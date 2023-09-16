Какой завтра, 17 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 17 сентября, Всенародный день отца. Верующие чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. До Нового года осталось 105 дней.

17 сентября 2023 года — воскресенье. 571-й день войны в Украине.

Какой завтра, 17 сентября, церковный праздник

17 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Жила в Риме благочестивая вдова София во времена правления императора Адриана (II век). И имела она трех дочерей: Веру, Надежду и Любовь. Носили они имена трех основных христианских добродетелей. Воспитывала их Софья в уважении к Господу и учила не привязываться к земным благам.

Как-то узнал об этом Адриан, решивший обратить девушек в язычество. Сначала одаривал их подарками, но когда заметил, что они не работают, перешел к угрозам. Приказал император подвергнуть девушек страшным мучениям. Софья только могла смотреть на страдания своих детей. Похоронила мученица останки своих дочерей и не отходила от их могил 2 дня. На третий день Господь дал их тихую смерть.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено ходить по росе босиком.

Женщинам нельзя заниматься домашними делами.

Не разрешено зацикливаться на негативе.

Народные приметы и традиции на 17 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождливая и холодная погода – ждите ранней весны;

журавли летят на теплые края, будет на Покров уже мороз;

тёплая и солнечная погода указывает на холодную зиму;

уже начали активно опадать листья – начинайте готовиться к похолоданию.

17 сентября уже начали активно опадать листья — начинайте готовиться к похолоданию. / Фото: Pexels

Замужние женщины обязательно шли в церковь и ставили три свечи. Одну из них позже забирали домой. Молились о благополучии в семье. Молодежь традиционно собиралась на вечерницы, на которых часто образовывались пары.

Погода на 17 сентября

Завтра, 17 сентября, в Киеве днем могут появиться облака, но к вечеру они рассеются без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове небольшая облачность, затем ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +14 ночью. Во Львове +25 днем и +13 ночью. В Харькове +22 днем и +11 ночью. В Одессе +23 днем и +19 ночью.

Памятные даты 17 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 сентября:

1598 год – голландские моряки открывают Маврикий;

1631 год – войска Католической лиги разбивают протестантов возле Лейпцига;

1678 год — по Нивегенскому договору Франция и Испания возвращают друг другу ранее завоеванные территории;

1787 год — Конституционный конвент в Филадельфии принимает новую Конституцию США;

1834 год — профессора Михаила Максимовича утверждают в должности ректора Киевского университета св. Владимира;

1919 год — обнародуют воззвание главного атамана войск УНР Симона Петлюры к населению соборной Украины с изложением основных положений программы правительства УНР;

1920 год — Действенная Армия УНР освобождает Борщев, Гусятин, Теребовлю и Чортков;

1924 год — в Женеве открывают первую в мире частную международную школу, в которой к тому времени обучалось 8 учеников;

1944 год — союзники начинают Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории;

1989 год — в Черновцах начинается I Республиканский фестиваль украинской песни "Червона рута";

1991 год — создают Кабинет Министров Украины;

2003 год — на острове Бирючий проходит встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина, на которой они, в частности, обсуждают вопросы морской границы в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 сентября

Какие завтра именины: Вера, Надежда, Любовь, София.

Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. Фиолетовый кварц разных оттенков. В зависимости от освещения может изменяться цвет. Издавна верили, что аметист может помочь побороть инфекцию и даже уберечь от бессонницы.

В этот день родились:

1853 год – украинский писатель, публицист, критик Михаил Павлик;

1864 год — писатель, общественный деятель, классик украинской литературы "Fata Morgana", "Тени забытых предков" Михаил Коцюбинский;

1979 год – сотрудник Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Владислав Бувалкин.

Какой завтра день в Украине и мире

17 сентября в Украине празднуют Всенародный день отца / Фото: Pexels

17 сентября в Украине празднуют Всенародный день отца. Уважение к отцу присуще всем культурам, поэтому в каждой стране введен отдельный праздник для его чествования. В Украине оно приходится на третье воскресенье сентября. Почтительное отношение к отцу можно назвать традиционной чертой нашего национального характера. В 2003 году в Украине был создан Международный центр отцовства, призванный научить мужчин ответственности и активности в воспитании ребенка. Праздник был создан по инициативе этого центра и Всеукраинского общественного комитета по поддержке семьи и ответственного родительства 2009 года.

Также 17 сентября День спасателя (День работников гражданской защиты Украины). В нашей стране всегда ценились работники спасательных служб, но сначала День спасателя праздновали в последнюю субботу октября. В 2004 году президент Леонид Кучма подписал указ, которым отменял День спасителя и День пожарного, а в то же время проводил единый праздник. Но оно не ограничивается только кругом профессиональных спасателей, поскольку любой, кто когда-либо участвовал в спасательных работах, может отпраздновать его.

А еще 17 сентября празднуют Международный день кантри музыки. Стиль был создан в 1920-х годах, когда в США из Европы попало большое количество мигрантов, привезших с собой жизненные песни в сочетании с простыми музыкальными инструментами. Музыка чем-то похожа на рок-н-ролл или ритм вальса, иногда она может напоминать лирическую балладу. Основателем стиля кантри считают американского певца Генка Уильямса, родившегося в 1923 году именно в этот день. Его даже прозвали "королем кантри-музыки".

17 сентября День безопасности пациентов в Украине. Событие было создано 4 сентября 2019 по указу президента Владимира Зеленского. Принятое решение отвечает принципам ВОЗ, оно основывается на обеспечении соблюдения прав пациентов, нуждающихся в качественной помощи врачей. Также в этот день в мире отмечают Всемирный день безопасности пациентов.

Также 17 сентября День работников леса. Выпадает на третье воскресенье сентября и посвящается всем тем, кто защищает природу и лесное хозяйство. Впервые его начали праздновать в 1966 году. Тогда стало ясно, что массовая вырубка лесов из-за строительства может привести к глобальным проблемам с экологией.

А еще 17 сентября День работника страхового рынка Украины. Первый уполномоченный орган страхового надзора нашей страны был создан после обретения Украиной независимости, а именно в 1993 году. И тогда начали праздновать неофициальный праздник День украинского страховщика.