Какой праздник 17 августа 2025 года / © ТСН

Реклама

17 августа 2025 года — воскресенье. 1271-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Мирона. Святой Мирон жил в городе Ахайи (современная Греция) во времена правления императора Декия (ок. 249-251), который начал жестокие преследования христиан. Он был пресвитером (священником) в местной христианской общине, известным за свою доброту, милосердие и большую ревность в вере.

Однажды, во время празднования Рождества Христова, когда Мирон совершал богослужение, в храм ворвались воины по приказу местного правителя Антипатра, чтобы арестовать христиан. Мирон, не испугавшись, открыто выступил против них и защитил паству. За это его схватили и привели в Антипатра. Правитель приказал святому отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Мирон отказался. Его начали жестоко пытать. Несмотря на ужасные мучения, Мирон не изменил вере и принял мученическую смерть как верный ученик Христа.

Реклама

Что нельзя делать 17 августа

Не стоит начинать новые дела — у них нет результата.

Нельзя ругаться, оскорблять других — негатив вернется к вам.

Не следует веселиться, развлекаться — это день памяти мученика.

Народные приметы и традиции на 17 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром облачно — ждите теплую осень;

солнце садится в дымке — на следующий день будет ветер и дождь;

дождь и гроза — к бурной осени;

звездный, ясный вечер — ждите теплую и сухую погоду в ближайшие дни.

17 августа утром облачно — ждите теплой осени / © unsplash.com

В народе 17 августа носило название Мирон Витрогон. Верили, что ветер сменяет свое направление, становится уже осенним. Мирон словно “выгоняет” лето и зовет осень. Часто говорили “Пришел Мирон — сорвал с лета занавес”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 августа

Какие завтра именины: Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 17 августа является гагат. С давних времен гагат считали сильным оберегом против темных сил и всякой нечисти. Ему также приписывали способность успокаивать разум и прогонять бессонницу, даря человеку спокойный и глубокий сон.

Реклама

В этот день родились:

1935 год — Виктор Малинка, украинский художник, член Союза художников Украины;

1955 год — Игорь Смешко, украинский военно-политический деятель, лидер партии “Сила и Честь”;

1968 год — Андрей Кузьменко, также “Кузьма Скрябин”, телеведущий, солист группы “Скрябин”.

Реклама

Памятные даты 17 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 августа:

1245 год — В решающей битве у города Ярослава (ныне — территория Галиции) князь Даниил Романович наносит сокрушительное поражение венгерскому войску;

1502 год — Путешественник и мореплаватель Христофор Колумб, находясь на побережье Центральной Америки, провозглашает территорию современного Гондураса владением Испанской короны;

1771 год — Английский химик Джозеф Пристли совершает революционное открытие: впервые научно доказывает, что растения выделяют кислород;

1896 год — начинается золотая лихорадка на Клондайке: Джордж Кармак закрепляет права на месторождение золота на небольшом ручье, которое он символически переименовывает в Bonanza Creek — Ручей Удачи;

1908 год — Во Франции выходит первый анимационный фильм в истории кино — “Фантасмагория”;

1914 год — Во Львове формируют первое подразделение украинского национального войска — легион Украинских Сечевых Стрельцов;

1916 год — Королевство Румыния присоединяется к Антанте, вступив в Первую мировую войну на стороне союзников;

1918 год — Гетман Павел Скоропадский вводит на территории Украинского Государства 8-часовой рабочий день;

1919 год — Черноморский полк Армии УНР под командованием Евгения Царенко приобретает стратегически важную железнодорожную станцию Рудница, открыв путь в Одессу;

1920 год — Завершается Варшавская битва: Красная армия, потерпев поражение от польско-украинских сил, начинает стремительно отступать на восток;

1940 год — Адольф Гитлер официально объявляет о полной морской блокаде Великобритании;

1941 год — В Крыму начинается принудительная депортация немецкого населения: в течение нескольких дней было выселено около 50 тысяч человек;

1945 год — После завершения Второй мировой войны Индонезия провозглашает независимость от Нидерландов;

1946 год — В Греции начинается гражданский конфликт, который впоследствии перерастает в масштабную войну между монархическими и коммунистическими силами;

1950 год — Соединенные Штаты Индонезии были официально превращены в унитарное государство — современную Республику Индонезия;

1953 год — В Южной Калифорнии происходит первая встреча Анонимных Наркоманов;

1958 год — Лидер КНР Мао Цзэдун объявляет о старте масштабной экономической и социальной кампании под названием “Великий скачок”;

1960 год — Габон провозглашает независимость от Франции;

1962 год — Питер Фетчар, 18-летний юноша, становится первой жертвой при попытке побега через Берлинскую стену;

1982 год — Компания Royal Philips Electronics презентует первый в мире компакт-диск (CD);

1999 год — Официально утверждают флаг Донецкой области;

2009 год — В базе английской Википедии появляется трехмиллионная статья;

2011 год — На орбиту выводят украинский спутник ”Сич-2”, предназначенный для дистанционного зондирования Земли.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота / © unsplash.com

17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота. Хотя это и неофициальный, но очень важный праздник. Его цель разрушить предубеждения относительно черных кошек, повысить уровень осознания о них и помочь этим животным найти дом. Несмотря на свою грацию и красоту, черные коты во многих культурах страдают от предрассудков. Их часто считают символом несчастья, плохих примет, колдовства. Черных кошек реже усыновляют в приютах.