Какой завтра, 17 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 сентября День работников гражданской защиты в Украине и День работников страхового рынка Украины. Верующие чтят память святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. До Нового года осталось 105 дней.

17 сентября 2024 года — вторник. 937-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 сентября в церковном календаре – день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Они жили во II веке в Риме при императоре Адриане (117-138 гг.). София была благочестивой вдовой, воспитывающей своих дочерей в любви к Богу. Ее дочери носили имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Они открыто исповедовали свою веру во Христа, что привлекло внимание императора.

Император Адриан приказал привести их к себе и пытался убедить их отречься от христианства, но они оставались непоколебимыми. За это их подвергли жестоким мучениям: жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой. Однако, благодаря силе Божией, они оставались невредимыми. София была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей, но она проявила необыкновенное мужество и поддерживала их в вере. После смерти дочерей София похоронила их и через три дня умерла у их могилы.

Что нельзя делать 17 сентября

Запрещается ходить по росе босиком.

Нельзя думать об отрицательном.

Женщинам не следует заниматься домашними делами.

Народные приметы и традиции на 17 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: листья начали активно опадать — уже начинайте готовиться к похолоданию;

журавли в теплые края летят — на Покрову ждите мороз;

холодная и дождливая погода — к ранней весне;

солнечная и теплая погода — зима будет холодной.

17 сентября солнечная и теплая погода – зима будет холодной / Фото: Unsplash

У наших предков была интересная традиция — утром нужно было поплакать. Считалось, если хорошо выплакаться, то все невзгоды пройдут стороной.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 сентября

Какие завтра именины: Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.

Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. Издавна верили, что камень способен усиливать интуицию. Также считается, что аметист улучшает сон.

В этот день родились:

1853 год – украинский писатель, публицист, критик Михаил Павлик;

1976 год – украинский боксер Евгений Шестаков;

1979 год – сотрудник Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны Герой Украины Владислав Бувалкин.

Памятные даты 17 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 сентября:

1598 год — нидерландские моряки открывают Маврикий;

1631 год — войска Католической лиги разбивают протестантов возле Лейпцига;

1678 год — по Нивегенскому договору Франция и Испания возвращают друг другу ранее завоеванные территории;

1787 год — Конституционный конвент в Филадельфии принимает новую Конституцию США;

1834 год — профессора Михаила Максимовича утверждают в должности ректора Киевского университета св. Владимира;

1919 год — обнародуют воззвание главного атамана войск УНР Симона Петлюры к населению соборной Украины с изложением основных положений программы правительства УНР;

1924 год — в Женеве открывают первую в мире частную международную школу, в которой к тому времени обучалось 8 учеников;

1944 год — союзники начинают Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории;

1989 год — в Черновцах начинается I Республиканский фестиваль украинской песни "Червона рута";

1991 год — создают Кабинет Министров Украины;

2003 год — на острове Бирючий проходит встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина, на которой они, в частности, обсудили вопросы морской границы в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Погода на 17 сентября

Завтра, 17 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, утром дождь с грозой, который к полудню закончится.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +19 ночью. Во Львове — +21 день и +13 ночью. В Харькове — +26 днем и +18 ночью. В Одессе — +24 днем и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 сентября отмечают Международный день кантри-музыки / Фото: Unsplash

17 сентября в Украине празднуют День работников гражданской защиты. Этот праздник был установлен для чествования работников, занимающихся защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. История этого праздника началась в 2004 году, когда был отменен День работников пожарной охраны и День спасателя, и вместо них установлен единственный праздник – День работников гражданской защиты. Однако в 2008 году было решено возобновить День спасителя, который снова стал официальным праздником.

Также 17 сентября День работника страхового рынка Украины. Этот профессиональный праздник был установлен в 1993 году, хотя поначалу он не имел официального статуса. Целью этого дня является чествование работников страхового рынка, обеспечивающих финансовую стабильность и защиту граждан и предприятий от различных рисков. Этот праздник является возможностью выразить благодарность всем работающим в сфере страхования за их важную работу. Они помогают людям чувствовать себя более защищенными и уверенными в будущем.

А еще 17 сентября Всемирный день распространения информации о синдроме Клифстра. Этот день посвящен повышению осведомленности о синдроме Клифстра, редком генетическом заболевании. Синдром Клифстра вызывается мутациями в гене EHMT1 и характеризуется задержкой развития, интеллектуальными нарушениями, гипотонией (сниженным мышечным тонусом), а также характерными чертами лица. Люди с этим синдромом могут испытывать проблемы с речью, поведенческие трудности и другие медицинские осложнения.

17 сентября Всемирный день безопасности пациентов. Этот праздник был основан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 2019 для повышения глобальной осведомленности о важности безопасности пациентов в системах здравоохранения. Целью этого дня является подчеркнуть необходимость укрепления систем здравоохранения и протоколов для предотвращения медицинских ошибок и вреда для пациентов. Ежегодно этот день посвящен определенной теме, связанной с безопасностью пациентов. К примеру, в 2023 году темой было "Повышение роли пациентов в безопасном оказании медицинской помощи".

Также 17 сентября отмечают Международный день кантри-музыки. Этот праздник посвящен популяризации кантри-музыки, берущей свое начало с 1920-х годов на юго-востоке США. Кантри-музыка возникла как соединение народной музыки британских переселенцев и музыкальных традиций южных штатов США. Она характеризуется простыми гармоническими мотивами и использованием таких инструментов как гитара, скрипка, банджо и гармоника. Этот день является возможностью для поклонников кантри-музыки собраться вместе, насладиться любимыми композициями и отметить выдающихся исполнителей этого жанра. Одним из известнейших представителей кантри-музыки является Хэнк Уильямс, родившийся именно 17 сентября 1923 года.