Какой завтра, 17 марта, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 17 марта, День мобилизационного работника. Верующие чтят память святого преподобного Алексия, мужа Божия. До Нового года осталось 290 дней.
17 марта 2026 года — вторник. 1482-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 17 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Алексия, мужа Божьего (Теплого Олексы). Он родился в богатой римской семье примерно в конце IV века. В день собственной свадьбы Алексей тайно покинул дом и отправился на Восток, желая посвятить жизнь молитве и аскезе. Много лет он жил в городе Эдеса как нищий, проводя время в посте и молитве. После продолжительного подвига святой вернулся в Рим, но никто из родных его не узнал. Он поселился у родительского дома как нищий и еще много лет терпеливо переносил унижение, оставаясь неизвестным. Лишь после его смерти люди узнали, кем он был на самом деле, когда нашли запись с рассказом о его жизни.
17 марта в Украине празднуют День мобилизационного работника. Праздник был введен приказом Министерства обороны Украины в 2000 году. Дата была выбрана в честь создания мобилизационных органов в системе оборонного управления Украины.
Также 17 марта Всемирный день социальной работы. Ежегодно приходится на третий вторник марта. Праздник начали международные профессиональные объединения социальных работников — в частности, Международная федерация социальных работников и Международная ассоциация школ социальной работы. Цель этого дня — привлечь внимание к важной роли социальных работников в обществе. Они помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах: семьям в кризисе, людям с инвалидностью, пожилым людям, бездомным, пострадавшим от насилия или бедности.