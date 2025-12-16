Какой праздник 17 декабря 2025 года / © ТСН

17 декабря 2025 года — среда. 1392-й день войны в Украине.

17 декабря в церковном календаре День памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила / © Pixabay

Завтра, 17 декабря, в церковном календаре День памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Даниил и его друзья жили в VI веке до н. во время Вавилонского плена. Они остались верны Богу, отказавшись поклоняться идолам, за что были подвергнуты суровым испытаниям: Даниил попал во львину яму, а трое отроков были бросить в горящую печь. Бог защитил их, и они остались невредимыми.

17 декабря в Украине и мире празднуют Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости / © Pixabay

17 декабря в Украине и мире празднуют Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости. Праздник был начат в 2003 году активистками Annie Sprinkle и Sex Workers Outreach Project USA (SWOP-USA). Первоначальной темой мероприятия была память о жертвах-секс-работниц, убитых серийным убийцей Гэри Риджвеем. Секс-работники — в частности женщины, трансгендерные люди, мигранты и представители уязвимых групп — часто сталкиваются с насилием, пренебрежением, стигмой, а также с правовым и социальным игнором. День помогает напомнить, что каждый человек имеет право на безопасность, уважение достоинства и защиту прав независимо от обстоятельств его труда.

17 декабря День работника государственной исполнительной службы в Украине / © unsplash.com

Также 17 декабря День работника государственной исполнительной службы в Украине. Этот день установлен, чтобы отметить людей, обеспечивающих исполнение судебных решений, решений других органов и защиту прав граждан и государства. Работники исполнительной службы занимаются принудительным исполнением судебных решений, взысканием долгов, защитой законных интересов граждан и организаций, а также контролем соблюдения правил исполнительного процесса. Праздник подчеркивает важность их работы по обеспечению правопорядка, справедливости и эффективного функционирования правовой системы Украины. Обычно в этот день проводятся торжественные мероприятия, награждения лучших работников и тематические встречи.

17 декабря День братьев Райт / © unsplash.com

А еще 17 декабря День братьев Райт. Был создан в США в честь Орвила и Уилбура Райта — пионеров авиации, совершивших первый успешный управляемый полет на самолете с мотором 1903 года. В этот день чествуют их вклад в развитие авиации и технического прогресса. Праздник напоминает о смелости, изобретательности и настойчивости, благодаря которым человечество смогло покорить небо.