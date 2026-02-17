Какой праздник 18 февраля 2026 года / © ТСН

18 февраля 2026 года — среда. 1455-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

18 февраля верующие празднуют День памяти святого Льва, папы Римского / © pexels.com

Завтра, 18 февраля, верующие празднуют День памяти святого Льва, папы Римского. Он прославился как мужественный защитник христианского учения. Его богословское послание «Томос Льва» стало ключевым документом Халкидонского собора 451 года, где было утверждено учение о двух природах Иисуса Христа — божественной и человеческой — в одном Лице. Лев Великий также сыграл важную политическую роль: в 452 году он лично встретился с гуннским вождем Аттилой и убедил его не разрушать Рим.

18 февраля в Украине и мире празднуют День Плутона / © pexels.com

18 февраля в Украине и мире празднуют День Плутона. Именно в этот день 1930 года американский астроном Клайд Томбо открыл девятую в то время планету Солнечной системы. В 2006 году Плутон был переклассифицирован как карликовая планета, однако его значение в астрономии и астрологии не уменьшилось. В астрологии Плутон символизирует трансформацию, глубинные конфигурации, возрождение, силу подсознания и кармические процессы. Его энергию связывают с кризисами, ведущими к обновлению, внутренней силой и перерождением как феникс из пепла.

18 февраля Международный день батарейки / © pexels.com

Также 18 февраля Международный день батарейки. Празднуют в день рождения Алессандро Вольты, итальянского физика, создавшего в 1800 году первую химическую батарею — «вольтов столб». Именно его открытие положило начало эпохе использования электричества в науке и технике. В честь ученого названа единица электрического напряжения — вольт. Одна использованная батарейка может загрязнить значительную площадь грунта и воду тяжелыми металлами, поэтому экологическая ответственность — ключевой акцент этой даты.

18 февраля День благодарения большому пальцу / © pexels.com

А еще 18 февраля День благодарения большому пальцу. Это неофициальный, шутливый праздник, посвященный одной из важнейших частей человеческой руки — большому пальцу. Именно благодаря противопоставлению большого пальца другим мы можем крепко держать предметы, писать, пользоваться инструментами, печатать на клавиатуре и смартфоне. Эта анатомическая изюминка стала принципиальным этапом эволюции человека и развития цивилизации.