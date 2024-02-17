Какой завтра, 18 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

18 февраля 2024 года — воскресенье. 725-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 февраля, церковный праздник

18 февраля в церковном календаре – день памяти святителя Льва, папы Римского. У него был особый авторитет среди всех Церквей во времена, когда западная Церковь находилась в единстве с другими. Занял папский престол в очень критический момент истории, когда Церковь ожесточенно боролась с разными ересями. Будучи папой, приложил немалые усилия, чтобы сохранить единство Церкви и защитить здоровое учение об Иисусе Христе.

Что нельзя делать 18 февраля

Не стоит ходить по земле босиком.

Нельзя ругаться, ссориться и злословить.

Запрещено заниматься рукоделием.

Народные приметы и традиции на 18 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясно ночью видна луна — еще не скоро придет весеннее тепло;

услышать звуки грома к знойному лету;

ночь звездная и очень яркая – придет новое похолодание;

началось наводнение к хорошему сенокосу летом;

сухая и солнечная погода к большому урожаю.

18 февраля ночь звездная и очень яркая – придет новое похолодание / Фото: Pexels

В народе этот день называли Пасмурным. Главной традицией было печенье в форме птичек из овсяной муки. Этой выпечкой было принято угощать родных и близких. Считалось, что птичка овсянка является символом весны.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 февраля

Какие завтра именины: Лев, Александр, Василий, Виктор.

Талисманом человека, рожденного 18 февраля является обсидиан. Вулканическое стекло, издавна окутанное тайнами. Издавна верили, что обсидиан помогает очистить психический туман, окутывающий ауру каждого человека. Его защитная энергия способна блокировать весь негатив.

В этот день родились:

1921 год – украинский скульптор Василий Одреховский;

1929 год — украинская скульптор Теодозия Брыж;

1989 год — Герой Украины, журналист, общественный деятель, погибший в российско-украинской войне Тарас Матвеев.

Памятные даты 18 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 февраля:

1386 год — брак Великого князя литовского Владислава Ягайло с 12-летней Ядвигой, дочерью Людовика I Великого (Венгерского) завершает оформление польско-литовской унии;

1885 год — впервые опубликуют "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена;

1930 год – американский ученый Клайд Томбо обнаруживает 9-ю планету Солнечной системы – Плутон;

1932 год – в ходе интервенции в Маньчжурию Японская империя провозгласила создание государства-сателлита Маньчжоу-го;

1943 год — в своей самой известной речи Йозеф Геббельс призывает немецкий народ к "тотальной войне";

1954 год — в Лос-Анджелесе Рональд Габбард основывает Церковь сайентологии;

1965 год — Гамбия становится независимым государством;

1968 год — в состав группы "Pink Floyd" входит Дэвид Гилмор, он заменяет Сида Баретта;

1978 год — песня "Hotel California" группы "Eagles" приобретает "Грэмми" как "Запись года";

1978 год – на Гавайях проводят первые соревнования Ironman (триатлон);

1979 год — впервые за многие столетия в Сахаре выпадает снег;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Хорватией и Угандой;

2014 год — в Украине начинается противостояние на Майдане Незалежности в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибает более 80 человек;

2015 год – Парламент Молдовы голосует за новое правительство во главе с Кириллом Габуричем.

Погода на 18 февраля

Завтра, 18 февраля, в Киеве облачно, во второй половине дня возможен дождь, который окончится к вечеру. Во Львове пасмурно, днем мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться. В Харькове ясное утро сменится облачной погодой днем и вечером, без осадков. В Одессе утром ясно, но днем небо будет покрыто облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +2 ночью. Во Львове +6 днем и +3 ночью. В Харькове +4 днем и -3 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 февраля Всемирный день панголина / Фото: Unsplash

18 февраля в Украине и мире празднуют День Плутона. Именно в этот день 1930 Клайд Томбо открыл это небесное тело. Долгое время оно считалось девятой планетой, но после 1992 года его статус стал вызывать определенные сомнения, поскольку было обнаружено большое количество объектов, с похожими на Плутон размерами и свойствами. 24 августа 2006 года Плутон был признан карликовой планетой.

Также 18 февраля Всемирный день панголина. Праздник ежегодно выпадает на третью субботу последнего зимнего месяца. Это день, посвященный защите млекопитающих, наиболее страдающих от незаконного вылавливания. Панголины – уникальные млекопитающие, которые находятся под угрозой исчезновения. Часто их еще называют "чешуйчатыми муравьедами". Это единственные млекопитающие, тело которых полностью покрыто чешуйками. Изготовлены они из кератина (человеческие ногти также созданы из этого материала) и обеспечивают панголинам защиту от хищников. Однако именно через эту чешую млекопитающих вылавливают. В традиционной медицине она пользуется большим спросом, хотя ее лечебные свойства и не были доказаны.