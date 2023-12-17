Какой завтра, 18 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 18 декабря, День военной контрразведки в Украине. Верующие чтят память святителя Модеста. До Нового года осталось 13 дней.

18 декабря 2023 года – понедельник. 663-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 декабря, церковный праздник

18 декабря в церковном календаре – день памяти святителя Модеста. Он был настоятелем феодосовской обители, позже стал архиепископом в Иерусалиме. В те времена персы и иудеи объединились и разрушили большое количество монастырей и священных мест. Среди них и Гроб Господень. Можест стал архиепископом после того, как патриарх Захарий отправился в плен вместе с другими верующими.

Что нельзя делать 18 декабря

Нельзя ругаться с родными людьми – может случиться несчастье.

Запрещено бить посуду – это приведет к ругательствам.

Продолжается Рождественский пост, так что не стоит есть мясные, молочные продукты, яйца.

Народные приметы и традиции на 18 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода – таким будет июнь;

чем сильнее мороз, тем меньше снегопадов будет в будущем;

на полях очень мало или вообще нет снега – следующий год будет неурожайным;

снег падает лопатый — к потеплению;

юго-западный или западный ветер до оттепели.

18 декабря на полях очень мало или вообще нет снега – следующий год будет неурожайным / Фото: Pexels

Наши предки в этот день обязательно покупали новый веник – это было хорошей приметой. Также предсказывали свою судьбу с помощью гадания. Ложились на то место, где молотили хлеб и прислушивались: если что-то застукает, значит уже человека смерть ждет, а если зазвенит — готовились к свадьбе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 декабря

Какие завтра именины: Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен, Зоя, Виктория.

Талисманом человека, рожденного 18 декабря является гематит. Этот минерал очень часто встречается в природе. Еще в древности верили, что порошок из гематита способен остановить маточные кровотечения у женщин. Также было мнение, что амулеты с ним защищают от злых сил.

В этот день родились:

1876 год – украинский маляр-импрессионист с наклонностью к лиризму и неовизантист, по специальности физик-химик Петр Холодный;

1931 год — украинская филологиня и литературоведение, активная участница движения шестидесятников Михайлина Коцюбинская;

1935 год – украинский химик-неорганик Виктор Скопенко.

Памятные даты 18 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 декабря:

1104 год – Никифор I начинает руководить Киевской Митрополией;

1865 год — после ратификации необходимыми тремя четвертями штатов, 13-ю поправку к Конституции США о запрете рабства официально провозглашают частью основного закона страны;

1890 год — в Лондоне открывают первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен);

1917 год — в Киеве открывают Украинскую государственную академию искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут;

1941 год — американский Конгресс вводит цензурирование всей информации, входящей или выходящей за пределы страны;

1958 год — американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;

1972 год – президент США Ричард Никсон отдает приказ о бомбардировках Северного Вьетнама, операция длилась 11 дней;

1991 год — Независимость Украины признает Армения;

1998 год — впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начинают слушания по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала;

2007 год – Юлия Тимошенко во второй раз становится премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады за нее отдали голоса 226 народных депутатов Украины от парламентской коалиции БЮТ и НУ-НС;

2008 год — спекуляции на валютном рынке Украины достигают верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опускается до отметки около 9,50-10,20 за доллар;

2016 год — Кабинет министров Украины принимает решение о национализации ПАО "Приватбанк".

Погода на 18 декабря

Завтра, 18 декабря, в Киеве день и вечер безоблачные, утро пасмурное, ночью дождь, который должен стихнуть до утра и закончиться к середине дня. Во Львове облачно с утра и до вечера мелкий дождь. В Харькове пасмурное утро, но днем и вечером небо прояснится, ночной дождь сменится по утрам снегом и будет идти до середины дня. В Одессе облачно, утром будет дождь, который закончится ближе к середине дня.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +4 ночью. Во Львове +5 днем и +3 ночью. В Харькове +3 днем и +1 ночью. В Одессе 8 днем и 5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 декабря Международный день арабского языка / Фото: Pexels

18 декабря в Украине празднуют День военной контрразведки Службы безопасности Украины. Профессиональный праздник был создан указом президента Леонида Кравчука в 1991 году. Именно этот указ положил начало военной контрразведке в нашей стране. Этот департамент является функциональным подразделением Центрального управления Службы безопасности Украины. Перед ним стоит важная задача: противодействовать шпионажу, террористической деятельности и другим действиям иностранных организаций, спецслужб, отдельных лиц, представляющих угрозу государственной безопасности страны.

Также 18 декабря Международный день арабского языка. Праздник довольно молод, ведь его основали только в 2010 году. Инициатором создания стала Организация Объединенных Наций. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в этот день было принято решение о том, чтобы внести арабский язык в перечень официальных языков ООН (это произошло в 1973 году). Статус международного праздника получил в 2012 году.

А еще 18 декабря Международный день мигранта. Он был введен во время Генеральной Ассамблеи ООН (4 декабря 2000 года приняли резолюцию, в которую провозглашали отдельное событие) для того, чтобы защитить мигрантов и беженцев во всем мире и ввести меры, направленные на их поддержку. Международное сообщество всегда пыталось уделять внимание защите прав человека и поддерживать жизнь беженцев.