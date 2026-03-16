17 марта 2026 года — вторник. 1482-й день войны в Украине.

Завтра, 17 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Алексия, мужа Божьего (Теплого Олексы). Он родился в богатой римской семье примерно в конце IV века. В день собственной свадьбы Алексей тайно покинул дом и отправился на Восток, желая посвятить жизнь молитве и аскезе. Много лет он жил в городе Эдеса как нищий, проводя время в посте и молитве. После продолжительного подвига святой вернулся в Рим, но никто из родных его не узнал. Он поселился у родительского дома как нищий и еще много лет терпеливо переносил унижение, оставаясь неизвестным. Лишь после его смерти люди узнали, кем он был на самом деле, когда нашли запись с рассказом о его жизни.

17 марта в Украине празднуют День мобилизационного работника

17 марта в Украине празднуют День мобилизационного работника. Праздник был введен приказом Министерства обороны Украины в 2000 году. Дата была выбрана в честь создания мобилизационных органов в системе оборонного управления Украины.

Также 17 марта Всемирный день социальной работы. Ежегодно приходится на третий вторник марта. Праздник начали международные профессиональные объединения социальных работников — в частности, Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы. Цель этого дня — привлечь внимание к важной роли социальных работников в обществе. Они помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах: семьям в кризисе, людям с инвалидностью, пожилым людям, бездомным, пострадавшим от насилия или бедности.