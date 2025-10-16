Какой праздник 17 октября 2025 года / © ТСН

17 октября 2025 года — пятница. 1331-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 октября, верующие празднуют день памяти святого пророка Осии. Осия происходил из северного царства Израиля, вероятно из племени Иссахара. Он действовал во времена правления нескольких царей Иудейского царства (Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии), а также Израильского царства (Иеровоама II). Это был период политической нестабильности, упадка веры, социальной несправедливости и идолопоклонства. После смерти Иеровоама II страну охватили заговоры, перевороты, а затем угроза со стороны Ассирии, которая в 722 году до Р. Х. разрушила Самарию и депортировала израильтян.

Бог призвал Осию, чтобы через его жизнь и слово показать народу глубину Божьей любви, Его верность и одновременно справедливый суд за отступничество. Осия — пророк любви и милосердия. Через его жизнь Бог показывает, что Его любовь верна и жертвенна, но в то же время справедлива. Он не оставляет Свой народ во грехе, но призывает его к возвращению и обновлению завета.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя начинать новых дел — день считается для этого неблагоприятным, даже говорили: “Осия — не сеешь и не считаешь”.

Не следует оставлять нуждающихся без внимания — если 17 октября накормить бедного или помочь одинокому — в следующем году Бог пошлет в дом благополучие и защиту от бедствия.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом на огороде — после Осии земля должна “отдохнуть”.

Народные приметы и традиции на 17 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром туман — до теплой зимы;

ветер изменил свое направление — ждите переменную погоду зимой;

сильный восточный или северный ветер — будут ранние морозы;

аисты уже улетели — к ранней зиме;

листья еще держатся на деревьях — зима придет поздно;

Дождь в этот день — ждите поздней весны.

17 октября листья еще держатся на деревьях — зима придет поздно / © unsplash.com

В народе 17 октября называлось Осиев день. Часто говорили: “Пришел Осия — землю не сей”.

Этим подчеркивали, что сельскохозяйственные работы должны завершиться, а земля должна “отдохнуть”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 октября

Какие завтра именины: Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий, Александр.

Талисманом человека, рожденного 17 октября является циркон. Камень поражающий глубиной блеска и богатством оттенков. В древности его высоко ценили: из него производились обереги и талисманы, которым приписывали особую магическую силу. Считалось, что такой камень дарит обладателю острую интуицию, способность предчувствовать события и чувствовать скрытое.

В этот день родились:

1987 год — Степан Рябченко, украинский художник, скульптор, архитектор;

1988 год — Сергей Гладырь, украинский баскетболист, мастер спорта Украины международного класса;

1989 год — Александр Исаков, украинский пловец, участник Летних Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Памятные даты 17 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 октября:

1113 год — в Киеве появляется величественная святыня — Киево-Михайловский Златоверхий собор;

1346 год — близ Невилс-Кросса происходит решающее сражение между английским и шотландским войсками, завершившееся сокрушительным поражением Шотландии;

1404 год — на папский престол восходит Иннокентий VII;

1604 год — немецкий астроном Иоганн Кеплер начинает наблюдение за сверхновой звездой, которая впоследствии получила название Сверхновая Кеплера;

1660 год — заключают Слободищенский трактат между гетманом Юрием Хмельницким и Речью Посполитой;

1702 год — происходит битва под Бердичевом;

1855 год — английский инженер Генри Бессемер запатентовывает свой революционный метод производства стали;

1888 год — вблизи станции Бирки возле Харькова происходит катастрофа поезда, в котором ехал российский император Александр III с семьей и свитой;

1912 год — государства-члены Балканской Лиги (Сербия, Болгария, Греция и Черногория) объявляют войну Османской империи;

1927 год — происходит II Всеукраинский собор Украинской автокефальной православной церкви;

1967 год — в Великобритании обнародуют “Акт об аборте”, который начал легализацию искусственного прерывания беременности в Западной Европе;

1990 год — в Киеве на площади Октябрьской революции завершается студенческая голодовка, известная как Революция на граните;

1990 год — официально основывают базу IMDb (Internet Movie Database);

1996 год — Аслан Масхадов возглавляет коалиционное правительство Чеченской Республики Ичкерия, став его премьер-министром.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 октября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы с бедностью / © unsplash.com

17 октября в Украине и мире празднуют Международный день борьбы с бедностью. Этот день был провозглашен ООН в 1992 году, хотя его истоки уходят в 1987 году, когда в Париже проходила первая международная акция против бедности, инициированная активистами социальной справедливости. Основная идея заключалась в признании права каждого человека на достойную жизнь и равные возможности. Этот день напоминает, что борьба с бедностью — общее дело всего мира, и даже небольшие действия отдельных людей или общин могут изменить чью-то жизнь.

Также 17 октября Всемирный день травм. Этот день отмечает важность понимания травм, их причин и необходимости соответствующих мер, в частности через осведомленную помощь при травмах. Международный день борьбы с травмами был начат в 2011 году в Нью-Дели, Индия, по инициативе Травматологической ассоциации Индии. Целью было привлечь внимание к высокому количеству травм, в частности дорожно-транспортных происшествий, и необходимости улучшения системы оказания помощи при травмах.

Травмы являются одной из основных причин смерти и инвалидности среди людей от 1 до 44 лет в мире. Многие из этих случаев можно предотвратить или минимизировать, если люди получают надлежащую помощь в течение “золотого часа” — первого часа после травмы, когда своевременное лечение может иметь решающее значение.