Какой завтра, 18 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 18 августа, Международный день Пино Нуар. Верующие чтят память мучеников Флора и Лавра. До Нового года осталось 135 дней.

18 августа 2024 года — воскресенье. 907-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 августа в церковном календаре – день памяти мучеников Флора и Лавра. Они были братьями, жившими во II веке в Иллирии (современная территория Боснии и Герцеговины). Они были известными каменщиками и христианами, проповедующими свою веру среди язычников.

Однажды правитель Иллирии направил их в соседнюю область для строительства языческого храма. Братья использовали свою плату для помощи бедным и проповедовали христианство. Они совершили чудо, исцелив сына языческого жреца, после чего жрец и его сын стали христианами. После строительства храма, Флор и Лавр вместе с новообращенными христианами уничтожили идолов, предназначенных для храма. За это их схватили и отправили обратно в Иллирию, где они были приговорены к смерти. Братьев бросили в колодец и засыпали землей. Их мощи были найдены нетленными и перенесены в Константинополь.

Что нельзя делать 18 августа

Запрещено работать с лошадьми, этих животных лучше оставить в покое.

Не ссорьтесь и не злословьте.

Запрещается ставить на домашний скот клеймо.

Народные приметы и традиции на 18 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: низко плывут тучи – будет плохая погода;

кони фыркают и перебирают ногами — ждите непогоду;

звезда имеет ярко багровый оттенок — к дождю и ветру;

прозрачный и свежий воздух – скоро испортится погода.

18 августа кони фыркают и перебирают ногами — ждите непогоду / Фото: Unsplash

Наши предки приметили, если в этот день мороз, то весна будет сухой. В этот период уже могут начинаться первые небольшие заморозки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 августа

Какие завтра именины: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 18 августа является оникс. Мистический и необычный камень, известный с давних времен. Считалось, что оникс защищает от сглаза и нечистой силы, а потому носили его как талисман.

В этот день родились:

1935 год – украинский художник, член Союза художников Украины Виктор Малинка;

1965 год — генерал-майор Государственной пограничной службы Украины, Герой Украины Игорь Момот;

1977 год – украинский биатлонист, первый в украинской истории призер чемпионата мира по биатлону Андрей Дериземля.

Памятные даты 18 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 августа:

293 год до н. э. — основывают древнейший (из известных) римский храм в честь богини Венеры;

1201 год – основывают город Рига (Латвия);

1649 год — Богдан Хмельницкий подписывает с королем Речи Посполитой Яном II Казимиром Зборовский мирный договор, по которому Войско Запорожское на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получает автономию, а казацкий реестр устанавливают в размере 40 тысяч человек;

1743 год – Джек Бротон формирует правила бокса;

1786 год — основывают Рейкьявик;

1826 год — шотландский исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достигает древнего города Томбукта на берегу Нигера;

1868 год – исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаруживает новый элемент – гелий;

1920 год — ратифицируют 19 поправку к конституции США, которая дает право голосовать женщинам;

1962 год — Ринго Старр впервые выступает как ударник группы "Битлз";

1992 год — основывают Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины;

2006 год — в Киеве начинается IV Всемирный форум украинцев.

Погода на 18 августа

Завтра, 18 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +33 днем и +21 ночью. Во Львове +28 днем и +19 ночью. В Харькове +33 днем и +19 ночью. В Одессе +32 днем и +22 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 августа в Украине и мире отмечают Международный день Пино Нуар / Фото: Unsplash

18 августа в Украине и мире празднуют Международный день Пино Нуар. Один из самых известных и изысканных сортов винограда. Пино Нуар имеет древние корни в Бургундии, Франция. Название винограда происходит от французских слов "сосна" и "черный", намекающий на плотно сгруппированные виноградины темного цвета. Выращивание этого сорта началось еще в I веке, и со временем он стал излюбленным вином знати и католической церкви.

Также 18 августа Всемирный день исследования рака молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности исследований в борьбе с раком молочной железы и поддержке научных исследований, направленных на улучшение диагностики, лечения и профилактики этого заболевания.

А еще 18 августа День противозачаточных таблеток. Это международная кампания, направленная на повышение осведомленности о различных методах контрацепции и содействие ответственному принятию решений по планированию семьи.