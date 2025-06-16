Какой праздник 17 июня 2025 года / © ТСН

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17 июня 2025 года — вторник. 1210-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 июня, верующие празднуют день памяти святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. Они были родными братьями, родились в Персии и воспитывались в христианской вере с самого детства. В 362 году царь Сапор II решил заключить дипломатические отношения с римским императором Юлианом Отступником. Он направил на переговоры братьев. Несмотря на дипломатический статус, они открыто признали себя христианами.

Юлиан Отступник был язычником, а потому решил обратить братьев в свою веру. Однако они твердо отказались предать Христа. За это их схватили, долго жестоко пытали, а затем усекли головы мечом. Тела братьев выбросили на псарню, но верные Христу люди тайно забрали их и похоронили недалеко от города Халкидон (ныне Турция).

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Что нельзя делать 17 июня

Не следует заниматься ремонтом, строительством — эти начинания могут не принести желаемого успеха.

Запрещается тяжело работать физически — считается, что следует отдохнуть духовно.

Нельзя выяснять отношения, ссориться — ссоры затянутся надолго.

Народные приметы и традиции на 17 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром на траве много росы — к большому урожаю огурцов;

дождь 17 июня — ждите богатый урожай;

жаркая и солнечная погода — будет засушливым лето;

много мошек и комаров — к дождливому лету;

сильный ветер — в ближайшие дни ждите непогоду;

после дождя появилась радуга — погода будет ясной.

17 июня после дождя появилась радуга — погода будет ясной / © unsplash.com

В народе 17 июня называлось Мануилов день. Его считали символом сплоченности семьи, молились о мире между сестрами и братьями. А еще существовала поговорка: “Пришел Мануил — косу наточил”, то есть начинали сенокосы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 июня

Какие завтра именины: Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 17 июня является агат. В давние времена его высоко ценили не только за декоративную привлекательность, но и якобы за способность укреплять мужскую силу и способствовать исцелению недугов горла.

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В этот день родились:

1953 год — Иво Бобул, украинский певец, композитор, народный артист Украины;

1969 год — Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион;

1972 год — Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитница, адвокат.

Памятные даты 17 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 июня:

1462 год — Волошский хозяин Влад III, известный как Дракула, совершает рискованное нападение на османского султана Мехмеда II, но эта попытка оказывается неудачной, и он покидает Валахию;

1621 год — Во время военного совещания в Сухой Диброве возле Белой Церкви Петр Сагайдачный предлагает гетману Якову Бородавцы объединить казацкие силы для поддержки польско-литовского войска в борьбе с османским нашествием под Хотином;

1709 год — В битве у Нижних Млинов недалеко от Полтавской крепости шведский король Карл XII получает ранение ноги во время стычки с московскими войсками;

1885 год — В Нью-Йоркскую гавань прибывает символ свободы — Статуя Свободы;

1917 год — В Киеве начинается Второй Всеукраинский военный съезд, на котором официально провозгласили автономию Украины;

1944 год — Исландия, освободившись от датского владычества, официально провозглашает себя независимой республикой;

1950 год — В Чикаго врач Ричард Лоулер совершает первую в истории успешную операцию по пересадке почки человеку, продолжавшуюся всего 45 минут;

1953 год — В Восточной Германии вспыхивает восстание против сталинского режима, которое жестоко подавили, применив танки;

2008 год — Mozilla Foundation проводит Download Day 2008 — День загрузки, во время которого браузер Mozilla Firefox 3 устанавливает мировой рекорд по количеству загрузок за 24 часа;

2022 год — Европейская Комиссия официально рекомендует предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, открывая новый этап евроинтеграции.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день каратэ / © unsplash.com

17 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день каратэ. Международный ежегодный праздник, созданный для чествования особой философии и искусства каратэ как боевого пути и способа самосовершенствования. Каратэ — японское боевое искусство, возникшее на основе Окинава.

Также 17 июня Всемирный день теселяции. Теселяцией называют особый способ заполнения плоскости повторяющимися фигурами без наложений и промежутков. Простейшим ее примером является плитка на полу. Дату приурочили ко дню рождения Марии Снайдер, американской писательницы, являющейся поклонницей геометрических узоров.

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А еще 17 июня Всемирный день мусорщика. Профессиональный праздник, призванный почтить ежедневную, часто невидимую, но очень важную работу мусорщиков и уборщиков. Дата не имеет официального международного признания ООН, но закрепилась в разных странах благодаря ряду экологических организаций.

17 июня празднуют Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Официальный международный праздник, призванный привлечь внимание к проблеме деградации земель. Было установлено ООН 1994 года. Опустынивание - не только распространение песчаных пустынь. Это также деградация почв в засушливых, полузасушливых и сухих субвлажных регионах, которая обычно вызвана человеческой деятельностью.

Также 17 июня Всемирный день крокодила. Неофициальный, но очень важный экологический праздник, созданный для привлечения внимания к защите крокодилов. Дата была основана по инициативе биологов, экологов и защитников природы. Крокодилы являются древними жителями Земли, которые существуют на планете уже более 200 миллионов лет.