Какой праздник 17 июня 2026 года / © ТСН

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17 июня 2026 года — среда. 1574 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

17 июня верующие празднуют День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Измаила / © pexels.com

Завтра, 17 июня, верующие празднуют День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. По преданию они были знатными персидскими посланниками, которых царь Шапур II отправил к римскому императору Юлиану Отступнику для переговоров о мире. Во время пребывания в Римской империи они открыто исповедовали христианскую веру и отказались поклоняться богам языческих. Из-за этого их жестоко пытали и казнили примерно в 362 году. В христианской традиции их почитают как мучеников за веру, а их воспоминание отмечается в православном календаре.

17 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день мусорщика / © pexels.com

17 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день мусорщика. Цель этого дня — привлечь внимание к важной, но часто недооцененной работе людей, которые собирают и вывозят бытовые отходы, поддерживают чистоту городов и сел, предотвращают эпидемии и загрязнение окружающей среды. В разных странах этот день имеет разные названия и форматы празднования: где-то просто благодарность работникам коммунальных служб, где-то информационные кампании об экологии и правильном обращении с мусором.

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17 июня Всемирный день крокодила / © pexels.com

Также 17 июня Всемирный день крокодила. Его цель — привлечь внимание к крокодилам как древним, но уязвимым хищникам, которые играют важную роль в экосистемах пресноводных водоемов. Хотя праздник не является официальным международным днем ООН, его используют экологические организации и зоопарки для образовательных акций и просвещения.

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой / © pexels.com

А еще 17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Он был провозглашен в 1994 г. после принятия Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием, чтобы привлечь внимание к проблемам деградации земель в мире. В этот день проводят кампании, посвященные восстановлению земель, сохранению влаги, лесовосстановлению и устойчивому землепользованию.

17 июня празднуют Всемирный день каратэ / © pexels.com

17 июня празднуют Всемирный день каратэ. Дата связана с историческими событиями развития каратэ как боевого искусства, в частности, с его популяризацией в мире в ХХ веке и формированием современных школ и федераций. Карате учит не только технике самозащиты, но и внутреннему равновесию, выдержке и уважению к другим — поэтому этот праздник часто имеет не столько спортивное, сколько культурно-философское содержание.

17 июня Всемирный день теселяции / © pexels.com

Также 17 июня Всемирный день теселяции. Термин «теселяция» происходит от латинского tessella — «маленькая плитка». Самый простой пример — керамическая плитка на полу, пчелиные соты или узоры в мозаиках. Такие тематические дни часто проводятся в школах и творческих сообществах: рисуют собственные узоры, изучают симметрии, создают цифровые орнаменты.

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