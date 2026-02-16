Какой праздник 17 февраля 2026 года / © ТСН

17 февраля 2026 года — вторник. 1454-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

17 февраля верующие празднуют День памяти святой мученицы Марианны / © pexels.com

Завтра, 17 февраля, верующие празднуют День памяти святой мученицы Марианны. Раннехристианский праздник, пострадавший за веру во Христа в период гонений. Она мужественно отказалась отречься от христианства, выдержала пытки и приняла мученическую смерть, став символом непоколебимой веры, чистоты и духовной отваги. Ее почитают как покровительницу тех, кто нуждается в силе в испытаниях и верности своим убеждениям.

17 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день капусты / © Pixabay

17 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день капусты. Капусту чествуют за ее пользу, доступность и кулинарную многогранность: от борща и голубцов до кимчи, квашеной капусты и салатов. Она богата витаминами, клетчаткой и известна как настоящий «овощ долголетия» во многих культурах.

17 февраля Китайский Новый год / © pexels.com

Также 17 февраля Китайский Новый год. Праздник символизирует обновление, начало нового жизненного цикла и надежду на благосостояние. Накануне люди убирают дома, избавляются от старого и готовятся встретить новый год с чистыми мыслями. Основу празднования составляют семейные ужины, красный цвет как знак счастья и защиты, фейерверки и традиционные танцы дракона и льва.

17 февраля Всемирный день устойчивости туризма / © Pixabay

А еще 17 февраля Всемирный день устойчивости туризма. Этот день призван привлечь внимание к важности устойчивого развития туризма, поддержки местных общин, защиты культурного наследия и окружающей среды. Устойчивый туризм рассматривают не только как источник экономического роста, но и инструмент восстановления, мира и международной солидарности.

17 февраля празднуют Всемирный день человеческого духа / © Pixabay

17 февраля празднуют Всемирный день человеческого духа. В этот день говорят о выносливости, сострадании, вере в себя, свободе выбора и стремлении к свету. Праздник напоминает, что человеческий дух проявляется не только в больших свершениях, но и в ежедневной стойкости, поддержке других и умении не сломаться.

17 февраля День спонтанного проявления доброты / © Pixabay

Также 17 февраля День спонтанного проявления доброты. Идея дня делать маленькие добрые дела без ожидания благодарности: помочь незнакомцу, сказать доброе слово, поделиться теплом или просто улыбнуться. Именно такие спонтанные жесты способны изменять настроение, день и даже жизнь.

17 февраля День кота в Европе / © Pixabay

А еще 17 февраля День кота в Европе. В этот день говорят о любви к кошкам, ответственном отношении к животным, защите беспризорных мурлыканов и важности усыновления из приютов. Во многих странах Европы проводятся благотворительные акции, флешмобы, тематические выставки и сборы помощи для кошачьих приютов.