботу августа. Геокешинг – это туристическая игра, использующая GPS для поиска тайников, созданных другими участниками. Игроки могут играть как индивидуально, так и в группах, ища тайники по предоставленным географическим координатам. Этот день призван популяризировать геокешинг как активный отдых, объединяющий физическую активность с познавательными элементами. Игра часто проводится в местах природного, исторического, географического и культурного значения, что делает ее не только развлекательной, но и образовательной.

17 августа Всемирный день бездомных животных. Выпадает на третью субботу августа. Этот день был начат в 1992 году по инициативе Международного общества по правам животных (ISAR) для привлечения внимания к проблеме бездомных животных. Цель этого дня – повысить осведомленность о трудностях, с которыми сталкиваются бездомные животные, и призвать к ответственному отношению к домашним питомцам. По статистике, 75% бездомных животных были брошены своими хозяевами. Этот день также направлен в поддержку зоозащитных организаций и приютов для животных.