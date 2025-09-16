Какой праздник 17 сентября 2025 года / © ТСН

17 сентября 2025 года — среда. 1302-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 17 сентября, верующие празднуют день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. По преданию, София жила в Риме при императоре Адриане (117–138 лет). Она была глубоко верующей христианкой и воспитала своих дочерей — Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) — в благочестии и преданности Богу. Их имена олицетворяют три главные христианские добродетели — веру, надежду и любовь, а сама София олицетворяла божественную мудрость.

Когда они узнали языческие власти, Софию с детьми привели на суд к императору. Он пытался склонить их к отступничеству, обещая богатство и почести. Но девушки твердо заявили, что не откажутся от Христа.

Их подвергли жестоким пыткам: каждую дочь мучили перед глазами матери. Сначала казнили Веру, потом Надежду, а потом Любовь. Софья испытала страшные страдания, но не сломалась духом. Она похоронила своих детей, а через три дня, обессиленная горем и молитвой, сама отошла к Господу.

Что нельзя делать 17 сентября

Не следует ссориться, ругаться — в этот день чествуют материнскую любовь и жертвенность.

Женщинам не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом — день лучше посвятить молитве.

Нельзя отказывать в помощи — к вам вернется сторицей.

Народные приметы и традиции на 17 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день — к погожий и продолжительной осени;

паутина летает в воздухе — к длинной осени;

дождь — ждите снежную зиму;

сильный ветер — зимой будут вьюги;

утром туман — днем будет хорошая погода;

аисты уже улетают в теплые края — к ранней зиме.

17 сентября аисты уже улетают в теплые края — к ранней зиме / © Pixabay

В народе 17 сентября носило название Бабы-Софии. Потому что особое уважение в этот день отдавали матерям и женщинам, воспитывающим детей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 сентября

Какие завтра именины: Иван, Илья, Александра, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда.

Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. С древнейших времен было убеждение, что камень может усиливать внутреннее чутье и обострять интуицию. Аметист же, по народным представлениям, дарит спокойный и крепкий сон.

В этот день родились:

1952 год — Виктор Савченко, украинский боксер, двукратный призер Олимпийских игр;

1976 год — Евгений Шестаков, украинский боксер;

1979 год — Владислав Бувалкин, сотрудник Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны Герой Украины.

Памятные даты 17 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 сентября:

1598 год — голландские мореплаватели совершают открытие острова Маврикий;

1631 год — близ Лейпцига войска Католической лиги наносят сокрушительное поражение протестантским силам;

1678 год — подписывают Нивегенский мирный договор: Франция и Испания договариваются вернуть друг другу захваченные ранее земли;

1787 год — в Филадельфии Конституционный конвент утверждает новый Основной закон США;

1834 год — профессора Михаила Максимовича официально утверждают первым ректором Киевского университета святого Владимира;

1919 год — главный атаман войск УНР Симон Петлюра обнародует обращение к народу соборной Украины, в котором излагает основы программы правительства;

1920 год — Действенная Армия УНР получает освобождение ряда подольских городов — Борщева, Гусятина, Теребовли и Чорткова;

1924 год — в Женеве открывается первая в мире частная международная школа, где в начале училось только восемь учеников;

1944 год — союзные войска начинают Голландскую воздушно-десантную операцию — крупнейшую в мировой истории по масштабу;

1989 год — в Черновцах стартует первый Республиканский фестиваль украинской песни “Червона рута”;

1991 год — официально создают Кабинет Министров Украины;

1993 год — последние части российских (бывших советских) войск покидают территорию Польши;

2003 год — на острове Бирючий проходит встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина, во время которой среди прочего обсуждали вопросы морской границы в Азовском море и Керченском проливе;

2024 год — в Сирии и Ливане раздается серия мощных взрывов, вызванных детонацией коммуникационных устройств “Хезболла”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 сентября празднуют Всемирный день ската-манты / © Pixabay

17 сентября в Украине празднуют День работников гражданской защиты Украины. каждый год. Это профессиональный праздник людей, занимающихся защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Оно направлено на чествование тех, кто обеспечивает безопасность граждан и работает на предупреждение и ликвидацию последствий опасных ситуаций.

Также 17 сентября День безопасности пациентов в Украине и Всемирный день безопасности пациентов. Цель этого дня — привлечь внимание общественности и медицинских работников к проблеме безопасности пациентов и предотвращению медицинских ошибок в системе здравоохранения.

А еще 17 сентября День работника страхового рынка Украины. Это профессиональный праздник работников страховых компаний, агентов, брокеров, актуариев и всех, кто обеспечивает финансовую защиту граждан и бизнеса по страхованию.

17 сентября празднуют Всемирный день ската-манты. Манты — это большие морские скаты, поражающие своим величием и грацией. Они могут достигать размеров до 7 метров в размахе крыльев и весить более 1,3 тонн. Манты питаются планктоном и рыбьими личинками, фильтруя их через свои огромные жабры.

Также 17 сентября Всемирный день распространения информации о Синдроме Клифстра. Этот день направлен на повышение осведомленности о редком генетическом заболевании — синдром Клифстра, поражающий развитие и здоровье детей. Дата выбрана по символическим причинам: 9-й месяц года — сентябрь, а 17-я буква латинского алфавита — Q, соответствующая участку хромосомы 9q34.3, где часто происходит делеция.

А еще 17 сентября Международный день кантри-музыки. Этот праздник посвящен жанру кантри — одному из самых популярных музыкальных стилей в США и мире, объединяющем элементы фольклора, блюза и народной музыки.