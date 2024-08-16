Какой завтра, 17 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 августа, Международный день черного кота. Верующие чтят память святого мученика Мирона. До Нового года осталось 136 дней.
17 августа 2024 года — суббота. 906-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
17 августа в церковном календаре — день памяти святого мученика Мирона. Он пострадал в 250 году при императоре Декия. Мирон был известен своей кротостью и милосердием к людям, но также мужеством в защите своих верующих. Однажды, во время празднования Рождества Христова, местный правитель Антипатр вошел в храм с воинами, чтобы схватить молящихся. Святой Мирон горячо вступился за свою паству, разоблачая правителя в жестокости. За это его подвергли жестоким пыткам: его тело строгали железными гребнями, бросали в раскаленную печь, но Господь сохранил его.
Когда правитель отдал приказ ему поклониться идолам, Мирон твердо отказался. Тогда его кожу резали ремнями, но даже после этого он оставался непоколебимым. В конце концов святого Мирона отвели в город Кызык, где ему отсекли голову мечом.
Что нельзя делать 17 августа
- Не следует ссориться, особенно с близкими людьми.
- Нельзя заставлять работать коней.
- Запрещается оскорблять животных.
Народные приметы и традиции на 17 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: погоже и ясно — ждите непогоды;
- очень жаркий день — в сентябре будет много дождей;
- низко плывут тучи — скоро начнутся затяжные дожди;
- полынь имеет толстый корень — следующий год будет неурожайным.
В прежние времена в этот день был этот день. С этого времени также часто начинались первые небольшие утренние заморозки.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 августа
Какие завтра именины: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна.
Талисманом человека, рожденного 17 августа, является гагат. Издавна этот камень использовался как мощная защита от нечисти. Также гагат помогает избавиться от бессонницы.
В этот день родились:
- 1612 год — князь Лубен и Вишневца, русский воевода Ярема Вишневецкий;
- 1955 год — украинский военно-политический деятель, лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко;
- 1968 год — телеведущий, солист группы "Скрябин" Андрей Кузьменко.
Памятные даты 17 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 августа:
- 1245 год — в битве близ галицкого города Ярослава Даниил Романович громит венгерское войско и покончил с боярским сопротивлением в Галицко-Волынском княжестве;
- 1502 год — Христофор Колумб провозглашает Гондурас испанской территорией;
- 1771 год — британский химик Джозеф Пристли устанавливает, что растения выделяют кислород;
- 1908 год — выходит на экраны первый анимационный фильм "Фантасмагория" французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;
- 1916 год — Румынское королевство присоединяется к Антанте во время Первой мировой войны;
- 1918 год — гетман Павел Скоропадский устанавливает в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день;
- 1940 год — Адольф Гитлер провозглашает полную блокаду Великобритании;
- 1945 год — Индонезия провозглашает независимость от Нидерландов;
- 1946 год — начало гражданской войны в Королевстве Греция;
- 1953 год — первая встреча Анонимных Наркоманов в Южной Калифорнии;
- 1960 год — Габон декларирует независимость от Франции;
- 1982 год — Royal Philips Electronics (PHG) создает первый компакт-диск;
- 1999 год — утверждают флаг Донецкой области;
- 2009 год — английская Википедия пересекает рубеж в 3 миллиона статей;
- 2011 год — на околоземную орбиту выводят украинский спутник "Січ-2".
Погода на 17 августа
Завтра, 17 августа, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +19 ночью. Во Львове — +22 днем и +18 ночью. В Харькове — +30 днем и +18 ночью. В Одессе — +30 днем и +21 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота. Этот праздник был начат в 2011 году организацией Cats Protection, чтобы развеять стереотипы и предрассудки вокруг черных кошек. Черные коты часто ассоциировались с неудачами и черной магией, особенно в средневековой Европе. Однако в некоторых культурах, например в Древнем Египте, черные коты считались символами удачи и защиты.
Также 17 августа Всемирный день медоносных пчел. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности медоносных пчел и их вкладе в сельское хозяйство и экосистемы. Медоносные пчелы являются ключевыми опылителями многих растений, обеспечивающих продовольственную безопасность и биоразнообразие. Этот день также напоминает об угрозах, с которыми сталкиваются пчелы, такие как пестициды, изменение климата и утрата среды обитания. Важно поддерживать меры, направленные на защиту пчел и их среду обитания, чтобы обеспечить их выживание и здоровье.
А еще 17 августа Международный день геокешинга. Каждый год приходится на третью субботу августа. Геокешинг – это туристическая игра, использующая GPS для поиска тайников, созданных другими участниками. Игроки могут играть как индивидуально, так и в группах, ища тайники по предоставленным географическим координатам. Этот день призван популяризировать геокешинг как активный отдых, объединяющий физическую активность с познавательными элементами. Игра часто проводится в местах природного, исторического, географического и культурного значения, что делает ее не только развлекательной, но и образовательной.
17 августа Всемирный день бездомных животных. Выпадает на третью субботу августа. Этот день был начат в 1992 году по инициативе Международного общества по правам животных (ISAR) для привлечения внимания к проблеме бездомных животных. Цель этого дня – повысить осведомленность о трудностях, с которыми сталкиваются бездомные животные, и призвать к ответственному отношению к домашним питомцам. По статистике, 75% бездомных животных были брошены своими хозяевами. Этот день также направлен в поддержку зоозащитных организаций и приютов для животных.