Какой завтра, 17 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 февраля, День кота в Европе. Верующие чтят память святого мученика Теодора Тирона. До Нового года осталось 318 дней.
17 февраля 2024 года — суббота. 724-й день войны в Украине.
Какой завтра, 17 февраля, церковный праздник
17 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Теодора Тирона. Он был римским воином-новобранцем, обвиненным в поджоге языческого храма. Это было во время императора Максимина, который ненавидел христиан. Потому Теодора сразу схватили. Набожный юноша не скрывал веры и его начали сильно мучить. Но Бог подкреплял силы христианина. Тогда его приговорили к сожжению.
Что нельзя делать 17 февраля
- Не стоит смотреть на ночное небо, если увидеть падающую звезду это принесет болезни.
- Не оставляйте рукоделие на ночь на видном месте.
- Запрещено злословить, ругаться, ссориться.
Народные приметы и традиции на 17 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: перистые облака плывут с запада — пойдет дождь;
- птицы уже начали возвращаться из теплых краев — весна придет рано;
- много сосулек — к большому урожаю;
- туман — на дождливое лето, морозный день — на холод.
Мученика Теодора издавна считали защитником от разбойников и задумавших преступление людей. Верили, если помолиться ему о потерянной вещи или человеке, то они скоро найдутся.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 февраля
Какие завтра именины: Федор (Феодор), Роман, Филипп, Феодосий, Марианна, Марьяна.
Талисманом человека, рожденного 17 февраля, является сапфир. Драгоценный камень, который очень ценился во все времена. Издавна сапфир считали талисманом мудрецов.
В этот день родились:
- 1908 год – украинский поэт, прозаик, расстрелянный в декабре 1934 года Олекса Влизько;
- 1943 год – украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская;
- 1988 год – украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.
Памятные даты 17 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 февраля:
- 1720 год — конец войны четверного альянса: отказ Испании от территориальных притязаний в Италии; Савойский дом получает сардинское королевство;
- 1753 год — Швеция переходит с юлианского на григорианский календарь;
- 1795 год — в Великобритании выкапывают картофелину весом почти 8,5 кг;
- 1815 год — восстановлением довоенного положения заканчивается Англо-американская война;
- 1863 год — в Женеве основывают Международный комитет помощи раненым, что впоследствии становится Международным комитетом Красного Креста;
- 1876 год — Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) производит первые консервы с сардинами;
- 1919 год — Директория УНР обращается за помощью в борьбе с большевиками в Антанту и США;
- 1933 год — выходит первый номер еженедельного американского журнала "Ньюсвик";
- 1955 год — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов;
- 1972 год — группа "Pink Floyd" завершает свое турне по Англии с премьерой новой программы "Eclipse";
- 1999 год — Верховная Рада Украины дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко;
- 2008 год — Косово провозглашает независимость от Сербии;
- 2011 год — начинаются вооруженные беспорядки в Ливии;
- 2015 год — генеральная прокуратура Украины отказывает правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Погода на 17 февраля
Завтра, 17 февраля, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове солнечная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +5 днем и ночью. Во Львове — +10 днем и +1 ночью. В Харькове — -1 день и -5 ночью. В Одессе — +4 днем и +2 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
17 февраля в Украине и Европе празднуют День кота. Впервые праздник был создан в Италии. Он был начат 28 лет назад в честь этих непредсказуемых и изысканных животных. Именно коты способны добавлять нашим домам особого уюта и тепла, они также помогают расслабиться, избавиться от стресса. Праздник появился в истории Европы благодаря журналистке Клаудии Анжелетти. Для празднования она выбрала февраль, ведь Володий по гороскопу и празднует в этом месяце свой день рождения.
Также 17 февраля Всемирный день человеческого духа. Праздник был создан в 2003 году Майклом Леви, который является философом и автором многих книг. Этот праздник является подлинной пропагандой человеческого духа. Следует понимать, когда мы позволяем негативу нас поглотить и не предпринимаем никаких действий, попадаем в рабство ложных представлений, догм и идей. Человеческий дух есть не только ментальная и духовная часть человечества. Для христиан это существенная часть существования человека.
А еще 17 февраля День спонтанного проявления доброты. Хотя этот праздник и довольно молод, однако он становится все более популярным с каждым годом. Его празднуют не только отдельные личности, но и целые организации, побуждающие проявлять милосердие и доброту в обществе.
А еще 17 февраля Всемирный день китов. Это очень важное событие, созданное для привлечения внимания человечества к величественным китам и тем критическим вызовам, с которыми они сталкиваются через деятельность людей. Каждый год приходится на третью пятницу февраля. Праздник был начат в Мауе, Гавайи, в 1980 году, но очень быстро превратился в глобальное празднование, направленное на повышение осведомленности о китах.