Какой завтра, 17 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 февраля, День кота в Европе. Верующие чтят память святого мученика Теодора Тирона. До Нового года осталось 318 дней.

17 февраля 2024 года — суббота. 724-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 февраля, церковный праздник

17 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Теодора Тирона. Он был римским воином-новобранцем, обвиненным в поджоге языческого храма. Это было во время императора Максимина, который ненавидел христиан. Потому Теодора сразу схватили. Набожный юноша не скрывал веры и его начали сильно мучить. Но Бог подкреплял силы христианина. Тогда его приговорили к сожжению.

Что нельзя делать 17 февраля

Не стоит смотреть на ночное небо, если увидеть падающую звезду это принесет болезни.

Не оставляйте рукоделие на ночь на видном месте.

Запрещено злословить, ругаться, ссориться.

Народные приметы и традиции на 17 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: перистые облака плывут с запада — пойдет дождь;

птицы уже начали возвращаться из теплых краев — весна придет рано;

много сосулек — к большому урожаю;

туман — на дождливое лето, морозный день — на холод.

17 февраля птицы уже начали возвращаться из теплых краев — весна придет рано / Фото: Pexels

Мученика Теодора издавна считали защитником от разбойников и задумавших преступление людей. Верили, если помолиться ему о потерянной вещи или человеке, то они скоро найдутся.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 февраля

Какие завтра именины: Федор (Феодор), Роман, Филипп, Феодосий, Марианна, Марьяна.

Талисманом человека, рожденного 17 февраля, является сапфир. Драгоценный камень, который очень ценился во все времена. Издавна сапфир считали талисманом мудрецов.

В этот день родились:

1908 год – украинский поэт, прозаик, расстрелянный в декабре 1934 года Олекса Влизько;

1943 год – украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская;

1988 год – украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.

Памятные даты 17 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 февраля:

1720 год — конец войны четверного альянса: отказ Испании от территориальных притязаний в Италии; Савойский дом получает сардинское королевство;

1753 год — Швеция переходит с юлианского на григорианский календарь;

1795 год — в Великобритании выкапывают картофелину весом почти 8,5 кг;

1815 год — восстановлением довоенного положения заканчивается Англо-американская война;

1863 год — в Женеве основывают Международный комитет помощи раненым, что впоследствии становится Международным комитетом Красного Креста;

1876 год — Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) производит первые консервы с сардинами;

1919 год — Директория УНР обращается за помощью в борьбе с большевиками в Антанту и США;

1933 год — выходит первый номер еженедельного американского журнала "Ньюсвик";

1955 год — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов;

1972 год — группа "Pink Floyd" завершает свое турне по Англии с премьерой новой программы "Eclipse";

1999 год — Верховная Рада Украины дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко;

2008 год — Косово провозглашает независимость от Сербии;

2011 год — начинаются вооруженные беспорядки в Ливии;

2015 год — генеральная прокуратура Украины отказывает правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Погода на 17 февраля

Завтра, 17 февраля, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове солнечная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и ночью. Во Львове — +10 днем и +1 ночью. В Харькове — -1 день и -5 ночью. В Одессе — +4 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 февраля в Украине и Европе празднуют День кота / Фото: Pexels

17 февраля в Украине и Европе празднуют День кота. Впервые праздник был создан в Италии. Он был начат 28 лет назад в честь этих непредсказуемых и изысканных животных. Именно коты способны добавлять нашим домам особого уюта и тепла, они также помогают расслабиться, избавиться от стресса. Праздник появился в истории Европы благодаря журналистке Клаудии Анжелетти. Для празднования она выбрала февраль, ведь Володий по гороскопу и празднует в этом месяце свой день рождения.

Также 17 февраля Всемирный день человеческого духа. Праздник был создан в 2003 году Майклом Леви, который является философом и автором многих книг. Этот праздник является подлинной пропагандой человеческого духа. Следует понимать, когда мы позволяем негативу нас поглотить и не предпринимаем никаких действий, попадаем в рабство ложных представлений, догм и идей. Человеческий дух есть не только ментальная и духовная часть человечества. Для христиан это существенная часть существования человека.

А еще 17 февраля День спонтанного проявления доброты. Хотя этот праздник и довольно молод, однако он становится все более популярным с каждым годом. Его празднуют не только отдельные личности, но и целые организации, побуждающие проявлять милосердие и доброту в обществе.

А еще 17 февраля Всемирный день китов. Это очень важное событие, созданное для привлечения внимания человечества к величественным китам и тем критическим вызовам, с которыми они сталкиваются через деятельность людей. Каждый год приходится на третью пятницу февраля. Праздник был начат в Мауе, Гавайи, в 1980 году, но очень быстро превратился в глобальное празднование, направленное на повышение осведомленности о китах.