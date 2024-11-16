Какой завтра, 17 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 ноября, Международный день студента и День студента в Украине. Верующие чтят память святого святителя Григория, епископа Неокесарийского. До Нового года осталось 44 дня.

17 ноября 2024 года — воскресенье. 998-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 ноября в церковном календаре – день памяти святого святителя Григория, епископа Неокесарийского. Он был известным христианским святым и богословом, жившим в IV веке. Он родился в 329 году в городе Неокесария (современный Никсар, Турция) и был сыном богатого и влиятельного рода. Григорий получил хорошее образование и впоследствии стал епископом Неокесарии. Он был известен своей проповеднической деятельностью и защитой православной веры. Святитель Григорий был одним из самых влиятельных богословов своего времени и известен за свои проповеди и письма.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя ссориться с близкими людьми.

Не следует пить алкогольные напитки, злоупотреблять мясными продуктами.

Запрещается лениться и бездельничать.

Народные приметы и традиции на 17 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: темный лед на реке — к хорошему урожаю в следующем году;

облачность к полудню, которая потом прояснится — зимой будет мягкая и теплая погода;

вокруг луны светлые круги — до смены погоды;

морозная погода – зима будет холодной.

17 ноября морозная погода — зима будет холодной / Фото: Unsplash

В честь Григория Чкдотворца в этот день наши предки называли "Григория Зимовказника". Верили, что погода покажет, какой будет зима.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 ноября

Какие завтра именины: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

Талисманом человека, рожденного 17 ноября является гиацинт. Издавна верили, что минерал способствует заживлению любых ран. Также считается, что гиацинт лишает бессонницу и ужасов.

В этот день родились:

1970 год — украинский общественный деятель, волонтер, координатор гражданского штаба АТО по медицине Корчинская Оксана Анатольевна;

1982 год — украинская писательница, переводчица и публицистка Андрухович София Юрьевна;

1989 год — украинский футболист, нападающий сборной Украины и ФК "Днепр" Роман Зозуля.

Памятные даты 17 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 ноября:

1663 год — заключенные "Батуринские статьи" между гетманом И. Брюховецким и московским правительством, которые несколько ограничивали гетманскую власть в Украине в пользу московского царя;

1804 год – в Харькове основывают университет;

1869 год – в Египте официально открывается Суэцкий канал;

1913 год — Панамским каналом проходит первое судно;

1921 год – заканчивается поражением Второй Зимний поход Армии УНР;

1939 год — тысячи студентов города Праги и их преподавателей выходят на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но их расстреляли, арестовали или отправили в концлагеря;

1948 год – вводят в эксплуатацию газопровод Дашава – Киев;

1959 год — южноафриканская компания "Де Бирс", Йоханнесбург, начинает изготовление искусственных бриллиантов;

1964 год — Великобритания заявляет о своем намерении запретить экспорт оружия в Южную Африку;

1966 год — в ночь на 17 ноября регистрируют самый большой метеорный дождь: метеоры потока Леонидов;

1967 год — "The Beatles" заканчивают работу в студии над альбомом "Magical Mystery Tour";

1989 год — Беназир Бхутто становится премьер-министром Пакистана;

1994 год — Верховная Рада Украины отменяет Декларацию о суверенитете Крыма;

2000 год – Украина никогда не будет ядерным государством, заявляет экс-президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Погода на 17 ноября

Завтра, 17 ноября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +3 ночью. Во Львове +7 днем и -1 ночью. В Харькове +6 днем и +1 ночью. В Одессе +9 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студента и День студента в Украине / Фото: Unsplash

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студента и День студента в Украине. Празднуется в память о студенческих протестах против нацистской оккупации в Чехословакии в 1939 году. В ответ на антинацистские демонстрации в Праге 17 ноября 1939 г., нацистский режим расправился со студентами, арестовал их, закрыл университеты, а девять лидеров студенческого движения были казнены. 1941 на международной студенческой встрече в Лондоне этот день был провозглашен Международным днем студента как символ борьбы студенчества за свободу и права. С тех пор он приобрел более общее значение, став днем поддержки прав и свобод студентов во всем мире.

Также 17 ноября День действий против рака шейки матки. Рак шейки матки является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин и большинство случаев вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Основной целью этого дня является напоминание женщинам о важности регулярного скрининга, позволяющего выявить рак на ранних стадиях, когда он лучше поддается лечению.

А еще 17 ноября Всемирный день преждевременно рожденного ребенка. Он начат для повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются преждевременно рожденные дети и их семьи, а также для привлечения внимания к необходимости поддержки и развития медицины по уходу за такими детьми. Это глобальная инициатива, поддерживаемая организациями и медицинскими сообществами во многих странах. Раньше рожденными считаются дети, появившиеся на свет к 37-й неделе беременности. Ежегодно в мире рождается около 15 миллионов преждевременно рожденных детей, и многие из них испытывают проблемы со здоровьем из-за незрелости органов. Впрочем, современная медицина позволяет обеспечить им необходимый уход, и в большинстве случаев такие дети вырастают здоровыми, получая своевременную помощь.

17 ноября День работника сельского хозяйства Украины. Выпадает на третье воскресенье ноября. Этот праздник установлен для чествования важной работы аграриев, фермеров, механизаторов, агрономов, животноводов и всех, кто работает в агропромышленном секторе. Указ о его официальном праздновании подписал президент Украины в 1993 году. Сельское хозяйство является одной из ключевых областей украинской экономики. Украина известна плодородной почвой и благоприятными условиями для выращивания зерновых, овощных, технических культур, а также развития животноводства. Благодаря труду работников сельского хозяйства Украина занимает лидирующие позиции на мировом рынке в экспорте пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и других продуктов.