Какой праздник 17 января 2026 года / © ТСН

Реклама

17 января 2026 года — суббота. 1423-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

17 января верующие празднуют День памяти святого преподобного Антония Великого / © pexels.com

Завтра, 17 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Антония Великого. Родился в селе Комен, оставил богатство и семью, чтобы посвятить себя Богу. Жил в отшельнике, практиковал строгий аскетизм и духовные подвиги, борясь с искушениями. Его жизнь стала примером монашеской честности, молитвы и терпения. Антоний Великий повлиял на развитие монастырского и христианской духовности, и его считают покровителем монахов.

17 января в Украине и мире празднуют День детских изобретений / © unsplash.com

17 января в Украине и мире празднуют День детских изобретений. Именно в этот день родился известный американский изобретатель и политик Бенджамин Франклин, уже в детстве сделавший свое первое изобретение — ласты для плавания. Праздник посвящен юным изобретателям и творческим детям, чтобы привлечь детей к изобретению, любопытству, креативности и поиску новых решений.

Реклама

17 января Международный день наставничества / © unsplash.com

Также 17 января Международный день наставничества. Это день, посвященный признанию роли наставников (менторов) — людей, которые помогают другим приобретать новые знания, навыки и опыт, поддерживают в жизни и профессиональном развитии. Наставничество — это поддержка и советы от более опытного человека (наставника) тому, кто к этому стремится (менте), что способствует саморазвитию, росту уверенности, карьерному прогрессу и личному благополучию.

17 января Всемирный день пиццы / © unsplash.com

А еще 17 января Всемирный день пиццы. Это день, когда люди во всем мире наслаждаются разнообразными видами пиццы — классической неаполитанской, маргаритой, пепперони, глубокой чикагской и другими авторскими вариациями. Праздник также подчеркивает культурную и социальную роль пиццы: она объединяет семьи и друзей за общим столом и доставляет радость и вкусные воспоминания.