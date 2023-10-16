Какой завтра, 17 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

17 октября 2023 года — вторник. 601-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 октября, церковный праздник

17 октября в церковном календаре – день памяти пророка Осии. Его имя можно перевести с иврита как "спасение". Осия жил и пророчествовал, когда императором был Иеровоам II, вплоть до падения Израиля и его столицы. Пророк всю свою жизнь сражался с язычниками и обращал их на путь истины. По преданию, на праведную жизнь его подтолкнула жена-развратница, которая ему изменяла.

Что запрещено делать в этот день

Не ленитесь и не отказывайте нуждающимся в вашей помощи.

Не стоит ссориться, злословить и ругаться.

Лучше не ходить босиком по траве.

Народные приметы и традиции на 17 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать кукование кукушки - к серьезным морозам;

гремит – зимой будет тепло;

утром сильный туман – ждите солнечного дня;

в лесу много грибов – скоро придет тепло;

на каштанах еще есть листья – ждите потепления.

17 октября на каштанах еще есть листья — ждите потепления / Фото: Pexels

Крестьяне обычно не запрягали лошадей, давая им отдохнуть. Также в этот день обязательно осматривали колеса для повозок и чинили их перед уходом на зиму.

Погода на 17 октября

Завтра, 17 октября, в Киеве облачно, ночью будет идти мелкий дождь, но потом без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +10 днем и +5 ночью. Во Львове — +9 днем и +2 ночью. В Харькове — +12 днем и +7 ночью. В Одессе — +16 днем и +10 ночью.

Памятные даты 17 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 октября:

1113 год — сооружают Киево-Михайловский Златоверхий собор;

1346 год — битва при Невилс-Кроссе: разгром шотландской армии английскими войсками и пленение Давида II, короля Шотландии;

1404 год — Папой Римским становится Иннокентий VII, правивший до 6 ноября 1406;

1604 год — немецкий астроном Кеплер Иоганн начинает наблюдение за новейшей звездой (SN 1604), которую впоследствии назвали его именем;

1660 год — договор между гетманом Юрием Хмельницким и Речью Посполитой;

1702 год — битва под Бердичевом;

1855 год — англичанин Генри Бессемер получил патент на свой процесс приготовления стали;

1912 год — государства-члены Балканской Лиги объявляют войну Османской империи;

1927 год — происходит II Всеукраинский собор УАПЦ;

1967 год — в Великобритании публикуют "Акт об аборте", который начал легализацию в Западной Европе искусственного прерывания беременности;

1990 год — в Киеве завершается голодовка студентов, добившихся от Верховного Совета УССР принятия постановления о выполнении их политических требований;

1990 год — официальная дата возникновения IMDb (Internet Movie Database), крупнейшей в мире базы данных и вебсайта о кинематографе;

1996 год — Аслан Масхадов становится премьер-министром коалиционного правительства Чеченской Республики Ичкерия.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 октября

Какие завтра именины: Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий.

Талисманом человека, рожденного 17 октября, является циркон. Этот минерал известен человечеству с давних времен. Когда целители использовали циркон в качестве талисмана, который накапливает энергию и может передавать ее своему владельцу.

В этот день родились:

1814 год — украинский поэт, писатель, фольклорист Яков Головацкий;

1980 год — украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен украинской рок-группы СКАЙ Олег Собчук;

1987 год — украинский художник, скульптор, архитектор Степан Рябченко.

Какой завтра день в Украине и мире

17 октября в Украине и мире празднуют День фармацевта / Фото: Pexels

17 октября в Украине и мире празднуют День фармацевта. Ежегодно приходится на третий вторник октября. Предложение о праздновании этого профессионального праздника выдвинули и приняли в 2015 году. Эта инициатива была поддержана Американской ассоциацией техников-фармацевтов. Каждый день большое количество аптекарей взаимодействуют с жителями разных стран и оказывают помощь в поисках и подборе лекарственных средств.

Также 17 октября Всемирный день донорства и трансплантации органов. К сожалению, до сих пор существует достаточно большое количество различных заболеваний, которые невозможно вылечить лекарственными средствами, а требуют только трансплантации органов или крови. Это помогает спасти жизнь. Главная цель дня — предоставить людям больше информации о важности донорства.

А еще 17 октября Международный день борьбы с бедностью. Знаковое событие было создано в 1992 году с целью привлечения внимания к социально незащищенным слоям населения нашей планеты и напоминанию, что нищета не является нормальным положением вещей, а настоящим нарушением прав человека, поэтому с ними нужно бороться. В 1948 году Генеральная ассамблея ООН подписала Всеобщую декларацию прав человека. В этом документе говорится, что сам факт бедности нарушает право человека на достойную жизнь.

17 октября Всемирный день травм. Впервые мероприятие провели в Нью-Дели в 2011 году. По статистике ВОЗ из-за различных травм в мире чаще всего становятся инвалидами или даже умирают. Травма — это нарушение целостности ткани или происходящих в ней процессов под влиянием внешних факторов.