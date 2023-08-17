Какой завтра, 18 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

18 августа 2023 года — пятница. 541-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 августа, церковный праздник

18 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Евсигния. Родился в середине III века в Антиохии. В течение 60 лет служил в войсках разных римских императоров. В начале царствования императора Константина Великого был свидетелем чудесного явления на небе, когда явился звездный крест. В старости Евстигний покинул войско и решил проводить все свое время в молитвах. Посещал храмы Божьи. Дожил до царствования императора Юлиана Отступника, стремившегося восстановить язычество.

По доносу одного из граждан города предстал перед судом Юлиана из-за того, что исповедовал христианство. Случилось это в 362 году. Безбоязненно уличил Евстигний правителя в отступлении от Христа и рассказал о чудесном явлении креста, свидетелем которого он был в молодости. Однако Юлиан не пожалел старости святого и отрезал тому голову.

Что запрещено делать в этот день

Наши предки верили, что в этот день запрещено запивать хлеб квасом или есть его без лука и соли.

Не рекомендуется оставлять детей наедине в комнате.

Нельзя ссориться, лениться и злословить.

Народные приметы и традиции на 18 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: погода 18 августа указывает, каким будет декабрь;

на поверхность воды всплывают пиявки — пойдет дождь;

из-под земли вылезли земляные черви — дождливое;

чайки начали купаться в воде — к непогоде;

вечером слышно эхо далеко — на следующий день будет тепло.

18 августа чайки начали купаться в воде — к непогоде / Фото: Pexels

В народе 18 августа называли Житником, потому что жатва уже подходила к концу, продолжали сеять озимые. В этот день наши предки чествовали ячмень, который часто называли "рожь" от слова "жить". Сеяли его лишь в период, когда цветет калина, в полнолуние, перекапывая свежим перегноем. 18 августа из первого намолота выпекали ржаной хлебец, считавшийся целебным.

Погода на 18 августа

Завтра, 18 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утро безоблачно, но уже во второй половине дня появятся облака, которые продержатся до вечера, без осадков. В Харькове во второй половине дня чистое небо покроют тучи, рассеющиеся до вечера, днем будет дождь. В Одессе днем возможна облачность, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +30 днем и +20 ночью. Во Львове — +29 днем и +19 ночью. В Харькове — +30 днем и +19 ночью. В Одессе — +29 днем и +24 ночью.

Памятные даты 18 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 августа:

293 год до н. э. — основывают древнейший (из известных) римский храм в честь богини Венеры;

1201 год — основывают город Рига (Латвия);

1649 год — Богдан Хмельницкий подписывает с польским королем Яном II Казимиром Зборовский мирный договор, по которому Украина на территории 3 воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского) получает автономию, а казацкий реестр установили в размере 40 тысяч человек;

1743 год — Джек Бротон формулирует правила бокса;

1786 год — основывают Рейкьявик;

1826 год — шотландский исследователь Александр Гордон Ленг первым из европейцев достигает древнего города Томбукта на берегу Нигера;

1868 год — исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаруживает новый элемент – гелий;

1920 год — ратифицирована 19-я поправка к конституции США, которая предоставляла право голосовать женщинам;

1941 год — работники НКВД подрывают Днепровскую ГЭС, что повлекло смерть около 100 тысяч жителей береговой зоне и красноармейцев;

1962 год — Ринго Старр впервые выступает как ударник группы "Битлз";

1992 год — учреждают Почетное отличие Президента Украины, первую награду независимой Украины (с 1996 — орден "За заслуги");

2006 год — в Киеве начинается IV Всемирный форум украинцев.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 августа

Какие завтра именины: Викентий, Евстигний, Ефим, Степан, Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 18 августа, является оникс. Он является одной из разновидностей кварца. Отличительной чертой оникса считают его полосатый окрас. Издавна верили, что камень благоприятно действует на нервную систему, помогает избавиться от депрессивных мыслей.

В этот день родились:

1917 год — народный художник Украины Василий Бородай;

1965 год — генерал-майор Государственной пограничной службы Украины, Герой Украины Игорь Момот;

1977 год — украинский биатлонист, первый в украинской истории призер чемпионата мира по биатлону Андрей Дериземля.

Какой завтра день в Украине и мире

18 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день исследования рака молочной железы / Фото: Pexels

18 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день исследования рака молочной железы. День был создан, чтобы подчеркнуть важность поиска эффективного лекарства от рака молочной железы, продемонстрировать поддержку сообщества людей, страдающих этой болезнью. Памятная дата была установлена фондом доктора Сьюзен Лав в мае 2021 года. Это ведущая исследовательская организация, изучающая рак молочной железы в США.

Также 18 августа День противозачаточных таблеток. Это возможность определить и понять, насколько противозачаточные таблетки важны для репродуктивного здоровья женщины. Они остаются жизненно важным инструментом для планирования семьи и женского здоровья.

А еще 18 августа День "Никогда не сдавайся". Он посвящен воспитанию стойкости и решительности, поощряет людей не сдаваться перед трудностями и продолжать бороться за свои мечты. Он также является днем мотивации, вдохновения и веры в себя. Создали праздник 2019 по инициативе местных предприятий города Кнокке в Бельгии. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день французский пловец Филипп Круазон, который в результате несчастного случая потерял все конечности, совершил заплыв, объединивший пять континентов, используя специальные ласты.

18 августа День плохой поэзии. Основали интересное событие супруги Томас и Рут Рой из компании Wellcat Holidays, придумывающие странные праздники. Главная цель дня плохой поэзии состоит в том, чтобы поддержать человека, хотя бы пытавшегося создать стихотворение, поднять настроение тем, кто начинает писать и хочет усовершенствовать свои умения.