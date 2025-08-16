- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 17 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 17 августа, Международный день черного кота. Верующие чтят память святого мученика Мирона. До Нового года осталось 136 дней.
17 августа 2025 года — воскресенье. 1271-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 17 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Мирона. Святой Мирон жил в городе Ахайи (современная Греция) во времена правления императора Декия (ок. 249-251), который начал жестокие преследования христиан. Он был пресвитером (священником) в местной христианской общине, известным за свою доброту, милосердие и большую ревность в вере.
Однажды, во время празднования Рождества Христова, когда Мирон совершал богослужение, в храм ворвались воины по приказу местного правителя Антипатра, чтобы арестовать христиан. Мирон, не испугавшись, открыто выступил против них и защитил паству. За это его схватили и привели в Антипатра. Правитель приказал святому отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Мирон отказался. Его начали жестоко пытать. Несмотря на ужасные мучения, Мирон не изменил вере и принял мученическую смерть как верный ученик Христа.
Что нельзя делать 17 августа
Не стоит начинать новые дела — у них нет результата.
Нельзя ругаться, оскорблять других — негатив вернется к вам.
Не следует веселиться, развлекаться — это день памяти мученика.
Народные приметы и традиции на 17 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
утром облачно — ждите теплую осень;
солнце садится в дымке — на следующий день будет ветер и дождь;
дождь и гроза — к бурной осени;
звездный, ясный вечер — ждите теплую и сухую погоду в ближайшие дни.
В народе 17 августа носило название Мирон Витрогон. Верили, что ветер сменяет свое направление, становится уже осенним. Мирон словно “выгоняет” лето и зовет осень. Часто говорили “Пришел Мирон — сорвал с лета занавес”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 августа
Какие завтра именины: Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна.
Талисманом человека, рожденного 17 августа является гагат. С давних времен гагат считали сильным оберегом против темных сил и всякой нечисти. Ему также приписывали способность успокаивать разум и прогонять бессонницу, даря человеку спокойный и глубокий сон.
В этот день родились:
1935 год — Виктор Малинка, украинский художник, член Союза художников Украины;
1955 год — Игорь Смешко, украинский военно-политический деятель, лидер партии “Сила и Честь”;
1968 год — Андрей Кузьменко, также “Кузьма Скрябин”, телеведущий, солист группы “Скрябин”.
Памятные даты 17 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 августа:
1245 год — В решающей битве у города Ярослава (ныне — территория Галиции) князь Даниил Романович наносит сокрушительное поражение венгерскому войску;
1502 год — Путешественник и мореплаватель Христофор Колумб, находясь на побережье Центральной Америки, провозглашает территорию современного Гондураса владением Испанской короны;
1771 год — Английский химик Джозеф Пристли совершает революционное открытие: впервые научно доказывает, что растения выделяют кислород;
1896 год — начинается золотая лихорадка на Клондайке: Джордж Кармак закрепляет права на месторождение золота на небольшом ручье, которое он символически переименовывает в Bonanza Creek — Ручей Удачи;
1908 год — Во Франции выходит первый анимационный фильм в истории кино — “Фантасмагория”;
1914 год — Во Львове формируют первое подразделение украинского национального войска — легион Украинских Сечевых Стрельцов;
1916 год — Королевство Румыния присоединяется к Антанте, вступив в Первую мировую войну на стороне союзников;
1918 год — Гетман Павел Скоропадский вводит на территории Украинского Государства 8-часовой рабочий день;
1919 год — Черноморский полк Армии УНР под командованием Евгения Царенко приобретает стратегически важную железнодорожную станцию Рудница, открыв путь в Одессу;
1920 год — Завершается Варшавская битва: Красная армия, потерпев поражение от польско-украинских сил, начинает стремительно отступать на восток;
1940 год — Адольф Гитлер официально объявляет о полной морской блокаде Великобритании;
1941 год — В Крыму начинается принудительная депортация немецкого населения: в течение нескольких дней было выселено около 50 тысяч человек;
1945 год — После завершения Второй мировой войны Индонезия провозглашает независимость от Нидерландов;
1946 год — В Греции начинается гражданский конфликт, который впоследствии перерастает в масштабную войну между монархическими и коммунистическими силами;
1950 год — Соединенные Штаты Индонезии были официально превращены в унитарное государство — современную Республику Индонезия;
1953 год — В Южной Калифорнии происходит первая встреча Анонимных Наркоманов;
1958 год — Лидер КНР Мао Цзэдун объявляет о старте масштабной экономической и социальной кампании под названием “Великий скачок”;
1960 год — Габон провозглашает независимость от Франции;
1962 год — Питер Фетчар, 18-летний юноша, становится первой жертвой при попытке побега через Берлинскую стену;
1982 год — Компания Royal Philips Electronics презентует первый в мире компакт-диск (CD);
1999 год — Официально утверждают флаг Донецкой области;
2009 год — В базе английской Википедии появляется трехмиллионная статья;
2011 год — На орбиту выводят украинский спутник ”Сич-2”, предназначенный для дистанционного зондирования Земли.
Какой завтра праздник в Украине и мире
17 августа в Украине и мире празднуют Международный день черного кота. Хотя это и неофициальный, но очень важный праздник. Его цель разрушить предубеждения относительно черных кошек, повысить уровень осознания о них и помочь этим животным найти дом. Несмотря на свою грацию и красоту, черные коты во многих культурах страдают от предрассудков. Их часто считают символом несчастья, плохих примет, колдовства. Черных кошек реже усыновляют в приютах.