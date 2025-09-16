- Дата публикации
-
Категория
Разное
- Количество просмотров
- 789
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 17 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 17 сентября, День работников гражданской защиты Украины. Верующие чтят память святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. До Нового года осталось 105 дней.
17 сентября 2025 года — среда. 1302-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 17 сентября, верующие празднуют день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. По преданию, София жила в Риме при императоре Адриане (117–138 лет). Она была глубоко верующей христианкой и воспитала своих дочерей — Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) — в благочестии и преданности Богу. Их имена олицетворяют три главные христианские добродетели — веру, надежду и любовь, а сама София олицетворяла божественную мудрость.
Когда они узнали языческие власти, Софию с детьми привели на суд к императору. Он пытался склонить их к отступничеству, обещая богатство и почести. Но девушки твердо заявили, что не откажутся от Христа.
Их подвергли жестоким пыткам: каждую дочь мучили перед глазами матери. Сначала казнили Веру, потом Надежду, а потом Любовь. Софья испытала страшные страдания, но не сломалась духом. Она похоронила своих детей, а через три дня, обессиленная горем и молитвой, сама отошла к Господу.
Что нельзя делать 17 сентября
Не следует ссориться, ругаться — в этот день чествуют материнскую любовь и жертвенность.
Женщинам не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом — день лучше посвятить молитве.
Нельзя отказывать в помощи — к вам вернется сторицей.
Народные приметы и традиции на 17 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечный и теплый день — к погожий и продолжительной осени;
паутина летает в воздухе — к длинной осени;
дождь — ждите снежную зиму;
сильный ветер — зимой будут вьюги;
утром туман — днем будет хорошая погода;
аисты уже улетают в теплые края — к ранней зиме.
В народе 17 сентября носило название Бабы-Софии. Потому что особое уважение в этот день отдавали матерям и женщинам, воспитывающим детей.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 сентября
Какие завтра именины: Иван, Илья, Александра, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда.
Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. С древнейших времен было убеждение, что камень может усиливать внутреннее чутье и обострять интуицию. Аметист же, по народным представлениям, дарит спокойный и крепкий сон.
В этот день родились:
1952 год — Виктор Савченко, украинский боксер, двукратный призер Олимпийских игр;
1976 год — Евгений Шестаков, украинский боксер;
1979 год — Владислав Бувалкин, сотрудник Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны Герой Украины.
Памятные даты 17 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 сентября:
1598 год — голландские мореплаватели совершают открытие острова Маврикий;
1631 год — близ Лейпцига войска Католической лиги наносят сокрушительное поражение протестантским силам;
1678 год — подписывают Нивегенский мирный договор: Франция и Испания договариваются вернуть друг другу захваченные ранее земли;
1787 год — в Филадельфии Конституционный конвент утверждает новый Основной закон США;
1834 год — профессора Михаила Максимовича официально утверждают первым ректором Киевского университета святого Владимира;
1919 год — главный атаман войск УНР Симон Петлюра обнародует обращение к народу соборной Украины, в котором излагает основы программы правительства;
1920 год — Действенная Армия УНР получает освобождение ряда подольских городов — Борщева, Гусятина, Теребовли и Чорткова;
1924 год — в Женеве открывается первая в мире частная международная школа, где в начале училось только восемь учеников;
1944 год — союзные войска начинают Голландскую воздушно-десантную операцию — крупнейшую в мировой истории по масштабу;
1989 год — в Черновцах стартует первый Республиканский фестиваль украинской песни “Червона рута”;
1991 год — официально создают Кабинет Министров Украины;
1993 год — последние части российских (бывших советских) войск покидают территорию Польши;
2003 год — на острове Бирючий проходит встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина, во время которой среди прочего обсуждали вопросы морской границы в Азовском море и Керченском проливе;
2024 год — в Сирии и Ливане раздается серия мощных взрывов, вызванных детонацией коммуникационных устройств “Хезболла”.
Какой завтра праздник в Украине и мире
17 сентября в Украине празднуют День работников гражданской защиты Украины. каждый год. Это профессиональный праздник людей, занимающихся защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Оно направлено на чествование тех, кто обеспечивает безопасность граждан и работает на предупреждение и ликвидацию последствий опасных ситуаций.
Также 17 сентября День безопасности пациентов в Украине и Всемирный день безопасности пациентов. Цель этого дня — привлечь внимание общественности и медицинских работников к проблеме безопасности пациентов и предотвращению медицинских ошибок в системе здравоохранения.
А еще 17 сентября День работника страхового рынка Украины. Это профессиональный праздник работников страховых компаний, агентов, брокеров, актуариев и всех, кто обеспечивает финансовую защиту граждан и бизнеса по страхованию.
17 сентября празднуют Всемирный день ската-манты. Манты — это большие морские скаты, поражающие своим величием и грацией. Они могут достигать размеров до 7 метров в размахе крыльев и весить более 1,3 тонн. Манты питаются планктоном и рыбьими личинками, фильтруя их через свои огромные жабры.
Также 17 сентября Всемирный день распространения информации о Синдроме Клифстра. Этот день направлен на повышение осведомленности о редком генетическом заболевании — синдром Клифстра, поражающий развитие и здоровье детей. Дата выбрана по символическим причинам: 9-й месяц года — сентябрь, а 17-я буква латинского алфавита — Q, соответствующая участку хромосомы 9q34.3, где часто происходит делеция.
А еще 17 сентября Международный день кантри-музыки. Этот праздник посвящен жанру кантри — одному из самых популярных музыкальных стилей в США и мире, объединяющем элементы фольклора, блюза и народной музыки.