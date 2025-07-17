Какой праздник 18 июля 2025 года / © ТСН

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18 июля 2025 года — пятница. 1241-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Якинта и Эмилиана. Якинт был юношей из восточной провинции Римской империи (каппадокиец по происхождению). Служил при дворе императора Траяна камердинером. Во время языческого праздника отказался приносить пожертвование идолам. Его подвергли за это жестоким пыткам, бросили в тюрьму, где он скончался в возрасте 20 лет.

Эмилиан был слугой римского чиновника в городе Доростол (Мезия). Во время правления императора Юлиана Отступника за христианами велись жестокие гонения. Эмилиан разрушил языческие святыни и идолов, за что его схватили и долго пытали. После побоев его сожгли заживо.

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Что нельзя делать 18 июля

Нельзя говорить ложь, грешить словами — лучше провести день в мыслях о религии и молитве.

Не следует курить мусор, костер — огонь за народными верованиями легко “обижается” и может повлечь за собой пожар.

Запрещается ссориться возле печи — призовете беду в дом.

Народные приметы и традиции на 18 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный день — будет большой урожай зерна;

дождь — ненастье будет длиться долго;

увидеть радугу после дождя — ждите смены погоды;

ветер указывает, что на следующей неделе изменится погода;

полнолуние — к теплой осени.

18 июля увидеть радугу после дождя — ждите смены погоды / © unsplash.com

В народе 18 июля носило название Эмильянов день. Наши предки считали его покровителем огня и домашнего очага. Ему часто молились о защите от пожаров.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 июля

Какие завтра именины: Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

Талисманом человека, рожденного 18 июля, является лунный камень. Этот камень получил свое название благодаря мягкому серебристо-голубому оттенку, напоминающему свечение полнолуния. С давних времен люди верили, что лунный камень пробуждает глубокую интуицию, помогает почувствовать невидимое и усиливает внутреннее чувство своего владельца.

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В этот день родились:

1937 год — Роалд Гоффман (Руал Сафран), американский химик, поэт и философ еврейского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1981 года, уроженец Золочева (Украина);

1973 год — Алексей Кошель, украинский политолог, журналист, историк, поэт, краевед;

1995 год — Юлия Микитенко, офицер Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны, кавалерша ордена “За мужество” III степени.

Памятные даты 18 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 июля:

390 год до н. э. — происходит Битва при Алии, в которой римское войско терпит сокрушительное поражение от галльских племен под предводительством кельтского вождя Бренна;

64 год — в Риме загорается грандиозный пожар, который длится семь дней и охватывает большую часть города: уничтожены 10 из 14 городских кварталов, включая императорский дворец;

1672 год — в разгар Руины, периода междоусобной борьбы на украинских землях, под Четвертиновкой происходит битва между войсками гетмана Петра Дорошенко и его соперника Михаила Ханенко;

1870 год — во время Первого Ватиканского собора почти единогласно утверждают Первую догматическую конституцию под названием “О Церкви Христовой”, официально провозглашающей догмат о папской безошибочности;

1878 год — выдающийся шведский исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшельд становится первым человеком, успешно проходящим по Северному морскому пути от Атлантического океана до Тихого;

1898 год — Пьер и Мария Кюри представляют в Парижскую академию наук доклад, в котором объявляют об открытии новых радиоактивных элементов, кроме урана;

1915 год — в акватории Адриатического моря австро-венгерская подлодка уничтожает итальянский крейсер “Джузеппе Гарибальди”;

1946 год — в послевоенной эмиграции возобновляет свою деятельность Союз украинской молодежи — организация, призванная сохранять национальную идентичность украинцев за рубежом;

1947 год — Король Георг VI подписывает законодательный акт о предоставлении независимости Британской Индии, который становится переломным этапом в процессе деколонизации Британской империи;

1954 год — в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США) проходит первый в мире джазовый фестиваль;

1968 год — в США официально основывают компанию “Intel”;

1972 год — президент Египта Анвар Садат обвиняет Советский Союз в невыполнении договоренностей по поставкам вооружения и распоряжается о выводе из страны 20 тысяч советских военных советников;

1995 год — в Киеве, у стен Софийского собора, хоронят Патриарха Владимира (Романюка);

2023 год — американский космический аппарат “Вояджер-2” опережает “Пионер-10” по удаленности от Солнца, став второй самой отдаленной рукотворной структурой в глубинах космоса — после “Вояджера-1”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 июля Международный день Нельсона Манделы / © unsplash.com

18 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день слушания. Его начали в 2010 году по инициативе организации World Listening Project. Это сообщество художников, музыкантов, экологов, ученых, исследующих звуковую среду нашей планеты. Дату выбрали совсем не случайно. Именно в этот день 1933 года родился Реймонд Мюррей Шейфер, канадский композитор, который был экологом звука и автором понятия “звуковой ландшафт”. Он призвал воспринимать мир не только глазами, но и ушами.

Также 18 июля Международный день Нельсона Манделы. Дату установили в день рождения выдающегося южноафриканского борца за мир, равенство, свободу. Праздник был официально создан Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Нельсон Ролилагла Мандела стал символом борьбы с апартеидом, первым темнокожим президентом Южно-Африканской республики, лауреатом Нобелевской премии мира, политиком, правозащитником, государственным деятелем, который более 27 лет провел в тюрьме за борьбу с расизмом и дискриминацией.

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