Какой завтра, 17 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 августа 2023 года — четверг. 540-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 августа, церковный праздник

17 августа в церковном календаре – день памяти семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Все они были сыновьями знатных родителей в городе Эфес, дружили с детства и вместе находились на военной службе. Однажды прибыл в Эфес император Декий, который велел всем явиться в центре города и поклониться языческим богам. Того, кто не поступит так, ждала страшная смерть.

Отроки отказались и предстали перед императором. Он сразу забрал их военные знаки отличия, но решил отпустить, полагая, что они изменят свое мнение во время пребывания в походе. Однако юноши убежали в горы, поселились в пещере и там стали готовиться к мученическому подвигу. Узнал Декий, где находятся отроки и приказал замуровать вход в пещеру.

Однако Господь наслал на мучеников долгий сон, длившийся два столетия. К тому времени гонения за христианами прекратились, а у горы, где располагался вход в пещеру, христианин построил каменное сооружение. Тогда разбудил Бог отроков ото сна. Сошел один из них в город и расплатился за товар монетой с изображением Декия. Схватили его и привели к императору, полагая, что отрок скрывает древнее сокровище.

Когда градоначальник вместе с епископом услышали рассказ юноши, то поняли, что перед ними произошло чудо Божие. Когда они пришли в пещеру и увидели живых отроков, будто проснувшихся из обычного сна, уверовали в Господа еще сильнее. Вмиг юноши снова заснули, на этот раз уже к всеобщему воскресению.

Что запрещено делать в этот день

Для любых финансовых дел этот день считается неудачным, поэтому не стоит делать большие покупки, вкладывать во что-то деньги.

Запрещено спорить и ссориться с пожилыми людьми.

Нельзя относиться к воде непочтительно — плевать в реку, бросать мусор в колодец и т.д.

Народные приметы и традиции на 17 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода в этот день указывает на то, каким будет ноябрь;

днем жарко — ждите хорошего сенокоса, а если дождливо – тогда он будет неудачным;

утром много росы — будет плохим урожай льна, но зато уродит немало орехов;

на кустах малины много ягод уродило — будет большой урожай.

17 августа на кустах малины много ягод уродило — будет большой урожай. / Фото: Pexels

Наши предки часто называли 17 августа Малиновкой или Огурницей, потому что именно эти продукты созревают в этот период и их урожай начинают активно убирать. Также часто шли дожди, поэтому обязательно собирали и хоронили сено, чтобы оно не гнило. Из малины готовили выпечку, а также варили варенье и компоты на зиму. Считается, что эта ягода становится намного полезнее в этот день.

Погода на 17 августа

Завтра, 17 августа, в Киеве днем небо затянется облаками и останется пасмурным до вечера, без осадков. Во Львове пасмурно, прояснится вечером, но осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе на небе не появится ни одного облака, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +29 днем и +20 ночью. Во Львове — +26 днем и +19 ночью. В Харькове — +28 днем и +19 ночью. В Одессе — +29 днем и +23 ночью.

Памятные даты 17 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 августа:

1245 год — в битве вблизи галицкого города Ярослава Даниил Романович громит венгерское войско и заканчивает с боярским сопротивлением в Галицко-Волынском княжестве;

1502 год — Христофор Колумб провозглашает Гондурас испанской территорией;

1771 год — британский химик Джозеф Пристли устанавливает, что растения выделяют кислород;

1896 год — начало золотодобычи на Клондайке: Джордж Кармак закрепляет за собой права на участок Кролика ручья, мелкий приток реки Клондайк, переименовав его в ручей Удачи;

1908 год — выходит на экраны первый анимационный фильм "Фантасмагория" французского художника-карикатуриста Эмиля Коля;

1914 год — во Львове создают украинскую национальную военную формацию — легион "Украинских Сечевых Стрельцов";

1916 год — Королевство Румыния присоединяется к Антанте во время Первой мировой войны;

1918 год — гетман Павел Скоропадский устанавливает в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день;

1919 год — Черноморский полк под командой Евгения Царенко 3-й Железной дивизии Армии УНР приобретает станцию Рудница на железной дороге, ведущей в Одессу;

1940 год — Адольф Гитлер провозглашает полную блокаду Великобритании;

1941 год — начинается депортация жителей Крымского полуострова немецкой национальности, к 20 августа было выселено 50 тысяч человек;

1945 год — Индонезия провозглашает независимость от Нидерландов;

1946 год — начинается гражданская война в Королевстве Греция;

1950 год — Соединенные Штаты Индонезии превращаются в унитарное государство;

1953 год — первая встреча Анонимных Наркоманов в Южной Калифорнии;

1958 год — китайский политический лидер Мао Цзэдун провозглашает начало политики "большого скачка";

1960 год — Габон декларирует независимость от Франции;

1962 год — первый убит за попытку пересечения Берлинской стены;

1982 год — Royal Philips Electronics создает первый компакт диск;

1991 год — снят видеоклип на песню группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit";

1995 год — вокалист группы Depeche Mode Дэвид Гэан совершает попытку самоубийства;

1999 год — утверждают флаг Донецкой области;

2009 год — английская Википедия пересекает рубеж в 3 миллиона статей;

2011 год — на околоземную орбиту выводят украинский спутник "Січ-2".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 августа

Какие завтра именины: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен, Дарья, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 17 августа, является гагат. Издавна верили, что этот камень защищает от сглаза. Амулет с гагатом идеально подходит для людей, занимающихся духовными практиками.

В этот день родились:

1955 год — украинский военно-политический деятель, лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко;

1968 год — телеведущий, солист группы "Скрябин" Андрей Кузьменко ((Кузьма Скрябин);

1994 год — американская актриса украинского происхождения, младшая сестра актрисы и режиссера Веры Фармиги Таисса Фармига.

Какой завтра день в Украине и мире

17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота / Фото: Pexels

17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота. Среди кошек во все времена особенно выделяли именно пушистиков с черным цветом шерсти. В древности они страдали от несправедливого отношения, ведь черных кошек часто отождествляли с магией. Но свою негативную репутацию они приобрели не сразу. К примеру, в Древнем Египте богиню Бастет изображали именно в виде черной кошки. Она была защитницей женщин и домашнего очага.

До Средневековья черные коты оставались любимцами. Особенно их уважали мореплаватели, считавшие, что присутствие на судне черного кота означает успешное плавание. А вот в средние века, в частности в Европе, кошек с черной шерстью начали ненавидеть. Люди верили, что такая кошка, перейдя дорогу, предвещает смерть, а еще пособие самого дьявола. Поэтому черных котов беспощадно вылавливали и уничтожали.

К счастью, со временем все приметы, связанные с черными котами, постепенно исчезли. Хотя некоторые люди продолжают относиться к черным котам с определенным предостережением, считают их символом неудачи.

Также 17 августа День картофеля. Для жителей США этот праздник является национальным. Картофель является одной из самых популярных в мире овощных культур. Его можно назвать не только дешевым, но и питательным овощем. Целый месяц можно питаться только на разных блюдах из него, не ощущая при этом голода или дефицита питательных веществ. Впервые картофель начали употреблять в пищу еще 7 тысяч лет назад в Боливии и Перу. После окультуривания картофель быстро распространился по всему миру.

А еще 17 августа День магазинов секонд-хенд. Товары из магазинов секонд-хенд становятся очень популярными из-за их небольшой стоимости. Но покупателей часто привлекает не только экономия. Ценители необычных или антиквартных вещей считают такие торговые точки местом, где можно найти настоящие сокровища.