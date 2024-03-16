Какой завтра, 17 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 марта, День мобилизационного работника в Украине. Верующие чтят память преподобного Алексея. До Нового года осталось 289 дней.
17 марта 2024 года — воскресенье. 753-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
17 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Алексея. Он родился в IV веке в знатной римской семье. Как-то в храме во время богослужения ему померещилось, что хоронят его мать. Он начал молиться, чтобы выпросить у Господа ее жизнь. Алексей также отказался от богатства и счастливого будущего, а в вечер своей свадьбы покинул родительский дом и стал попрошайничать. 17 лет он провел в городе Эдеса, где просил милостыню у храма Пречистой Девы Марии. Люди начали приходить к нему за мудростью, поэтому он покинул поселение и на корабле вернулся в Рим. Он осел у родительского дома, но его родители не узнали сына и кормили его 17 лет как нищего. Только после смерти преподобного они поняли, кто был возле них.
Что нельзя делать 17 марта
- Нельзя рубить березу.
- Не разрешается работать после заката.
- Запрещается ругаться и злословить.
Народные приметы и традиции на 17 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: тепло будет хороший урожай;
- много воды талой до изобилия сена;
- пчелы впервые вылетели – будет много меда;
- снег или дождь будет большой урожай фруктов и овощей;
- журавли вернулись домой – уже окончательно потеплеет.
Наши предки приметили, что в этот день наши предки в этот день следили. А еще существовало поверье, если этот день выпал на понедельник, то он неблагоприятн для долгого путешествия.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 марта
Какие завтра именины: Павел, Макар, Гавриил, Виктор, Алексей, Александр.
Талисманом человека, рожденного 17 марта является хризопраз. Его еще называют зеленым агатом. Давно хризопраз использовали для поощрения оптимизма, удовольствия и радости.
В этот день родились:
- 1896 год — украинский общественный деятель, журналистка, автор мемуаров Надежда Суворцова;
- 1897 год — украинский писатель и литературовед, автор гимна ОУН "Сродились мы великого часа" Олесь Бабий;
- 1902 год – украинский (буковинский) скульптор и врач Афанасий Шевчукевич.
Памятные даты 17 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 марта:
- 45 год до н. э. — происходит битва при Мунде между войсками республиканцев и Цезаря в Римской республике;
- 1521 год — Фернан Магеллан открывает Филиппины;
- 1674 год — Ивана Самойловича провозглашают гетманом "обоих берегов Днепра";
- 1804 год — в Веймаре проходит премьера драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль";
- 1830 год — в Варшаве проходит дебют Фредерика Шопена;
- 1845 год – англичанин Стивен Перри получает патент на эластичный бинт;
- 1861 год – происходит объединение Италии;
- 1899 год – публикуют классическую неаполитанскую песню O Sole Mio!;
- 1917 год — в Киеве создают Украинский Центральный Совет;
- 1930 год – Американского мафиози Аль Капоне выпускают на свободу из-за того, что не смогли доказать совершенные им преступления;
- 1939 год — в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреливают от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми;
- 1943 год — Трагедия села Ремель — одно из крупнейших военных преступлений на территории Украины;
- 1948 год – Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписывают Брюссельский пакт – предшественник Западно-Европейского Союза (WEU);
- 1950 год – в США объявляют об открытии 98-го химического элемента – калифорнию;
- 1951 год — Украинская Повстанческая Армия (УПА) призывает США помочь ей в борьбе с СССР;
- 1959 год — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) бежит из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями);
- 1960 год — в Японии впервые в мире поступают в продажу разноцветные фломастеры;
- 1966 год — американская субмарина Олвин (Alvin) находит в Средиземном море (у берегов Испании) пропавшую американскую водородную бомбу;
- 1972 год — в Киеве создают Институт книги и книгопечатания;
- 1995 год — Верховная Рада Украины упраздняет должность президента Крыма;
- 1995 год — впервые в эфир выходит Художественный канал Территория А на телеканале ICTV;
- 1999 год — из Международного Олимпийского Комитета исключают 6 его членов, обвиняемых во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад;
- 1999 год – начинается производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута;
- 2000 год — в Уганде около тысячи членов религиозной секты "Заповеди Божьи" сжигают себя в своей церкви.
Погода на 17 марта
Завтра, 17 марта, в Киеве пасмурно, днем мелкий дождь, который к вечеру закончится. Во Львове облачно, днем небольшой дождь, который закончится с приходом вечера. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с вечером, когда небо прояснится, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +13 днем и +6 ночью. Во Львове +12 днем и +6 ночью. В Харькове +12 днем и +4 ночью. В Одессе +11 днем и +5 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
17 марта в Украине празднуют День мобилизационного работника. Профессиональный национальный праздник, созданный в августе 2000 года. Сначала его праздновали 14 сентября для переформирования мобилизационного управления в 1993 году, но в 2016 году дату решили изменить. Новая связана с первой масштабной мобилизацией, происходившей в первый год российской агрессии (2014). Главная цель этого дня состоит в том, чтобы выразить благодарность за ответственный и очень важный труд — организацию мобилизации, комплектование войск.
Также 17 марта – День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в Украине. Праздник приходится ежегодно на третье воскресенье марта и был начат по указу президента Украины Леонида Кравчука в 1994 году. Глава цели этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к жилищно-коммунальному хозяйству, которое обеспечивает качественные условия жизни населения и осуществляет поставки ресурсов.