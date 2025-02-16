Какой завтра, 17 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

17 февраля 2025 года – понедельник. 1090-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 февраля в церковном календаре – день памяти святого великомученика Теодора Тирона. Он был воином в римской армии и жил в конце III – начале IV века. Он стал известен за свою верность христианской вере и отказ отречься от нее, что привело к его мученической смерти. Теодор был военным в легионе, расположенном в городе Амасия (ныне Турция). Во время преследований христиан императором Максимианом ему было приказано принести жертву языческим богам. Отказавшись это сделать, Теодора был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на это, он оставался непоколебимым в своей вере. Он был приговорен к смертной казни из-за сожжения, и мученическую смерть принял примерно в 306 году. Его мужество и верность христианской вере сделали его символом стойкости и веры для многих поколений.

Что нельзя делать 17 февраля

Не следует ссориться, потому что ссора затянется надолго.

Рукоделие на ночь нельзя оставлять на видном месте – его запутает домовой.

Не смотрите в ночное небо, потому что, если увидите падающую звезду, то это до болезни.

Народные приметы и традиции на 17 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туман указывает, что лето будет дождливым;

висит много сосулек — ждите большого урожая;

плывущие с запада перистые облака — дождливое;

птицы начинают возвращаться из теплых краев — к ранней весне.

17 февраля птицы начинают возвращаться из теплых краев — к ранней весне / Фото: Unsplash

Издавна мученика Теодора считали защитником людей от разбойников или злых помыслов. Ему молились, чтобы найти важную для себя потерянную вещь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 февраля

Какие завтра именины: Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор, Марианна, Мария, Анна.

Талисманом человека, рожденного 17 февраля является сапфир. Камень, способствующий улучшению общего состояния кожи. Сапфир издавна носили, чтобы поднять настроение, побороть депрессию и печаль.

В этот день родились:

1908 год – украинский поэт, прозаик, расстрелянный в декабре 1934 года Олекса Влизько;

1943 год – украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская;

1988 год – украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.

Памятные даты 17 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 февраля:

1720 год – конец войны четверного альянса: отказ Испании от территориальных притязаний в Италии; Савойский дом получает Сардинское королевство;

1753 год — Швеция переходит с юлианского на григорианский календарь;

1795 год — в Великобритании выкапывают картофелину весом почти 8,5 кг;

1815 год – восстановлением довоенного положения заканчивается Англо-американская война;

1863 год — в Женеве основывают Международный комитет помощи раненым, который впоследствии стал Международным комитетом Красного Креста;

1876 год — Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) производит первые консервы с сардинами;

1919 год — Директория УНР обращается за помощью в борьбе с большевиками в Антанту и США;

1933 год — выходит первый номер еженедельного американского журнала "Ньюсвик";

1955 год — Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов;

1962 год — катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии;

1992 год — первые аресты в операции итальянских правоохранительных органов "Чистые руки", направленной против мафии;

1999 год — Верховная Рада Украины дает разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко;

2008 год – Косово провозглашает независимость от Сербии;

2011 год – начинаются вооруженные беспорядки в Ливии;

2015 год — генеральная прокуратура Украины отказывает правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили;

2015 год — Война на востоке Украины: в окруженном Дебальцево жестокие уличные бои, часть города захвачена российско-террористическими войсками;

2015 год — Евросоюз впервые с начала российско-украинской войны официально признает участие войск РФ в конфликте.

Погода на 17 февраля

Завтра, 17 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, ночью снег, который утром усилится и прекратится к середине дня.

Температура воздуха в Киеве -4 днем и -8 ночью. Во Львове -2 днем и -6 ночью. В Харькове -5 днем и -12 ночью. В Одессе -1 день и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 февраля День спонтанного проявления доброты / Фото: Unsplash

17 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день устойчивости туризма. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности устойчивого развития туризма, его влиянии на окружающую среду, экономику и общество. Устойчивый туризм – это подход к путешествиям, учитывающий экологические, социальные и экономические аспекты, чтобы минимизировать негативное влияние на природу и местные общины, одновременно способствуя развитию регионов.

Также 17 февраля День спонтанного проявления доброты. Это неофициальный, но очень теплый и позитивный праздник, поощряющий людей делать добрые дела без ожидания благодарности или выгоды. Концепция основана на том, что даже маленькие акты доброты могут улучшить настроение, вдохновить других и создать эффект "цепной реакции добра". День призван напомнить, что искренность и отзывчивость делают мир лучше. Праздник приобрел популярность благодаря инициативе Random Acts of Kindness Foundation, основанной в США. Исследования показывают, что даже мельчайшие акты доброты способствуют снижению стресса и повышению уровня счастья.

А еще 17 февраля Всемирный день человеческого духа. Это день, посвященный осознанию внутренней силы человека, его духовности, гармонии и связи с Вселенной. Этот праздник призван напомнить, что человек не только физическое существо, но и носитель внутреннего света, мудрости и потенциала. Оно направлено на поощрение более глубокого понимания себя, своего предназначения и связи с окружающим миром. Считается, что этот день основал в 2003 году американский духовный лидер Майкл Левин. По эзотерическим представлениям, именно тишина и спокойствие помогают раскрыть внутренний потенциал. В некоторых традициях человеческий дух рассматривают как часть Вселенной, обладающую безграничными возможностями. Этот день – прекрасная возможность остановиться, почувствовать свою силу, настроиться на позитив и осознать, что наш дух – неиссякаемый источник энергии и света!