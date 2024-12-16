Какой завтра, 17 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 декабря День работника государственной исполнительной службы в Украине. Верующие чтят память святого пророка Даниила. До Нового года осталось 14 дней.

17 декабря 2024 года — вторник. 1028-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 декабря в церковном календаре – день памяти святого пророка Даниила. Даниил был известен своей мудростью и верностью Богу, даже в трудных условиях чужеземного плена. Он занимал высокие посты при дворе вавилонских царей, таких как Навуходоносор и Дарий, благодаря своей способности толковать сны и предвидеть будущее. Его вера и духовная сила делали его уважаемым лицом даже среди язычников.

Одной из самых известных историй Даниила является его пребывание в львиной яме. За отказ от поклонения царю Даниила бросили ко львам, но Бог сохранил его жизнь, закрыв пасти зверей. Это чудо подтвердило его праведность и божественное покровительство. Книга Даниила также содержит несколько видений и пророческих предсказаний, имеющих важное значение для понимания эсхатологии (науки о конце света). Его видения о четырех царствах и "вечном царе" часто трактуются как пророчества о пришествии Мессии и конце времен. Пророк Даниил умер в глубокой старости, оставив после себя наследие веры и предсказаний. Его жизнь – символ веры, мудрости и непоколебимости перед испытаниями.

Что нельзя делать 17 декабря

Не следует ругаться, злословить, кричать.

Нельзя есть жирную пищу, подвергаться вредным привычкам.

Не зацикливайтесь на негативе.

Народные приметы и традиции на 17 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, таким будет май;

сильная метель – весной будут хорошо роиться пчелы;

снега много выпало – ждите тепло на следующей неделе;

иней на деревьях появился – на зимние праздники будет теплая погода.

17 декабря иней на деревьях появился – на зимние праздники будет теплая погода / Фото: Unsplash

Женщины в этот день устраивали гадания. Брали три лавровых письма, на каждом писали имена божьих отроков (Азария, Мисаила и Анания) и клали под подушку. Перед сном просили святого пророка Даниила, чтобы приснился суженый.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 декабря

Какие завтра именины: Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Александр, Петр, Сергей, Степан.

Талисманом человека, рожденного 17 декабря, является бирюза. Камень, благоприятно влияющий на психическое здоровье своего владельца. Бирюза помогает избавиться от бессонницы, снимает головную боль.

В этот день родились:

1963 год — украинский военачальник, участник войны на Донбассе, Герой Украины Сергей Кульчицкий;

1975 год — французская и американская актриса украинского происхождения (уроженка Киева) Мила Йовович;

1977 год — канадская актриса и режиссер украинского происхождения, мастер боевых искусств Кэтрин Винник (Екатерина Анна Винницкая).

Памятные даты 17 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 декабря:

1538 год — Папа Римский Павел III отлучает от Церкви английского короля Генриха VIII;

1777 год — Франция признает независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки);

1790 год — в Мексике находят камень с календарем ацтеков;

1885 год — французское правительство объявляет об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке;

1895 год — в США получили патент на машину для производства шпагата;

1897 год — на Харьковском паровозостроительном заводе строят первый украинский паровоз;

1903 год — Орвилл Райт совершает первый в мире полет на самолете, тяжелее воздуха, сконструированном им вместе со своим братом Уилбером;

1917 год — начинает работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поддержавший Украинский Центральный Совет;

1920 год — аэродром Схипхол в Амстердаме начинают использовать для приема самолетов гражданской авиации (ныне — главный аэропорт Голландии);

1957 год — США проводят первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Атлас";

1962 год — происходит первое выступление Beatles на телевидении – на канале Granada TV;

1984 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию "О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического устройства в других суверенных государствах";

1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществляют одновременную пересадку сердца, печени и легких;

1992 год — в Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписывают Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли – (NAFTA);

1998 год — США и Великобритания наносит авиационные удары по Ираку под предлогом отказа сотрудничать со специальной комиссией ООН по контролю над иракским вооружением;

2010 год — Европейский Союз официально одобряет заявку Черногории о вступлении в Европейский Союз.

Погода на 17 декабря

Завтра, 17 декабря, в Киеве будет облачно, весь день сильный дождь, который ослабеет лишь к вечеру. Во Львове пасмурно, утром дождь, который ослабеет до второй половины дня, но может снова вступить в силу вечером. В Харькове пасмурно, утром ночной дождь стихнет, но днем начнется снова и усилится к вечеру. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и +3 ночью. Во Львове — +6 днем и +6 ночью. В Харькове — +1 день и +1 ночью. В Одессе — +9 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы / Фото: pixabay.com

17 декабря в Украине празднуют День работника государственной исполнительной службы. Этот праздник был введен Указом Президента Украины от 22 июля 2009 года, чтобы почтить важную роль работников исполнительной службы в обеспечении законности, справедливости и исполнения судебных решений. Работники исполнительной службы занимаются такими вопросами, как взыскание задолженностей, обеспечение исполнения решений о передаче имущества, исполнение решений о выселении или вселении, а также многими другими аспектами, касающимися исполнения судебных решений.

Этот праздник является признанием важности профессии исполнителя, связанной с большой ответственностью, юридической точностью и часто эмоционально сложными ситуациями. В этот день устраивают торжества, награждают лучших работников и суммируют достижения в сфере исполнительного производства.

Также 17 декабря Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости. Это глобальная инициатива, направленная на привлечение внимания к проблемам насилия, дискриминации и стигматизации, с которыми сталкиваются секс-работницы по всему миру. Этот день был начат в 2003 году после событий в Сиэтле (США), когда в городе организовали "День памяти" в память о женщинах, ставших жертвами серийного убийцы Роберта Пиктона. Он, как считается, убил более 49 женщин, большинство из которых были секс-работницами. Эти трагические события осветили проблемы насилия, с которым сталкиваются секс-работницы, и способствовали объединению сообществ для защиты их прав.