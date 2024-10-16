Какой завтра, 17 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

17 октября 2024 года — четверг. 967-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 октября в церковном календаре – день памяти святого пророка Осии. Он жил в XI веке до н. и был пророком в царстве Израиль. Осия был сыном Беэла, и его братом был другой известный пророк – Исаия. Осия был известен своими пророчествами, направленными на восстановление веры и духовной жизни народа Израиля. Он призвал израильтян вернуться к Богу и покинуть идолопоклонство. Его пророчества были очень сильными и впечатляющими и оказали большое влияние на народ. Осия также был известен своим пророчеством о будущем Израиля, где он предсказал, что народ будет подвергнут разрушительным вторжениям, но впоследствии Бог восстановит его и дарит мир и благоденствие.

Что нельзя делать 17 октября

Не следует выливать воду после купания ребенка на улицу – будет плохо спать.

Не смотрите в глаза нищим – навлечете бедность.

Запрещается тратить много денег на финансовые проблемы.

Народные приметы и традиции на 17 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: еще не все деревья сбросили листву — к затяжной зиме;

день теплый – зима будет мягкой;

много снега выпало — весной возможно наводнение;

на дорогах все еще грязи — до середины зимы продержится тепло.

17 октября много снега выпало — весной возможно наводнение. / Фото: Unsplash

В этот день наши предки обязательно готовили на ужин блюдо из курятины. Птица символизировала изобилие и счастье. А чтобы поправить здоровье, ели куриное сердце.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 октября

Какие завтра именины: Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий.

Талисманом человека, рожденного 17 октября, является циркон. Яркие полудрагоценные камни. В древности из циркона создавали амулеты, наделяя их особой властью. Верили, что они наделяют хозяина незаурядной интуицией.

В этот день родились:

1987 год – украинский художник, скульптор, архитектор Степан Рябченко;

1988 год – украинский баскетболист, мастер спорта Украины международного класса Сергей Гладир;

1989 год – украинский пловец, участник Летних Олимпийских игр 2008 и 2012 годов Александр Исаков.

Памятные даты 17 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 октября:

1113 год — сооружают Киево-Михайловский Златоверхий собор;

1346 год — битва при Невилс-Кроссе: разгром шотландской армии английскими войсками и пленение Давида II, короля Шотландии;

1404 год — Папой Римским становится Иннокентий VII;

1604 год — немецкий астроном Кеплер Иоганн начинает наблюдение новейшей звезды (SN 1604), названной впоследствии его именем;

1660 год — Слободищенский трактат — договор между гетманом Юрием Хмельницким и Речью Посполитой;

1855 год — англичанин Генри Бессемер получает патент на свой процесс приготовления стали;

1912 год — государства-члены Балканской Лиги объявляют войну Османской империи;

1927 год — происходит II Всеукраинский собор УАПЦ;

1967 год — в Великобритании публикуют "Акт об аборте", который начал легализацию в Западной Европе искусственного прерывания беременности;

1990 год — в Киеве на площади Октябрьской революции завершается голодовка студентов, добившихся от Верховного Совета УССР принятия постановления о выполнении их политических требований;

1990 год — официальная дата возникновения базы IMDb, крупнейшей в мире базы данных и вебсайта о кинематографе;

1996 год — Аслан Масхадов становится премьер-министром коалиционного правительства Чеченской Республики Ичкерия.

Погода на 17 октября

Завтра, 17 октября, в Киеве будет облачно к вечеру, когда небо очистится, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе утром облачно, но потом прояснится, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +10 днем и +5 ночью. Во Львове — +11 днем и +1 ночью. В Харькове — +9 днем и +5 ночью. В Одессе — +11 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 октября Всемирный день донорства и трансплантации органов / Фото: Unsplash

17 октября в Украине и мире празднуют День разрешения конфликтов. Выпадает на третий четверг октября. Этот день был основан в 2005 году Ассоциацией для разрешения конфликтов (ACR) для повышения осведомленности о важности мирного разрешения конфликтов. Целью этого дня является поддержка и популяризация различных методов разрешения конфликтов, таких как медиация, переговоры, арбитраж и другие. Он способствует признанию важности мирного разрешения споров в обществе, сохранению мира и уменьшению насилия.

Также 17 октября Международный день правильных действий по землетрясению. Этот день посвящен повышению осведомленности о правильном действии во время землетрясения, чтобы уменьшить риски и обеспечить безопасность людей.

А еще 17 октября Всемирный день донорства и трансплантации органов. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности донорства органов и трансплантации как жизненно важных процедур, которые могут спасти жизнь тысяч людей. Этот день также направлен на поддержку и поощрение людей к донорству органов, а также на улучшение системы трансплантации во всем мире. Цель этого дня – уменьшить количество людей, ожидающих трансплантации, и повысить осведомленность населения о важности донорства.

17 октября Международный день борьбы с бедностью. Этот день был основан Организацией Объединенных Наций в 1992 г. для привлечения внимания к глобальной проблеме бедности и необходимости ее преодоления. Целью этого дня является повышение осведомленности о причинах и последствиях бедности, поддержка людей, живущих в сложных условиях, и признание их усилий в борьбе за лучшую жизнь. В этот день проводятся разные мероприятия, включая конференции, семинары, акции и благотворительные инициативы.

Также 17 октября Всемирный день травм. Этот день посвящен повышению осведомленности о различных видах травм и их профилактике. Цель дня – информировать общественность о методах предотвращения травм и обеспечения безопасности в повседневной жизни. Этот день также напоминает о важности оказания первой помощи и необходимости соблюдения безопасных практик во всех сферах жизни – от домашних условий до работы и спорта. В этот день проводятся образовательные мероприятия, тренинги и информационные кампании, направленные на снижение риска получения травм.

А еще 17 октября празднуют Международный день кредитных союзов. Этот день посвящен повышению осведомленности о роли кредитных союзов в экономике и жизни людей. Кредитные союзы помогают обеспечить доступ к финансовым услугам для многих людей, что способствует экономическому развитию и улучшению качества жизни. Этот день также служит упоминанием важности эффективного управления кредитными ресурсами и обеспечения прозрачности в финансовых операциях.