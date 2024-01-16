Какой завтра, 17 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 17 января, Международный день наставничества. Верующие чтят память Антония Великого. До Нового года осталось 349 дней.
17 января 2024 года – среда. 693-й день войны в Украине.
Какой завтра, 17 января, церковный праздник
17 января в церковном календаре – день памяти Антония Великого. Его считают основателем уединенного духовенства. Родился Антоний в Египте в богатой христианской семье. Потому мальчика с раннего детства воспитывали по правилам веры. После смерти родителей Антоний все свое имущество раздал бедным, а сам стал жить в пещере, где молился. Преподобный основал монастырь, но был там очень редко.
Что нельзя делать 17 января
- Запрещено прясть, вязать, заниматься рукоделием.
- Нельзя физически напрягаться, например, поднимать что-нибудь тяжелое.
- Не стоит затрагивать острые предметы.
Народные приметы и традиции на 17 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: утром громко щебечут синицы — ждите похолодания;
- снег до поздней весны;
- во второй половине дня солнце вышло из-за туч – весна придет рано;
- если погода теплая, тогда в ближайшие дни ударят морозы;
- безветренный и ясный день — к сильному снегопаду;
- ночью будет облачно — в этом году будет большой урожай зерновых.
В этот день крестьяне освящали сено, которое потом давали коровам, чтобы оставались здоровыми до конца зимы. Также обходили амбары и сараны, просматривали, сколько запасов осталось до весны.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 января
Какие завтра именины: Антон, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван, Антонина.
Талисманом человека, рожденного 17 января, является тигровый глаз. Популярен поделочный камень. Издавна верили, что тигровый глаз обладает множеством лечебных свойств. В частности, камень может помочь от псориаза, гипертонии и т.п.
В этот день родились:
- 1980 год — украинско-американский танцор, чемпион по латинским танцам, хореограф, инструктор, телеведущий и киноактер Максим Чмерковский;
- 1984 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Вдовиченко;
- 1987 год — профессиональный украинский боксер Александр Усик.
Памятные даты 17 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 17 января:
- 730 год — на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявляет поклонение иконам преступлением;
- 1209 год — в Кембридже открывает двери университет;
- 1558 год — начинается Ливонская война;
- 1562 год — Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентирует правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции;
- 1595 год — французский король Генрих Наваррский объявляет войну Испании;
- 1605 год — впервые опубликовали роман Сервантеса "Дон Кихот";
- 1734 год — Август III становится Королем Речи Посполитой;
- 1805 год — в Харькове открывают первый на востоке Украины университет;
- 1861 год — получен патент на смываемый туалетный бачок;
- 1912 год — члены экспедиции Роберта Скотта достигают Южного полюса;
- 1920 год — вступает в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которая вводила Сухой закон;
- 1921 год — в Вене создают Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу;
- 1944 год — начинается битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладевают Римом;
- 1945 год — Варшава освобождается от немецкой оккупации;
- 1949 год — в США начинается судебный процесс над лидерами коммунистической партии США;
- 1966 год — в Испании в результате крушения бомбардировщика США потеряли 4 водородные бомбы;
- 1987 год — создают Совет женщин Украины;
- 1992 год — Республика Экваториальная Гвинея признает независимость Украины;
- 2000 год — режим талибов Афганистана заявляет о признании им независимости Чечни;
- 2010 год — проходит первый тур выборов Президента Украины.
Погода на 17 января
Завтра, 17 января, в Киеве облачно, небольшой мокрый снег. Во Львове пасмурно, сильный снег с дождем. В Харькове пасмурно, мелкий мокрый снег. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -3 ночью. Во Львове +3 днем и -2 ночью. В Харькове — -1 день и -2 ночью. В Одессе — +6 днем и +1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
17 января в Украине и мире празднуют Международный день наставничества. Праздник посвятили дню рождения легендарного боксера и общественного деятеля Мухаммеда Али. Благодаря наставнику развивается личность, потому что он помогает создать сильные и положительные долгосрочные отношения. Наставник также расширяет горизонты человека, помогает выйти ему за рамки стереотипов. Каждый человек на разных этапах своей жизни сталкивается с наставничеством. На наш кругозор по-разному влияют родители, учителя, друзья.
Также 17 января День детских изобретений. Дату избрали в честь дня рождения известного американца Бена Франклина, который был основателем Штатов, публицистом, общественным деятелем, изобретателем и ученым. Он создал свое первое изобретение в возрасте 12 лет. Это были наручные ласты для плавания. Ежегодно около полумиллиона детей и подростков сегодня разрабатывают игры, создают разную технику и роботов, модифицируют известные и придумывают новые механизмы.