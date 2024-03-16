Какой завтра, 17 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 марта, День мобилизационного работника в Украине. Верующие чтят память преподобного Алексея. До Нового года осталось 289 дней.

17 марта 2024 года — воскресенье. 753-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Алексея. Он родился в IV веке в знатной римской семье. Как-то в храме во время богослужения ему померещилось, что хоронят его мать. Он начал молиться, чтобы выпросить у Господа ее жизнь. Алексей также отказался от богатства и счастливого будущего, а в вечер своей свадьбы покинул родительский дом и стал попрошайничать. 17 лет он провел в городе Эдеса, где просил милостыню у храма Пречистой Девы Марии. Люди начали приходить к нему за мудростью, поэтому он покинул поселение и на корабле вернулся в Рим. Он осел у родительского дома, но его родители не узнали сына и кормили его 17 лет как нищего. Только после смерти преподобного они поняли, кто был возле них.

Что нельзя делать 17 марта

Нельзя рубить березу.

Не разрешается работать после заката.

Запрещается ругаться и злословить.

Народные приметы и традиции на 17 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: тепло будет хороший урожай;

много воды талой до изобилия сена;

пчелы впервые вылетели – будет много меда;

снег или дождь будет большой урожай фруктов и овощей;

журавли вернулись домой – уже окончательно потеплеет.

17 марта журавли вернулись домой — уже окончательно потеплеет / Фото: Pexels

Наши предки приметили, что в этот день наши предки в этот день следили. А еще существовало поверье, если этот день выпал на понедельник, то он неблагоприятн для долгого путешествия.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 марта

Какие завтра именины: Павел, Макар, Гавриил, Виктор, Алексей, Александр.

Талисманом человека, рожденного 17 марта является хризопраз. Его еще называют зеленым агатом. Давно хризопраз использовали для поощрения оптимизма, удовольствия и радости.

В этот день родились:

1896 год — украинский общественный деятель, журналистка, автор мемуаров Надежда Суворцова;

1897 год — украинский писатель и литературовед, автор гимна ОУН "Сродились мы великого часа" Олесь Бабий;

1902 год – украинский (буковинский) скульптор и врач Афанасий Шевчукевич.

Памятные даты 17 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 марта:

45 год до н. э. — происходит битва при Мунде между войсками республиканцев и Цезаря в Римской республике;

1521 год — Фернан Магеллан открывает Филиппины;

1674 год — Ивана Самойловича провозглашают гетманом "обоих берегов Днепра";

1804 год — в Веймаре проходит премьера драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль";

1830 год — в Варшаве проходит дебют Фредерика Шопена;

1845 год – англичанин Стивен Перри получает патент на эластичный бинт;

1861 год – происходит объединение Италии;

1899 год – публикуют классическую неаполитанскую песню O Sole Mio!;

1917 год — в Киеве создают Украинский Центральный Совет;

1930 год – Американского мафиози Аль Капоне выпускают на свободу из-за того, что не смогли доказать совершенные им преступления;

1939 год — в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреливают от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми;

1943 год — Трагедия села Ремель — одно из крупнейших военных преступлений на территории Украины;

1948 год – Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписывают Брюссельский пакт – предшественник Западно-Европейского Союза (WEU);

1950 год – в США объявляют об открытии 98-го химического элемента – калифорнию;

1951 год — Украинская Повстанческая Армия (УПА) призывает США помочь ей в борьбе с СССР;

1959 год — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) бежит из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями);

1960 год — в Японии впервые в мире поступают в продажу разноцветные фломастеры;

1966 год — американская субмарина Олвин (Alvin) находит в Средиземном море (у берегов Испании) пропавшую американскую водородную бомбу;

1972 год — в Киеве создают Институт книги и книгопечатания;

1995 год — Верховная Рада Украины упраздняет должность президента Крыма;

1995 год — впервые в эфир выходит Художественный канал Территория А на телеканале ICTV;

1999 год — из Международного Олимпийского Комитета исключают 6 его членов, обвиняемых во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад;

1999 год – начинается производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута;

2000 год — в Уганде около тысячи членов религиозной секты "Заповеди Божьи" сжигают себя в своей церкви.

Погода на 17 марта

Завтра, 17 марта, в Киеве пасмурно, днем мелкий дождь, который к вечеру закончится. Во Львове облачно, днем небольшой дождь, который закончится с приходом вечера. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с вечером, когда небо прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +6 ночью. Во Львове +12 днем и +6 ночью. В Харькове +12 днем и +4 ночью. В Одессе +11 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 марта День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в Украине / Фото: Pexels

17 марта в Украине празднуют День мобилизационного работника. Профессиональный национальный праздник, созданный в августе 2000 года. Сначала его праздновали 14 сентября для переформирования мобилизационного управления в 1993 году, но в 2016 году дату решили изменить. Новая связана с первой масштабной мобилизацией, происходившей в первый год российской агрессии (2014). Главная цель этого дня состоит в том, чтобы выразить благодарность за ответственный и очень важный труд — организацию мобилизации, комплектование войск.

Также 17 марта – День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в Украине. Праздник приходится ежегодно на третье воскресенье марта и был начат по указу президента Украины Леонида Кравчука в 1994 году. Глава цели этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к жилищно-коммунальному хозяйству, которое обеспечивает качественные условия жизни населения и осуществляет поставки ресурсов.