Какой завтра, 17 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 декабря День работников государственной исполнительной службы Украины. Верующие чтят память святого Даниила и трех отроков – Анания, Азария и Мисаила. До Нового года осталось 14 дней.

17 декабря 2023 года — воскресенье. 662-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 декабря, церковный праздник

17 декабря в церковном календаре – день памяти святого Даниила и трех отроков: Анания, Азария и Мисаила. Когда вавилоняне за 600 лет до Рождества Христова завоевали Иерусалим, среди других пленников оказались четверо благородных братьев: Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор решил взять их к себе и воспитать в халдейских науках. Однако молодые люди помнили христианские заповеди и не отреклись от своей веры. За это получили от Господа дары. Так Даниил стал мудрым, прозорливым и стал видеть пророческие сны.

Как-то соорудил царь огромное изваяние в свою честь, чтобы люди поклонялись ему. Отроки отказались это делать, за что их приказали казнить. Однако даже после пропеченной печи они остались невредимыми. Правитель увидел это и проникся к ним уважением. Когда же царем стал Валтасар, то Даниил смог растолковать надпись, которая появилась на стене в виде огня во время пира и предсказывала падение Вавилонского царства.

Что нельзя делать 17 декабря

Нельзя подвергаться вредным привычкам, есть жирную пищу.

Не позволено кричать, ругаться, злословить.

Не стоит зациключаться на негативе.

Народные приметы и традиции на 17 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: началась метель — хорошо будут роиться пчелы;

на деревьях появился иней – ждите теплую погоду на Святки;

какая погода в этот день, таким будет май;

много снега – через неделю ждите тепло.

17 декабря много снега — через неделю ждите тепло / Фото: Pexels

Обычно наши предки устраивали в этот день всевозможные гадания. Например, девушки гадали на суженого. В этот день даже устраивалось специальное гадание. Женщина брала три лавровых письма, на каждом писала имена трех божьих отроков (Мисаил, Ананий, Азарий), а затем клала под подушку. Мысленно перед сном нужно было попросить святого Даниила, чтобы ночью приснился суженый.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 декабря

Какие завтра именины: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 17 декабря является бирюза. Издревле ее называли камнем победы. Также числилось, что бирюза способна принести собственному обладателю любовь и счастье.

В этот день родились:

1975 год — французская и американская актриса украинского происхождения (уроженка Киева) Мила Йовович;

1977 год — канадская актриса и режиссер украинского происхождения, мастер боевых искусств Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая);

2006 год – украинский тхэквондист Маляр Назар.

Памятные даты 17 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 декабря:

1538 год — Папа Римский Павел III отлучает от Церкви английского короля Генриха VIII;

1777 год — Франция признает независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки);

1790 год — В Мексике находят камень с календарем ацтеков;

1872 год — в помещении школы сестер Линдфорс (ул. Фундуклеевская, 21) проходит первый спектакль украинского музыкального театра в Киеве — "Черноморцы";

1885 год — французское правительство объявляет об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке;

1895 год – в США получили патент на машину для производства шпагата;

1897 год – на Харьковском паровозостроительном заводе строят первый украинский паровоз;

1903 год — Орвилл Райт совершает первый в мире полет на самолете тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером;

1917 год — Украинская Центральная Рада получает правительственную телеграмму из Петрограда от Совета Народных Комиссаров, в которой отмечалось, что правительство советской России "признает Украинскую Народную Республику, ее право полностью отделиться от России... сейчас же, без ограничения и безусловно";

1917 год — начинает работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поддержавший Украинский Центральный Совет;

1920 год — аэродром Схипхол в Амстердаме начинают использовать для приема самолетов гражданской авиации;

1957 год — США проводят первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Атлас";

1962 год – происходит первое выступление Beatles на телевидении – на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do;

1982 год — на экраны США выходит фильм Сидни Поллака "Тутси" с участием Джессики Ланж и Дастина Гоффмана в главных ролях;

1984 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию "О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического устройства в других суверенных государствах";

1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществляют одновременную пересадку сердца, печени и легких;

1989 год — на телеканале Fox (США) проходит премьера мультсериала "Симпсоны";

1992 год — депутаты Федерального собрания Чехо-Словакии принимают постановление о прекращении от 1 января 1993 года существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследниц — Чехии и Словакии;

1992 год – в Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписывают Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли – (NAFTA);

1996 год – в столице Перу Лиме члены леворадикального движения Тупак Амару захватывают в заложники 490 высокопоставленных гостей посла Японии и угрожают их убить;

1998 год — США и Великобритания наносят авиационные удары по Ираку под предлогом отказа сотрудничать со специальной комиссией ООН по контролю над иракским вооружением;

2003 год — в мировой прокат выходит фильм "Властелин колец: Возвращение короля", последний из трилогии, вскоре щедро отмечен "Оскарами";

2010 год – Европейский Союз официально одобряет заявку Черногории о вступлении в Европейский Союз.

Погода на 17 декабря

Завтра, 17 декабря, в Киеве облачно, во второй половине дня пройдет дождь. Во Львове пасмурно, днем и вечером будет идти мелкий дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе утром и днем пасмурно, вечером небо прояснится, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +3 днем и ночью. Во Львове +4 днем и +1 ночью. В Харькове 0 днем и -3 ночью. В Одессе +3 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 декабря в Украине отмечают День работников государственной исполнительной службы / Фото: ТСН.ua

17 декабря в Украине празднуют День работников государственной исполнительной службы. Профессиональный праздник, призванный почтить значительную роль государственной исполнительной службы в судебной и правовой системе Украины. В этот день приветствуют тех, кто своим упорным и добросовестным трудом обеспечит исполнение решений судов. Праздник установил своим указом президент Украины Виктор Ющенко 22 июля 2009 года.

Также 17 декабря Всемирный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости. Идея введения такого дня возникла у международной организации Sex Workers' Rights Advocacy Network. 17 декабря был избран порноактрисой, шлюхой и сексологиней Энни Спринкл как день памяти жертв убийцы из Грин Ривер (Вашингтон).