Какой праздник 17 мая 2025 года / © ТСН

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17 мая 2025 года — суббота. 1179-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 мая, верующие отмечают день памяти святого апостола Андроника и других. Святой апостол Андроник принадлежит к числу семидесяти посланников Христа — особого круга учеников, которых Господь призвал и прислал с благовестием к народам. Его имя упоминается в Послании апостола Павла к Римлянам как человеку известному, испытанному и уважаемому среди первых благовестников Христова учения: “Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников моих, которые славны между апостолами и еще предо мною уверовали во Христа” (Рим. 16:7).

По преданию, Андроник был уроженцем Тарса Киликийского — того же города, откуда происходил и сам апостол Павел. Возможно, их объединяла не только вера, но кровное родство. С юных лет, услышав слово Христово, Андроник присоединился к апостольской общине и, по наитию Святого Духа, начал подвижническое служение в развитии Церкви.

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Его неотъемлемой спутницей в апостольском труде была святая Юния — сотрудница и единомышленница, которую отцы Церкви издавна считали женщиной, а может быть, и женой апостола. Вместе они путешествовали по землям Малой Азии, Балкан и, вероятно, достигли Панонии (территория современной Венгрии), где с ревностью несли свет Христовой истины.

Жизнь их была наполнена трудами, скитаниями, тюрьмами и мучениями, а конец — увенчан мученической смертью. Вероятно, оба были забиты камнями за исповедание имени Христова.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя гадать — поскольку святые апостолы были борцами за чистоту веры, день их памяти — не время для практик, которые Церковь считает духовно опасными или греховными.

Запрещается ругаться и ссориться — считалось, что споры, разрывы, предательства или гнев в этот день особенно опасны — вроде бы могут закрепить разлад в жизни на длительное время.

Лучше воздержаться от развлечений — чтобы хотя бы часть дня посвятить воспоминаниям об апостольском служении, чтении духовной литературы или посещении храма.

Народные приметы и традиции на 17 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

туман утром — к дождливому лету;

ветер с севера — на холодное лето;

жаворонки летают высоко — будет тепло;

громко квакают лягушки — к непогоде;

обильное цветение рябины — на урожайную осень;

пчелы не вылетают из ульев — будет изменение погоды.

17 мая громко квакают лягушки — до непогоды / © unsplash.com

В народе 17 мая называлось Андроник Грядышний. Так говорили в некоторых северных и центральных регионах. Слово “грядышний” связано с появлением “грядок”, то есть активных полевых работ, хотя в некоторых местностях наоборот — землю не беспокоили в этот день, чтобы не повредить будущему урожаю.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 мая

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Талисманом человека, рожденного 17 мая, является опал. Драгоценный камень, переливающийся множеством цветовых оттенков. В старину опал считали особенно полезным для людей с сердечными недугами и советовали носить его как оберег для укрепления сердца.

В этот день родились:

1904 год — Жан Габен, французский актер;

1929 год — Борис Шарварко, режиссер, народный артист Украины;

1981 год — Николай Цюрик, солдат Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины.

Памятные даты 17 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 мая:

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1718 — английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первое в мире механизированное стрелковое устройство, которое считают прототипом современного пулемета;

1792 год — на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке 24 биржовика подписали известное соглашение под платаном, которое начало Нью-Йоркскую фондовую биржу;

1861 год — из Лондона в Париж отправилась первая организованная туристическая группа — так началась история коммерческого туризма в мире;

1877 год — в Бостоне установлен первый телефонный коммутационный щит — начало эры автоматизированной телефонной связи;

1883 год — в США состоялась премьера легендарного шоу “Дикий Запад Баффало Билла”, которое стало символом американской мифологии;

1887 год — шахтеры Донбасса начали первую массовую забастовку, ставшую важной вехой в истории рабочего движения на территории Украины;

1916 год — Великобритания первой в мире ввела переход на летнее время с целью экономии энергоресурсов;

1928 год — в Италии по инициативе Бенито Муссолини основана Служба дорог, которая начала строительство первых в мире автомагистралей;

1934 год — в Аргентине вышел первый номер украинской эмигрантской газеты “Наш клич”, которая стала голосом украинской общины за океаном;

1942 год — немецкие войска начали масштабное наступление под Харьковом — один из ключевых эпизодов Второй мировой войны на Восточном фронте;

1973 год — в США в Белом доме стартовали открытые слушания по Вотергейтскому скандалу, впоследствии приведшие к отставке президента Никсона;

1978 год — в швейцарской Лозанне полиция обнаружила останки Чарли Чаплина, которые были похищены из могилы более двух месяцев назад;

2000 год — в финале Кубка УЕФА в Копенгагене турецкий “Галатасарай” одержал историческую победу над лондонским “Арсеналом” в серии пенальти (4:1), став первым турецким клубом, выигравшим еврокубок.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день скрипки / © unsplash.com

17 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день скрипки. В Украине скрипка имеет особое место как в классическом искусстве, так и в народном быту. Она звучала в свадебных обрядах, колядках, казачьих думах, а ныне на сценах филармоний и конкурсах по всему миру. Украинские скрипачи известны за пределами страны, а скрипичная школа считается одной из самых сильных в Европе.

Также 17 мая Всемирный день спортивной ориентировки. Ежегодно в мае спортивная ориентировка празднует свой международный день, объединяя участников и любителей этого увлекательного вида спорта со всего мира. Это праздник, призванный популяризировать активный образ жизни и знакомить новичков с интересным и полезным занятием.

А еще 17 мая Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе. Это день, когда весь мир объединяется, чтобы распространять информацию о нейрофиброматозе и поддерживать живущих с этой болезнью. Нейрофиброматоз — это группа заболеваний, влияющих на нервную систему и характеризующихся образованием опухолей на нервных тканях.

17 мая празднуют Международный день борьбы с гомофобией. Дата была выбрана неслучайно: именно 17 мая 1990 г. Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических расстройств, что стало важным этапом на пути к признанию ЛГБТ+ прав как части прав человека. Идея создания этого дня возникла в 2004 году, когда активисты начали организовывать кампании для привлечения внимания к проблемам ЛГБТ+ сообщества, в частности к гомофобии, бифобии и трансфобии, которые до сих пор приводят к дискриминации и насилию.

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Также 17 мая Всемирный день пульмонолога. Это также день для признания работы пульмонологов — медицинских специалистов, занимающихся диагностикой, лечением и предупреждением болезней легких. Этот день был основан для того чтобы обратить внимание на проблемы, возникающие с дыхательными органами. Пульмонология занимается лечением таких болезней как астма, хронический бронхит, пневмония, рак легких и другие тяжелые состояния, касающиеся легочной системы.

А еще 17 мая Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Этот день был основан Всемирной лигой борьбы с гипертонией в 2005 году. Его главная цель — привлечь внимание к одной из наиболее распространенных проблем, которая может привести к серьезным заболеваниям сердца, инсультам, почечной недостаточности и другим болезням. Артериальная гипертония часто не имеет явных симптомов на ранних этапах, что делает ее “тихим убийцей”. Именно поэтому так важно проверять давление и вовремя выявлять нарушения.

17 мая празднуют Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. Праздник был основан в 1969 году Международным союзом электросвязи (ITU), приурочив его к подписанию первого международного соглашения по телекоммуникациям. Этот день стал важным событием, позволяющим напомнить о роли ИКТ в развитии современного мира, а также подчеркнуть значение электросвязи для всех сфер человеческой деятельности.

Также 17 мая Всемирный день скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба возникла в Финляндии в 1990-х годах как метод тренировок для лыжников в межсезонный период. Однако впоследствии этот вид активности приобрел популярность среди людей всех возрастов благодаря своей доступности и полезным свойствам. В 2007 году был начат Всемирный день скандинавской ходьбы, чтобы способствовать популяризации этого вида спорта среди более широкой аудитории.

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А еще 17 мая Всемирный день виски. Приходится на третью субботу мая. Праздник создан для того, чтобы подчеркнуть значение виски, ознакомить с его историей, традициями производства и популяризировать его среди широкой аудитории. В этот день люди со всего мира собираются, чтобы насладиться этим напитком, оценить разнообразие сортов и узнать больше о его приготовлении.

17 мая празднуют День науки в Украине. Ежегодно приходится на третью субботу мая. Этот праздник создан, чтобы привлечь внимание к работе украинских ученых и достижений в разных научных областях, а также поддержать развитие инноваций и технологий. День науки в Украине был официально установлен в 1997 году из указа президента страны. Его основали, чтобы почтить достижения украинских ученых и привлечь внимание к их вкладу в развитие мировой науки. В Украине всегда было много выдающихся ученых, и этот праздник позволяет осветить их достижения и привлечь больше молодежи к научной работе.