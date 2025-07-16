Какой праздник 17 июля 2025 года / © ТСН

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17 июля 2025 года — четверг. 1240-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 июля, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Марины. Она родилась в городе Антиохия Писидийская примерно в 284 году. Была дочерью языческого жреца. Ее мать умерла, когда девочка была еще маленькой, поэтому она воспитывалась кормилицей, которая была христианкой. Именно она привила Марине веру. В возрасте 15 лет она была подмечена римским наместником Олимврием, который предложил ей выйти за него замуж. Но он хотел, чтобы девушка отреклась от Христа. Марина отказалась и подверглась жестоким пыткам. В 304 году ей отрубили голову.

Что нельзя делать 17 июля

Нельзя вредить коровам — святая Марина считается покровительницей скота.

Запрещается курить сухую траву — огонь связан с очищением, но еще он может принести в дом беду.

Не следует долго спать — можно «проспать» свое счастье.

Народные приметы и традиции на 17 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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туман утром — к затяжной и сырой осени;

дождь на Марину — зима будет ранняя и влажная;

погода солнечная и ясная — ждите тёплый август;

северный ветер до ранней и холодной осени;

возле муравейников суетятся муравьи — будет изменение погоды.

17 июля возле муравейников суетятся муравьи — будет изменение погоды / © unsplash.com

В народе 17 июля называлось Марина Ключница. Наши предки верили, что праздники открывают небесные ключи для дождя, что может повлиять на урожай.

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Какие завтра именины: Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

Талисманом человека, рожденного 17 июля, является агат. Одна из разновидностей кварца, издавна окруженная ореолом мистики. В старину ему приписывали мощные магические свойства: верили, что этот камень способен защищать человека от злых намерений, зависти и коварных кривотолков.

В этот день родились:

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1932 год — Аркадий Елишевич, украинский ученый, доктор технических наук, профессор Донецкого политехнического института;

1937 год — Иван Гель, украинский диссидент, политик, публицист, религиозный деятель;

1961 год — Александр Гнилицкий, украинский художник.

Памятные даты 17 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 июля:

709 год до н. э. — в китайских хрониках появляется первое письменное свидетельство полного солнечного затмения, которое зафиксировал астроном Чу Фу;

1048 год — Император Священной Римской империи Генрих III устраняет из Рима папу Бенедикта IX, назначив вместо него Дамасия II;

1429 год — в только что освобожденном от англичан Реймсе Карл VII торжественно коронуется королем Франции;

1453 год — произошла решающая битва при Кастионе, в которой французы нанесли окончательное поражение англичанам;

1505 год — попав в страшную грозу, молодой Мартин Лютер переживает глубокое духовное потрясение и решает отказаться от юридической карьеры, вступая в орден августинцев;

1570 год — в Вильно основывается иезуитская коллегия;

1754 год — в Нью-Йорке открывается Королевский колледж с десятью студентами и единственным профессором;

1775 год — в США создается первый в мире военный госпиталь;

1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Франции;

1791 год — на Марсовом поле в Париже войско расстреливает мирную демонстрацию, участники которой требовали отречения от власти Людовиком XVI;

1793 год — в столице Франции казнена Шарлотта Корде, убившая одного из проводников революции — Жана-Поля Марата;

1841 год — выходит первый номер британского сатирического журнала Punch;

1854 год — в Австрийской империи вводится в эксплуатацию первая в мире железная дорога, проложенная через горную местность;

1868 год — столица Японии официально переносится из Киото в Токио;

1915 год — Германия и Австро-Венгрия заключают тайное соглашение с Болгарией по поводу совместных действий в Первой мировой войне;

1917 год — в Киеве происходит выступление полуботковцев с целью провозглашения независимости Украины;

1933 год — после запуска Днепрогэса и устранения днепровских порогов из Киева в Херсон отправляется первый пассажирский пароход;

1941 год — приказом Гитлера Восточная Галиция выделена в отдельный дистрикт «Галичина» в составе Генерального губернаторства;

1945 год — открывается Потсдамская конференция глав государств-победительниц для решения послевоенного устройства Европы;

1973 год — в Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика;

1997 год — Украина официально ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;

2013 год — инцидент в водах Азовского моря между украинскими рыболовами и российскими пограничниками;

2014 год — вблизи Тореза (Донецкая область) с территории, контролируемой боевиками так называемой «ДНР», ракетным комплексом «Бук» сбит рейсовый самолет Malaysia Airlines;

2020 год — Верховная Рада Украины принимает административную реформу: количество районов сокращено с 490 до 138.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 июля Всемирный день эмоджи / © unsplash.com

17 июля в Украине празднуют День этнографа. Этнография — это наука о народах, их происхождении, традиционном образе жизни, мировоззрении, материальной и духовной культуре. Она тесно связана с историей, фольклористикой, культурологией, археологией и даже антропологией. Это день рождения выдающегося украинского этнографа, историка, археографа Владимира Ивановича Наулко (1856–1933). Он был одним из основателей украинской этнографической школы, академиком ВУАН, профессором, а также учеником Михаила Драгоманова.

Также 17 июля Всемирный день международного правосудия. Это дата, символизирующая поддержку идеи международной уголовной юстиции и борьбы за верховенство права в мире. В этот день 1998 года в Риме была принята так называемая Римская Уставная Хартия — основополагающий документ, созданный Международным уголовным судом (МКС) в Гааге.

А еще 17 июля Всемирный день эмоджи. Дата выбрана неслучайно — на большинстве устройств в смайлике (календарь) отображено именно 17 июля. А еще это день, когда компания Apple в 2002 году презентовала календарь в своем приложении iCal (теперь Calendar). Впоследствии именно эту иконку стали использовать как эмоджи, так и дата стала символической.

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