Какой завтра, 18 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 18 апреля, День памятников истории и культуры Украины. Верующие чтят память святителя Космы. До Нового года осталось 257 дней.

18 апреля 2024 года — четверг. 785-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Космы. Он жил в IX веке и ревностно защищал христианство. С раннего детства хотел стать монахом. В юности пошел в монастырь, где принял постриг. Впоследствии стал епископом Халкидонским. Вместе со своим помощником Аксентием проповедует христианство. Не раз Косму пытались склонить язычники к отречению от веры. Однако он оставался непоколебимым. За отказ убрать иконы в храме от императора Льва Армянина, его даже бросили в тюрьму.

Что нельзя делать 18 апреля

Женщинам запрещается стричь волосы и делать прически.

Нельзя играть свадьбу – брак будет несчастливым.

Не отказывайте в помощи тем, кто ее у вас попросит.

Народные приметы и традиции на 18 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: холодная погода – летом будет богатый урожай;

домашний скот пьет много воды – значит, урожай зерна будет большим;

тёплая погода – на прохладный май, и наоборот;

уже появились листья на черемухе – уже можете сажать картофель.

18 апреля уже появились листья на черемухе — уже можете сажать картошку. / Фото: pixabay.com

Наши предки приметили, если в этот день мороз, то весна будет хорошей. Крестьяне шли на огород или в поле, чтобы посмотреть, как растет рассада, не нужно ли подкармливать или полоть.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 апреля

Какие завтра именины: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 18 апреля, является турмалин. Камень известен человечеству уже давно. В былые времена он считался очень ценным. Турмалин использовали во время разных магических ритуалов, а также в качестве защитного амулета.

В этот день родились:

1947 год — украинская поэтесса Анна Костив-Гуска;

1978 год — украинский бизнесмен, разработчик компьютерных игр Сергей Григорьевич;

1995 год — офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины, участник российско-украинской войны Андрей Верхогляд.

Памятные даты 18 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 апреля:

1187 год — первое упоминание Украины в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича;

1506 год — начинается строительство Собора святого Петра в Риме;

1521 год — Мартин Лютер встает перед судом Вормского Рейхстага;

1648 год — Богдан Хмельницкий прибывает в Запорожскую Сечь с призывом к антиправительственному восстанию;

1846 год — американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;

1902 год — Дания становится первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников;

1906 год — американский город Сан-Франциско терпит большие повреждения из-за землетрясения;

1909 год — Ватикан канонизовывает Жанну д'Арк;

1921 год — первая поисковая нефтяная скважина фирмы "Gazolina" на Дашавском газовом месторождении дает газ с глубины 395 м;

1934 год — американец Кентрелл открывает первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас;

1946 год — в связи с созданием ООН в Женеве объявляют о роспуске Лиги Наций;

1949 год — Ирландия выходит из Британского Содружества;

1956 год — американская актриса Грейс Келли выходит замуж за князя Монако Ренье III;

1961 год — в Киеве проходит демонстрация против закрытия Андреевской церкви;

1966 год — происходит первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии;

1968 год — старый Лондонский мост продается переправляющей его американской компании камень за камнем из Британии в Аризону, где он был вновь сооружен;

1995 год — Киевский городской совет принимает решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила;

2008 год — группе исследователей из университета Манчестера удается создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.

Погода на 18 апреля

Завтра, 18 апреля, в Киеве облачно, днем будет идти мелкий дождь. Во Львове пасмурно, весь день сильный дождь, несколько ослабеющий до вечера. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +15 днем и +8 ночью. Во Львове — +6 днем и +3 ночью. В Харькове — +24 днем и +17 ночью. В Одессе — +21 день и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 апреля в Украине празднуют День памятников истории и культуры / Фото: pixabay.com

18 апреля в Украине празднуют День памятников истории и культуры. Ежегодное событие, установленное указом президента Украины 1999 года. Она приглашает задуматься о важности памятников истории и культуры для украинского народа. Инициатива была поддержана учеными и историками.

Также 18 апреля Международный день распространения информации об аутизме среди взрослых. Важное событие было создано в 2008 году. В обществе закрепился образ, что аутизм связан только с детьми, но со временем дети взрослеют и нуждаются в помощи. Расстройство аутичного спектра является состоянием нервной системы, которое влияет на социальное общение и взаимодействие.

А еще 18 апреля празднуют День владельцев домашних животных. Веселый и нетипичный праздник, отличающийся шутливой идеей – вы можете пофантазировать о том, как бы вы обменялись своими заботами со своими домашними животными.

18 апреля День основания Общества Красного Креста в Украине. Именно в этот день 1918 г. благодаря Мариинской общине сестер милосердия в Киеве состоялся первый съезд Общества. Общество Красного Креста – это гуманитарная добровольная общественная организация, которая помогает людям.

Также 18 апреля Всемирный день радиолюбителя. Дата празднования была выбрана в честь дня создания Международного союза радиолюбителей 1925 года в Париже.

А еще 18 апреля Международный день жонглеров. Веселый профессиональный праздник. Жонглеры отличаются необычайной ловкостью рук. Жонглирование появилось еще в древние времена. Историки полагают, что это произошло в Египте.

18 апреля празднуют Международный день памятников и исторических мест. В мире существует много разнообразных мест, имеющих немаловажный смысл в культурном или историческом понимании.