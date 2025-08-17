Какой праздник 18 августа 2025 года / © ТСН

Реклама

18 августа 2025 года — понедельник. 1272-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 августа, верующие празднуют день памяти мучеников Флора и Лавра. Флор и Лавр происходили из Византии (или по некоторым версиям — из Иллирии) и были питомцами благочестивого христианина по имени Прокл. С детства они получили хорошее образование и научились ремеслу камневодства. Впоследствии переехали в Иллирию (территория современных Балкан), где работали мастерами на строительстве языческого храма.

По приказу местного правителя Ликония, братья должны были строить храм в честь языческих богов. Однако они использовали этот случай, чтобы распространять христианское учение среди рабочих и даже обратили к вере сына самого Ликония — юношу по имени Фалтий, которого тот раньше приказал избить за веру Христову.

Реклама

Когда храм был завершен, святые не посвятили его идолам, а ночью освятили в честь Иисуса Христа, уничтожив внутри идолов. Этот смелый поступок стал разоблачением для местных властей. По приказу Ликония, Флор и Лавр вместе со многими новообращенными христианами были схвачены. Часть казнили, а Флора и Лавра живыми бросили в глубокий колодец, потом засыпали землей. Таким образом, братья приняли мученическую смерть за веру.

Что нельзя делать 18 августа

Не следует работать с лошадьми — существовало поверье, что святые наказывают тех, кто презирает животных в этот день.

Нельзя выполнять тяжелый физический труд — это день духовного переосмысления.

Запрещается продавать скот — особенно коров и лошадей, иначе навлечете на себя беду.

Народные приметы и традиции на 18 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь — до мокрой осени;

ясная погода — осень будет сухой и теплой;

утром туман стелется — будет затяжное похолодание;

ветер 18 августа — ждите ветреную осень;

беспокойные лошади — будет смена погоды.

18 августа неспокойные лошади — будет смена погоды / © unsplash.com

В народе 18 августа носило название Флора и Лавра. Часто говорили: “Флор и Лавр — коней беречь дар” — и верили, что в этот день природа дает знаки о грядущей осени и зиме.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 августа

Какие завтра именины: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 18 августа является оникс. Загадочный и таинственный камень, имеющий глубокие корни в древних легендах. Ему приписывали силу оберегать от злых взглядов и темных сил, поэтому его всегда носили как мощный амулет защиты.

В этот день родились:

1965 год — Игорь Момот, генерал-майор Государственной пограничной службы Украины, Герой Украины;

1969 год — Сергей Заец, украинский футболист, чемпион СССР, чемпион Европы среди юношей и молодежи;

1977 год — Андрей Дериземля, украинский биатлонист, первый в украинской истории призер чемпионата мира по биатлону.

Памятные даты 18 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 августа:

293 год до н. е. — В Риме возводят древнейший из известных храмов, посвященный богине Венере, который становится символом религиозного почитания и культуры того времени;

1201 год — В Латвии рождается город Рига;

1649 год — Богдан Хмельницкий заключает со древним королем Речи Посполитой Иоанном II Казимиром Зборовским исторический мирный договор;

1743 год — Джек Бротон официально формирует правила бокса;

1786 год — В Северной Европе возникает город Рейкьявик;

1826 год — Шотландский путешественник Александр Гордон Ленг становится первым европейцем, достигающим легендарного города Томбукта, расположенного на берегу реки Нигер;

1868 год — Французский астроном Пьер Жансен, исследуя солнечный спектр, открывает новый химический элемент — гелий;

1920 год — В США ратифицируют 19 поправку к Конституции, которая впервые предоставляет женщинам право голоса;

1941 год — По приказу НКВД подрывают Днепровскую гидроэлектростанцию, что приводит к гибели около 100 тысяч человек среди жителей прибрежных районов и советских военных;

1941 год — начинается массовая депортация этнических немцев из Крымской автономной республики в Казахстан;

1962 год — Ринго Старр впервые выходит на сцену как ударник легендарной группы “Битлз”;

1992 год — В Украине основывают Почетное отличие Президента, которое впоследствии трансформировалось в орден “За заслуги”;

2006 год — В Киеве стартует IV Всемирный форум украинцев;

2018 год — В Индонезии открывают 18-е Азиатские игры, которые проходили в городах Джакарта и Палембанг.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 августа в Украине и мире Всемирный день исследования рака молочной железы / © unsplash.com

18 августа в Украине и мире Всемирный день исследования рака молочной железы. Это международная инициатива, которая ежегодно проводится с целью повышения осведомленности о раке молочной железы, поддержки научных исследований и поиска новых методов диагностики и лечения этой болезни. Рак молочной железы - одна из самых распространенных форм рака среди женщин в мире. Благодаря современным методам диагностики и лечения, уровень выживаемости значительно повысился, но болезнь до сих пор остается серьезной угрозой. Осознание проблемы и поддержка исследований помогают спасать жизнь миллионам.

Реклама

Также 18 августа День противозачаточных средств. Это специальная дата, посвященная повышению осведомленности о методах контрацепции, их безопасности и важности планирования семьи. Цель этого дня — информировать людей о разнообразии средств предотвращения нежелательной беременности, а также о том, как они помогают сохранять здоровье, свободу выбора и благополучие.

А еще 18 августа День открытия гелия. В августе 1868 г. во время полного солнечного затмения Пьер Жансен, наблюдая спектр Солнца, зафиксировал неизвестные ранее спектральные линии, не соответствовавшие ни одному известному элементу того времени. Вскоре немецкий астроном Норман Локьер независимо подтвердил это открытие и предложил назвать новый элемент в честь греческого бога Солнца Гелиоса.