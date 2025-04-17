Какой праздник 18 апреля 2025 года / © ТСН

Реклама

18 апреля 2025 года — пятница. 1150-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 апреля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. Христианский подвижник IX века, известный своей благочестивой жизнью, ревностным трудом на ниве духовного просвещения и непоколебимой верностью православному исповеданию в период иконоборческих преследований в Византийской империи.

Святой Иоанн стал верным учеником и соподвижником выдающегося отца Церкви — преподобного Григория Декаполита. Под его духовным руководством он достиг высокой степени монашеского совершенства, проявляя постоянную ревность в молитве, суровости поста и повседневном подвиге. Вместе со своим наставником он активно противостоял еретическому движению иконоборчества, отстаивая истинное учение Церкви о почитании святых икон.

Реклама

После упокоения преподобного Григория Иоанн остался верным продолжателем его дела. Он достойно нес духовное наследие своего учителя, оставаясь примером выносливости, смирения и духовного мужества во времена религиозной нестабильности. Преподобный Иоанн почил в мире около 820 года.

Что нельзя делать 18 апреля

Не стоит ссориться, злословить, выяснять отношения — считается, что любой конфликт в этот день особенно тяготит душу.

Нельзя оставлять дом надолго без надобности — вечер рекомендуется провести в молитве, читая Евангелие или посещая богослужения.

Запрещается заниматься тяжелым или грязным физическим трудом, особенно домашней уборкой или стиркой — это следовало сделать раньше, в Чистый четверг.

Народные приметы и традиции на 18 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день теплый и солнечный — лето будет ранним и сухим;

если ветер сильный и порывистый — жди дождливого мая;

идет дождь — к урожайному году, особенно если дождь “мелкий, как морось”;

если неожиданно выпал снег, еще будут заморозки в мае;

если птицы активно щебечут утром — день будет ясным, а погода стабилизировалась на весенний лад;

ясная звездная ночь на 18 апреля — примета к хорошей и сухой погоде в ближайшие дни.

18 апреля теплый и солнечный день — лето будет ранним и сухим / © unsplash.com

В народе 18 апреля носило название Кузьма Огородник. Именно на середину апреля обычно приходились первые теплые дни, когда почва уже прогревалась, и можно было сеять морковь, свеклу, редьку, укроп, петрушку и другую раннюю зелень.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 апреля

Какие завтра именины: Антон, Василий, Виктор, Иван, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 18 апреля, является турмалин. Знаком человечеству с глубокой древности. В древние времена этот минерал высоко ценили, считая его драгоценным. Его часто применяли в мистических обрядах и ритуалах, а также носили как сильный оберег от злых сил и невзгод.

В этот день родились:

1947 год — Анна Костив-Гуска, украинская поэтесса;

1978 год — Сергей Григорьевич, украинский бизнесмен, разработчик компьютерных игр;

1995 год — Андрей Верхосмотр, офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины, участник российско-украинской войны.

Памятные даты 18 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 апреля:

1187 год — в Киевской летописи зафиксировано первое упоминание названия Украина — в контексте смерти переяславского князя Владимира Глебовича;

1506 год — начато сооружение Собора святого Петра в Риме, одного из самых известных христианских храмов;

1521 год — Мартин Лютер предстал перед судом Вормского рейхстага за свои реформационные взгляды;

1648 год — Богдан Хмельницкий прибыл на Запорожскую Сечь с призывом к восстанию против правительственной власти;

1846 год — американский изобретатель Роял Эрл Гаус получил патент на телеграфный аппарат;

1902 год — Дания стала первым государством, где отпечатки пальцев стали использовать для идентификации преступников;

1906 год — землетрясение разрушило значительную часть Сан-Франциско (США): погибли 700 человек, около четверти миллиона остались без крыши, разрушены 28 тысяч зданий;

1909 год — Ватикан официально канонизировал Жанну д’Арк;

1918 год — произошло вооруженное столкновение близ Енакиево;

1921 год — первая разведывательная скважина компании “Gazolina” на Дашавском месторождении дала промышленный газовый приток с глубины 395 м — дата считается началом украинской газовой промышленности;

1934 год — американец Кентрелл открыл первую в истории прачечную-автомат в городе Форт-Уорт, штат Техас;

1942 год — американские военно-воздушные силы впервые нанесли удар по территории Японии;

1946 год — после образования Организации Объединенных Наций было объявлено о ликвидации Лиги Наций;

1949 год — Ирландия вышла из состава Британского Содружества и была провозглашена Республикой;

1956 год — актриса Грейс Келли вступила в брак с князем Монако Ренье III и стала княгиней;

1961 год — в Киеве прошла акция протеста против закрытия Андреевской церкви;

1966 год — впервые в истории церемония вручения премии “Оскар” транслировалась по телевидению в цвете;

1968 год — исторический Лондонский мост был продан американской компании для реконструкции в штате Аризона, США;

1995 год — Киевсовет принял решение о возвращении исторического герба города с изображением Архангела Михаила;

2001 год — Михаил Горбачев стал лауреатом премии США “За глобальное взаимопонимание”, размером 10 тысяч долларов;

2008 год — исследователи Манчестерского университета под руководством Константина Новоселова создали самый маленький в мире одноэлектронный транзистор на базе графеновых нанопленок.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 апреля в Украине празднуют День памятников истории и культуры Украины / © Unsplash

18 апреля в Украине празднуют День памятников истории и культуры Украины. Праздник установлен для привлечения внимания к охране культурного наследия, сохранению исторических памятников и формированию уважительного отношения к культурному достоянию нашей страны. Введен в 1999 году указом президента Украины №1062/99. 18 апреля также является Международным днем достопримечательностей и достопримечательностей, установленным ЮНЕСКО с 1983 года (известный также как International Day for Monuments and Sites).

Также 18 апреля День распространения информации об аутизме взрослых. Это относительно новая дата в календаре международных инициатив, и она сосредоточена именно на взрослых людях с аутизмом, которых часто игнорируют в общественном дискурсе, где внимание преимущественно уделяется детям. 18 апреля не является официальным международным днем по резолюции ООН, но его инициировали сами взрослые аутичные люди и активистские сообщества, чтобы поднять голос за себя.

А еще 18 апреля День независимости владельцев домашних животных. Цель праздника — отметить тех, кто заботится о своих домашних любимцах, а также подчеркнуть важность независимости и свободы в отношениях между владельцами и их животными.

18 апреля празднуют Всемирный день радиолюбителя. Дата выбрана неслучайно: именно 18 апреля 1925 г. состоялась первая международная конференция радиолюбителей, на которой были приняты основные принципы деятельности любительского радио. Этот праздник является празднованием как исторического события, так и популяризации любительского радио среди современных поколений.

Также 18 апреля Международный день жонглеров. Он был основан Международной ассоциацией жонглеров (IJA) в 1997 году. Выбор именно 18 апреля не случайен, ведь это дата, когда первый международный фестиваль жонглирования состоялся в 1947 году. С этого времени жонглеры по всему миру начали отмечать этот день, организуя мероприятия, фестивали и мастер-классы, чтобы поделиться своими достижениями и научить новых жонглеров.