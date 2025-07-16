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Какой завтра, 17 июля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 17 июля, День этнографа Украины. Верующие чтят память святой великомученицы Марины. До Нового года осталось 167 дней.
17 июля 2025 года — четверг. 1240-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 17 июля, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Марины. Она родилась в городе Антиохия Писидийская примерно в 284 году. Была дочерью языческого жреца. Ее мать умерла, когда девочка была еще маленькой, поэтому она воспитывалась кормилицей, которая была христианкой. Именно она привила Марине веру. В возрасте 15 лет она была подмечена римским наместником Олимврием, который предложил ей выйти за него замуж. Но он хотел, чтобы девушка отреклась от Христа. Марина отказалась и подверглась жестоким пыткам. В 304 году ей отрубили голову.
Что нельзя делать 17 июля
Нельзя вредить коровам — святая Марина считается покровительницей скота.
Запрещается курить сухую траву — огонь связан с очищением, но еще он может принести в дом беду.
Не следует долго спать — можно «проспать» свое счастье.
Народные приметы и традиции на 17 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
туман утром — к затяжной и сырой осени;
дождь на Марину — зима будет ранняя и влажная;
погода солнечная и ясная — ждите тёплый август;
северный ветер до ранней и холодной осени;
возле муравейников суетятся муравьи — будет изменение погоды.
В народе 17 июля называлось Марина Ключница. Наши предки верили, что праздники открывают небесные ключи для дождя, что может повлиять на урожай.
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Талисманом человека, рожденного 17 июля, является агат. Одна из разновидностей кварца, издавна окруженная ореолом мистики. В старину ему приписывали мощные магические свойства: верили, что этот камень способен защищать человека от злых намерений, зависти и коварных кривотолков.
В этот день родились:
1932 год — Аркадий Елишевич, украинский ученый, доктор технических наук, профессор Донецкого политехнического института;
1937 год — Иван Гель, украинский диссидент, политик, публицист, религиозный деятель;
1961 год — Александр Гнилицкий, украинский художник.
Памятные даты 17 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 июля:
709 год до н. э. — в китайских хрониках появляется первое письменное свидетельство полного солнечного затмения, которое зафиксировал астроном Чу Фу;
1048 год — Император Священной Римской империи Генрих III устраняет из Рима папу Бенедикта IX, назначив вместо него Дамасия II;
1429 год — в только что освобожденном от англичан Реймсе Карл VII торжественно коронуется королем Франции;
1453 год — произошла решающая битва при Кастионе, в которой французы нанесли окончательное поражение англичанам;
1505 год — попав в страшную грозу, молодой Мартин Лютер переживает глубокое духовное потрясение и решает отказаться от юридической карьеры, вступая в орден августинцев;
1570 год — в Вильно основывается иезуитская коллегия;
1754 год — в Нью-Йорке открывается Королевский колледж с десятью студентами и единственным профессором;
1775 год — в США создается первый в мире военный госпиталь;
1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Франции;
1791 год — на Марсовом поле в Париже войско расстреливает мирную демонстрацию, участники которой требовали отречения от власти Людовиком XVI;
1793 год — в столице Франции казнена Шарлотта Корде, убившая одного из проводников революции — Жана-Поля Марата;
1841 год — выходит первый номер британского сатирического журнала Punch;
1854 год — в Австрийской империи вводится в эксплуатацию первая в мире железная дорога, проложенная через горную местность;
1868 год — столица Японии официально переносится из Киото в Токио;
1915 год — Германия и Австро-Венгрия заключают тайное соглашение с Болгарией по поводу совместных действий в Первой мировой войне;
1917 год — в Киеве происходит выступление полуботковцев с целью провозглашения независимости Украины;
1933 год — после запуска Днепрогэса и устранения днепровских порогов из Киева в Херсон отправляется первый пассажирский пароход;
1941 год — приказом Гитлера Восточная Галиция выделена в отдельный дистрикт «Галичина» в составе Генерального губернаторства;
1945 год — открывается Потсдамская конференция глав государств-победительниц для решения послевоенного устройства Европы;
1973 год — в Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика;
1997 год — Украина официально ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;
2013 год — инцидент в водах Азовского моря между украинскими рыболовами и российскими пограничниками;
2014 год — вблизи Тореза (Донецкая область) с территории, контролируемой боевиками так называемой «ДНР», ракетным комплексом «Бук» сбит рейсовый самолет Malaysia Airlines;
2020 год — Верховная Рада Украины принимает административную реформу: количество районов сокращено с 490 до 138.
Какой завтра праздник в Украине и мире
17 июля в Украине празднуют День этнографа. Этнография — это наука о народах, их происхождении, традиционном образе жизни, мировоззрении, материальной и духовной культуре. Она тесно связана с историей, фольклористикой, культурологией, археологией и даже антропологией. Это день рождения выдающегося украинского этнографа, историка, археографа Владимира Ивановича Наулко (1856–1933). Он был одним из основателей украинской этнографической школы, академиком ВУАН, профессором, а также учеником Михаила Драгоманова.
Также 17 июля Всемирный день международного правосудия. Это дата, символизирующая поддержку идеи международной уголовной юстиции и борьбы за верховенство права в мире. В этот день 1998 года в Риме была принята так называемая Римская Уставная Хартия — основополагающий документ, созданный Международным уголовным судом (МКС) в Гааге.
А еще 17 июля Всемирный день эмоджи. Дата выбрана неслучайно — на большинстве устройств в смайлике (календарь) отображено именно 17 июля. А еще это день, когда компания Apple в 2002 году презентовала календарь в своем приложении iCal (теперь Calendar). Впоследствии именно эту иконку стали использовать как эмоджи, так и дата стала символической.