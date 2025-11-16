Какой праздник 17 ноября 2025 года / © ТСН

17 ноября 2025 года — понедельник. 1362-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 ноября, верующие празднуют день памяти святого святителя Григория, епископа Неокесарийского. Григорий родился около 213-215 года в Неокесарии Понтийской (современная Турция) в богатой и уважаемой семье. Сначала он готовился к карьере юриста, но судьбоносное путешествие в Кесарию Каппадокийскую изменило его жизнь. Там он встретился с выдающимся богословом — Оригеном, под духовным руководством которого перенял глубокое знание Священного Писания и богословских наук.

После окончания учебы Григорий вернулся в родной город. Хотя сам стремился к уединению и аскезам, его единодушно избрали епископом Неокесарийским — тогдашняя община насчитывала лишь несколько христиан. Уже к концу его жизни, по преданию, в городе почти не осталось язычников — столь мощным было его влияние.

Григорий Чудотворец успокоился около 270 года. По преданию, в конце его жизни в городе оставалось всего 17 язычников — столько же, сколько было христиан в начале архипастырского служения. Этот символический параллелизм в церковной историографии рассматривается как знамение его великого апостольского подвига.

Что нельзя делать 17 ноября

Не стоит принимать судьбоносные решения — “Григорий день заворачивает”, то есть энергии день имеет спокойные, не для стартов и рисков.

Не следует повышать голос, ссориться — какие-либо конфликты в этот день — к затяжным оскорблениям и неудачам.

Не выходить ночью без нужды из дома — Григорий “открывает дверь зимы”, а потому ночь в этот день особенно холодная и “беспокойная”.

Народные приметы и традиции на 17 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло 17 ноября — зима будет мягкой и поздней;

выпал снег — он пролежит долго;

ветреный день — ждите вьюги в ближайшие недели;

туман означает, что зима будет теплой, без продолжительных морозов;

ясное и звездное ночное небо — к стойкому похолоданию.

17 ноября выпал снег — он пролежит долго / © unsplash.com

В народе 17 ноября носило название Григорий Зимоборец. Так говорили потому, что в этот день «зима борется с осенью». Народ верил, что именно после Григория начинается настоящее зимнее похолодание.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 ноября

Какие завтра именины: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.

Талисманом человека, рожденного 17 ноября является гиацинт. С давних пор существовало убеждение, что этот минерал обладает способностью ускорять заживление самых разнообразных ран. В то же время считали, что гиацинт предохраняет человека от бессонницы и отгоняет ночные ужасы.

В этот день родились:

1970 год — Корчинская Оксана Анатольевна, украинский общественный деятель, волонтер, координатор гражданского штаба АТО по медицине;

1982 год — Андрухович София Юрьевна, украинская писательница, переводчица и публицистка;

1989 год — Роман Зозуля, украинский футболист, нападающий сборной Украины и ФК “Днепр” (г. Днепр).

Памятные даты 17 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 ноября:

1804 год — В Харькове официально основан университет;

1869 год — В Египте торжественно открыли Суэцкий канал;

1913 год — Панамским каналом впервые прошло судно, открыв путь между Атлантическим и Тихим океанами;

1921 год — Поражением завершился Второй Зимний поход Армии УНР: Волынская группа генерала-хорунжого Юрка Тютюнника была разбита под селом Малые Миньки на Житомирщине, а пленные военные расстреляны под Базаром;

1939 год — В Праге тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы с протестом против нацистской оккупации, но были арестованы, расстреляны или отправлены в концлагеря;

1948 год — Введен в эксплуатацию газопровод Дашава — Киев (диаметр 500 мм, длина 509 км), что стало официальным моментом основания “Киевтрансгаза”;

1959 год — Компания “De Beers” в Йоханнесбурге начала промышленное производство искусственных бриллиантов;

1964 год — Великобритания объявила о намерении ввести эмбарго на поставку оружия в Южную Африку;

1966 год — В ночь на 17 ноября зафиксирован самый мощный метеорный поток Леонидов;

1967 год — Группа The Beatles завершила студийную работу над альбомом “Magical Mystery Tour”;

1968 год — Переговоры между представителями Великобритании и Родезии в Солсбери зашли в тупик;

1969 год — В Хельсинки стартовали советско-американские консультации по ограничению стратегических вооружений;

1970 год — После успешной посадки автоматической станции “Луна-17” в Море Дождей на поверхности Луны свой путь начал “Луноход-1”;

1971 год — В Северной Ирландии произошел военный переворот;

1989 год — В Праге полиция силой разогнала студенческую демонстрацию, приуроченную к 50-летию протестов 1939 против нацистской оккупации;

1989 год — Беназир Бхутто была избрана премьер-министром Пакистана, став первой женщиной на этом посту в мусульманском мире;

1994 год — Верховная Рада Украины приняла решение об отмене Декларации о суверенитете Крыма, окончательно прекратив ее действие;

2000 год — Во время встречи со студентами Института международных отношений КНУ им. Т.Шевченко экспрезидент Украины Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не станет ядерным государством.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студентов и День студента в Украине / © unsplash.com

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студентов и День студента в Украине. Праздник берет начало в 1939 году, во время Второй мировой войны, когда в оккупированной нацистами Чехословакии произошли трагические события. В Праге тысячи студентов и преподавателей вышли на мирный протест против оккупации, но были арестованы, а многие расстреляны или отправлены в концлагеря. Международный день студентов — это не только праздник молодежи, но и день памяти о тех, кто боролся за свободу, образование и права студентов. Его отмечают во многих странах мира, подчеркивая важность образования, научных достижений и активной гражданской позиции студенческой молодежи.

Также 17 ноября День действий против рака шейки матки. Это международная кампания, направленная на повышение осведомленности о раке шейки матки, его профилактике, раннем выявлении и лечении. Основная цель — уменьшение смертности среди женщин из-за этой болезни. Рак шейки матки — одна из самых распространенных форм онкологических заболеваний у женщин в мире. Часто он развивается медленно и на ранних стадиях симптомы могут отсутствовать, поэтому регулярные профилактические обследования (ПАП-тест, колпоскопия) критически важны.

А еще 17 ноября Всемирный день преждевременно рожденного ребенка. Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах преждевременно рожденных детей, их здоровье, а также поддержке родителей и семей, которые столкнулись с этой сложной ситуацией. Преждевременными считаются дети, рожденные до 37 недели беременности. Такие новорожденные часто нуждаются в специальной медицинской помощи в условиях неонатальных отделений из-за риска развития осложнений, связанных с недоразвитостью органов и систем.