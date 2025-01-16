Какой завтра, 17 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

17 января 2025 года — пятница. 1059-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

17 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Антония Великого. Он родился примерно в 251 году в городке Кома в Египте. Он был богатым христианином, но после смерти родителей раздал свое имущество бедным и ушел в пустыню для подвижнической жизни. Антоний известен как основатель христианского отшельнического монашества. Он жил в пустыне у Комы, а позже находился на горе на восточном берегу Нила, где провел около 20 лет в одиночестве. Во время этого уединения он много раз был соблазнен дьяволом, но выдержал все испытания. Антоний Великий символически изображается с посохом, имеющим форму тау-креста с колокольчиком для отпугивания бесов, а также рядом с ним часто изображается свинья. Его жизнь и подвиги вдохновили многие произведения искусства и литературных произведений.

Что нельзя делать 17 января

Не стоит заниматься рукоделием, вязать или шить.

Лучше не брать в руки острые предметы.

Запрещается тяжелый физический труд.

Народные приметы и традиции на 17 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурно ночью — к большому урожаю зерновых;

утром громко щебечут синицы — придет похолодание;

теплая погода — скоро будут морозы;

солнце вышло из-за облаков во второй половине дня — к ранней весне.

17 января солнце вышло из-за облаков во второй половине дня — к ранней весне / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день традиционно освящали сено. После этого его давали коровам, чтобы скот оставался здоровым до конца зимы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 января

Какие завтра именины: Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 17 января, является тигровый глаз. Этот камень издавна считается амулетом от злых духов. Также тигровый глаз помогает отличить подлинные желания человека от навязанных обществом.

В этот день родились:

1984 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Вдовиченко;

1987 год — профессиональный украинский боксер Александр Усик;

2010 год — чемпион мира до 7 лет блицу по шахматам Радомир Пилипенко.

Памятные даты 17 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 января:

730 год — на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявляет поклонение иконам преступлением;

1209 год — в Кембридже открывает свои двери университет;

1558 год — начинается Ливонская война;

1562 год — Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентирует правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции;

1595 год — французский король Генрих Наваррский объявляет войну Испании;

1605 год — впервые публикуют роман Сервантеса "Дон Кихот";

1734 год — Август III становится Королем Речи Посполитой;

1805 год — в Харькове открывают первый на востоке Украины университет;

1861 год — получен патент на смываемый туалетный бачок;

1912 год — члены экспедиции Роберта Скотта достигают Южного полюса (вторыми после экспедиции Руала Амундсена);

1920 год — вступает в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которая вводит Сухой закон;

1921 год — в Вене создают Украинский свободный университет, который вскоре перевели в Прагу;

1944 год — начинается битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладели Римом;

1945 год — Варшаву освобождают от немецкой оккупации;

1949 год — в США начинается судебный процесс над лидерами коммунистической партии США;

1961 год — американский президент Д. Эйзенхауэр первым формулирует понятие "военно-промышленный комплекс";

1963 год — совершают первый полет на британском легком многоцелевом самолете Short SC.7 Skyvan;

1966 год — в Испании в результате крушения бомбардировщика США теряют 4 водородные бомбы (две упали на поля и заразили радиацией сотни гектаров, а две — в море);

1991 год — начинается операция "Буря в пустыне" — массированные бомбардировки иракской инфраструктуры как составляющая военной операции в Персидском заливе 1990-1991 годов;

2000 год — режим талибов Афганистана заявляет о признании им независимости Чечни;

2010 год — проходит первый тур выборов Президента Украины.

Погода на 17 января

Завтра, 17 января, в Киеве пасмурно, с середины и до конца дня будет идти мелкий дождь. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и +1 ночью. Во Львове — +2 день и 0 ночью. В Харькове — +2 днем и +1 ночью. В Одессе — +4 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

17 января в Украине и мире празднуют Всемирный день пиццы / Фото: Unsplash

17 января в Украине и мире празднуют Всемирный день пиццы. Хотя точное происхождение Всемирного дня пиццы неизвестно, праздник стал популярен благодаря огромной любви к этому итальянскому кулинарному шедевру. Идея чествования пиццы возникла как способ воздать должное одному из самых любимых блюд в мире. История пиццы начинается с Италии, а первые прототипы современной пиццы появились в Неаполе в 18 веке. Классическая пицца "Маргарита" была создана в 1889 году в честь королевы Италии Маргариты Савойской. Она символизирует цвет итальянского флага: красный (томатный соус), белый (моцарелла) и зеленый (базилик). Пицца стала популярной в США после Второй мировой войны, когда американские солдаты вернулись из Италии, где попробовали этот деликатес.

Также 17 января Международный день "Мы не сломлены". Это новый и значимый праздник, который чтит несокрушимость, силу духа и единство людей, сталкивающихся с вызовами. В разных странах этот день может праздноваться под разными названиями, но основной упор делается на преодолении трудностей и поддержке друг друга. Этот праздник посвящен тем, кто борется с жизненными трудностями, но не сдается.

А еще 17 января Международный день наставничества. Этот праздник направлен на популяризацию наставничества как важного инструмента развития личности, профессионального роста и взаимоподдержки в обществе. Международный день наставничества начат 2016 по инициативе нескольких глобальных организаций, в частности "National Mentoring Partnership" (США), с целью популяризации менторства как движущей силы развития. Дата выбрана не случайно — она совпадает с днем рождения Мухаммеда Али, известного не только как легендарный боксер, но и как человек, вдохновлявший многих своими словами и поступками.

17 января празднуют Международный день фетиша. Выпадает на третью пятницу января. Это неофициальный праздник, созданный для повышения осведомленности о фетиш-культуре, поддержания толерантности и принятия людей с разными сексуальными предпочтениями. Международный день фетиша впервые был отмечен в Великобритании в 2008 году. Первоначальная идея заключалась в создании пространства, где люди с фетишами могут свободно выражать себя без порицания. Сначала день назывался "Резиновой пятницей" (Rubber Friday) и должен был привлечь внимание к тем, кто любит носить латексную или резиновую одежду.