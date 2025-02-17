Какой завтра, 18 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

18 февраля 2025 года — вторник. 1091-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 февраля в церковном календаре – день памяти святого Льва, Папы Римского. Он был Папой Римским с 29 сентября 440 года по 10 ноября 461 года. Он родился около 390 в Тоскане, Италия. Лев I был первым папой, получившим титул "Великий". Он известен своей встречей с Аттилой, вождем гуннов, и своим участием в разработке Томоса во Флавиане, ставшем основой для Халкидонского собора. Лев I активно боролся с манихейством и евтихианством, защищая православное учение. Он также известен своим благочестием и ученостью.

Что нельзя делать 18 февраля

Не следует заниматься рукоделием.

Нельзя злословить, ссориться.

Запрещается ходить босиком по земле.

Народные приметы и традиции на 18 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнечная и сухая погода — ждите богатого урожая;

ночью отчетливо видна луна на небе — весеннее тепло еще задержится;

яркая и звездная ночь — к новому похолоданию;

наводнение означает, что сенокос будет хорошим.

18 февраля яркая и звездная ночь — к новому похолоданию. / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день готовили печенье в форме птиц, чтобы "призвать весеннюю погоду". Выпечкой обязательно угощали родных.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 февраля

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.

Талисманом человека, рожденного 18 февраля, является обсидиан. Из этого камня изготовляли магические шары и зеркала. Обсидиан помогает увидеть как прошлое, так и будущее человека.

В этот день родились:

1921 год – украинский скульптор, лемко Василий Одреховский;

1952 год – историк, политолог, исследователь голодомора в Украине Джеймс Мейс;

1989 год — Герой Украины, журналист, общественный деятель, погибший в российско-украинской войне Тарас Матвеев.

Памятные даты 18 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 февраля:

1386 год — брак Великого князя литовского Владислава Ягайло с 12-летней Ядвигой, дочерью Людовика I Великого (Венгерского), завершает оформление польско-литовской унии;

1885 год — впервые публикуют "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена;

1930 год — американский ученый Клайд Томбо обнаруживает 9-ю планету Солнечной системы – Плутон;

1932 год — в ходе интервенции в Маньчжурию Японская империя провозглашает создание государства-сателлита Маньчжоу-го;

1943 год — в своей самой известной речи Йозеф Геббельс призывает немецкий народ к "тотальной войне";

1954 год — в Лос-Анджелесе Рональд Габбард основывает Церковь сайентологии;

1965 год — Гамбия становится независимым государством;

1978 год — на Гавайях проводят первые соревнования Ironman (триатлон);

1979 год — впервые за многие столетия в Сахаре выпадает снег;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Хорватией и Угандой;

2014 год — в Украине начинается противостояние на Майдане Незалежности в Киеве, в результате которого в течение 3 дней погибает более 80 человек;

2015 год – парламент Молдовы голосует за новое правительство во главе с Кириллом Габуричем.

Погода на 18 февраля

Завтра, 18 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — -2 днем и -10 ночью. Во Львове — -2 днем и -9 ночью. В Харькове — -3 днем и -12 ночью. В Одессе — -1 день и -7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 февраля День Плутона / Фото: Unsplash

18 февраля в Украине и мире празднуют Международный день батарейки. Эта дата приурочена ко дню рождения итальянского ученого Алессандро Вольта, который в 1800 году изобрел первый химический источник тока – столб вольта. Его открытие послужило основой для современных батареек и аккумуляторов. Интересный факт: одна выброшенная батарейка может испачкать 16 м² грунта или 400 литров воды. Первые коммерческие батарейки появились в 1880-х годах.

Также 18 февраля День благодарения большому пальцу. Это шутливый, но вместе с тем интересный праздник, посвященный одному из важнейших пальцев руки – большому пальцу. Без него было бы сложно – благодаря противопоставлению большого другим пальцам мы можем хватать, держать и манипулировать предметами. Использование гаджетов – печатание на телефоне, скроллинг соцсетей, съемка фото – все это невозможно без большого пальца.

А еще 18 февраля День Плутона. Праздник в честь открытия этой карликовой планеты американским астрономом Клайдом Томбо в 1930 году. Бывшая девятая планета – до 2006 года Плутон считался полноценной планетой, пока Международный астрономический союз не перевел его в категорию карликовых планет. Средняя температура на Плутоне около -230 ° C, а его орбита настолько вытянута, что год там длится 248 земных лет. Миссия New Horizons (2015) показала, что на Плутоне есть ледовые равнины, горы из водяного льда и даже возможный подповерхностный океан. Название "Плутон" предложила 11-летняя девочка Венеция Берни из Англии, вдохновленная римским богом подземного мира.