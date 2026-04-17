18 апреля 2026 года — суббота. 1514 день войны в Украине.

Завтра, 18 апреля, верующие празднуют День памяти преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. Он перенял от своего наставника дух строгого аскетизма, молитвы и борьбы за чистоту веры. После смерти учителя Иоанн бережно сохранил и распространял его духовное наследие, оставаясь примером смирения, послушания и преданности Богу. Его почитают как ревностного монаха и хранителя традиций православного монашества.

18 апреля в Украине празднуют День окружающей среды. Выпадает на третью субботу апреля. Праздник установлен указом президента Леонида Кучмы в 1998 году. Главная цель этого дня — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и объединить общество вокруг идеи сохранения природы. В этот период по всей стране проводят экологические акции: уборка территорий, высадка деревьев, очистка водоемов, просветительские мероприятия.

Также 18 апреля День памятников истории и культуры Украины. Эта дата выбрана неслучайно: она совпадает с Международным днём достопримечательностей и достопримечательностями, начатым ЮНЕСКО и Международным советом по охране достопримечательностей и достопримечательностями. В этот день в Украине проводятся тематические экскурсии, выставки, лекции, дни открытых дверей в музеях и заповедниках. Особое внимание уделяется охране архитектурных памятников, исторических мест, храмов, крепостей и объектов, формирующих национальную идентичность.

А еще 18 апреля День основания Общества Красного Креста в Украине. Организация является частью международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, начатого Анри Дюнан. Ее главная миссия — оказывать гуманитарную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах: во время войн, стихийных бедствий, социальных кризисов.

18 апреля празднуют Международный день цирка. Его начала Европейская цирковая ассоциация 2010 года с целью популяризации циркового искусства и артистов. В этот день по всему миру цирки открывают свои зрительские двери, проводят специальные представления, мастер-классы, благотворительные показы и встречи с артистами. Участие принимают как известные труппы, так и молодые исполнители.

Также 18 апреля Всемирный день радиолюбителя. Радиолюбители (так называемые «ham radio» операторы) занимаются установлением радиосвязи на разных частотах, экспериментируют с техникой и антеннами, участвуют в международных соревнованиях и даже помогают в чрезвычайных ситуациях, когда обычные средства связи не работают.

А еще 18 апреля Международный день жонглеров. Его связывают с деятельностью Международной ассоциацией жонглеров, которая популяризирует жонглирование как искусство, спорт и форму творческого самовыражения. Жонглирование сочетает физическую сноровку, концентрацию и ритм, развивает координацию движений и реакцию. Она используется не только в цирке, но и в театральных постановках, уличном искусстве и даже как элемент терапевтических практик.

18 апреля празднуют Международный день памятников и исторических мест. Цель этого дня — привлечь внимание к сохранению культурного наследия человечества: архитектурных памятников, исторических городов, археологических объектов, храмов, крепостей и ландшафтов, имеющих историческую ценность.

Также 18 апреля День независимости владельцев домашних животных. Его идея состоит в том, чтобы с легкой иронией напомнить: хотя мы называем себя «владельцами» домашних животных, на самом деле часто именно они руководят нашей жизнью — кошки, собаки и другие любимцы диктуют режим дня, требуют внимания, заботы и любви.

А еще 18 апреля День распространения информации об аутизме взрослых. В этот день проводятся просветительские кампании, лекции, онлайн-встречи со специалистами и личные истории людей с аутизмом. Особый акцент делается на том, что аутизм не «исчезает с возрастом», а сопровождает человека на протяжении всей жизни, просто может проявляться по-разному.