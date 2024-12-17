Какой завтра, 18 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

18 декабря 2024 года – среда. 1029-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 декабря в церковном календаре – день памяти святого мученика Севастиана и жены его. Он был римским воином и христианским мучеником, жившим в III веке. Он служил под императором Диоклетианом и тайно помогал христианам, подвергавшимся преследованиям. Севастиан был известен своей преданностью вере и мужеством.

Севастиан был родом из Нарбона (современная Франция) и служил капитаном преторианской гвардии в Риме. Он использовал свое положение для поддержки христиан, подвергавшихся гонениям. В конце концов, его верность Христу была обнаружена, и он был приговорен к смерти. Его привязали к дереву и стреляли в него стрелами, но он выжил и был позже убит во время избиения.

Вместе с Севастианом мученической смерти потерпели несколько других христиан, которых считают его "женами" (в смысле товарищей по вере). Среди них были Марк и Маркелиан, близнецы, казненные за свою веру. Другие святые, связанные с Севастианом, включают Зоя, жену его друга Никефора, которая также потерпела мученическую смерть за исповедание христианства.

Что нельзя делать 18 декабря

Нельзя есть мясные и молочные продукты.

Запрещается ссориться, ругаться.

Не стоит бить посуду – к ссоре с родными.

Народные приметы и традиции на 18 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: западный или юго-западный ветер — к оттепели;

чем сильнее мороз, тем меньше будет снегопадов;

какая погода в этот день, таким будет июнь;

мало ли вообще нет снега на полях — к плохому урожаю.

18 декабря чем сильнее мороз, тем меньше будет снегопадов / Фото: Unsplash

В этот день по народным традициям нужно приобрести новый веник. Наши предки верили, что это принесет в дом счастье и богатство.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 декабря

Какие завтра именины: Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Вера, Зоя.

Талисманом человека, рожденного 18 декабря, является гематит. Камень, положительно влияющий на кровеносную систему. Гематит помогает очистить кровь, укрепить сосуды.

В этот день родились:

1908 год — украинский писатель, племянник Леси Украинки Юрий Косач;

1931 год — украинская филологиня и литературоведение, активная участница движения шестидесятников Михайлина Коцюбинская;

1935 год — украинский химик-неорганик, ректор Киевского университета (1985–2008), академик НАН Украины, Герой Украины Виктор Скопенко.

Памятные даты 18 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 декабря:

1104 год — Никифор I начинает руководить Киевской Митрополией;

1890 год — в Лондоне открывают первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен);

1917 год — в Киеве открывают Украинскую государственную академию искусств, первым ее ректором становится график Георгий Нарбут;

1941 год — американский Конгресс вводит цензурирование всей информации, входящей или выходящей за пределы страны;

1958 год — американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;

1972 год — президент США Ричард Никсон отдает приказ о бомбардировках Северного Вьетнама;

1991 год — независимость Украины признает Армения;

1998 год — впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начинает слушание по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала;

2007 год — Юлия Тимошенко во второй раз становится премьер-министром Украины;

2008 год — спекуляции на валютном рынке Украины достигают верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар;

2016 год — Кабинет министров Украины принимает решение о национализации ПАО "Приватбанк".

Погода на 18 декабря

Завтра, 18 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +2 ночью. Во Львове — +6 днем и +4 ночью. В Харькове — +2 день и 0 ночью. В Одессе — +8 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) / Фото: ТСН.ua

18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Этот профессиональный праздник посвящен сотрудникам, занимающимся защитой национальной безопасности Украины в военной сфере. Дата установлена для чествования деятельности военных контрразведчиков, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающих безопасность украинских военных формирований. 18 декабря связано с началом систематической работы военных контрразведывательных органов в структуре Службы безопасности Украины. Именно в этот день официально определены место и роль военной контрразведки в общей системе защиты государственной безопасности.

Также 18 декабря Международный день арабского языка. Этот день установлен ЮНЕСКО в 2010 году в честь внесения арабского языка в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций в 1973 году. Именно 18 декабря 1973 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение добавить арабский язык в официальные языки организации. Это признание явилось важным шагом для подчеркивания культурного, исторического и научного значения арабского языка.

А еще 18 декабря Международный день мигранта. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году, чтобы привлечь внимание к правам и свободам мигрантов, а также к вызовам, с которыми они сталкиваются. Дата была избрана в честь принятия Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 18 декабря 1990 года. Конвенция стала важным документом по защите мигрантов во всем мире.