Какой праздник 18 июня 2026 года / © ТСН

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18 июня 2026 года — четверг. 1575-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

18 июня верующие празднуют День памяти святого мученика Леонтия / © unsplash.com

Завтра, 18 июня, верующие празднуют День памяти святого мученика Леонтия. По церковному преданию Леонтий был римским военачальником в финикийском городе Триполи. Он открыто исповедовал христианство, помогал нуждающимся и обращал людей к вере. По приказу императора его арестовали и жестоко пытали, требуя отречься от Христа. Однако мученик остался непоколебимым и принял смерть, став примером мужества и верности своим убеждениям. Вместе с Леонтием пострадали и воины Ипатий и Феодул, которые, увидев его стойкость, также уверовали во Христа и приняли мученическую смерть.

18 июня в Украине празднуют День участкового офицера полиции / © КМДА

18 июня в Украине празднуют День участкового офицера полиции. Его ввели в 2004 году приказом Министерства внутренних дел, чтобы почтить работу правоохранителей, непосредственно взаимодействующих с жителями общин и обеспечивающих правопорядок на своих участках. Участковый офицер полиции — один из самых близких к людям представителей правоохранительной системы.

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18 июня Международный день суши / © pexels.com

Также 18 июня Международный день суши. Это неофициальный гастрономический праздник, посвященный одному из самых известных блюд японской кухни, получившей популярность во всем мире. Идею празднования предложил в 2009 году энтузиаст Крис ДеМэй, чтобы поощрить людей открывать для себя новые вкусы и наслаждаться сушей. Затем инициативу поддержали рестораны, кулинарные сообщества и миллионы поклонников японской кухни.

18 июня Международный день пикника / © pexels.com

А еще 18 июня Международный день пикника. Этот неофициальный праздник посвящен простому, но любимому способу отдыха — общей трапезе на природе в кругу родных, друзей или коллег. История пикников достигает нескольких столетий. Считается, что слово «пикник» произошло от французского pique-nique, которым в XVII веке называли неформальную встречу, где каждый участник приносил часть угощения. После Французской революции, когда парки стали открытыми для широкой публики, традиция обедать под открытым небом быстро распространилась по Европе, а впоследствии и по всему миру.

18 июня празднуют Международный день борьбы с языком ненависти / © pexels.com

18 июня празднуют Международный день борьбы с языком ненависти. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2021 году, чтобы привлечь внимание к проблеме распространения враждебных высказываний, дискриминации и нетерпимости, особенно в цифровом пространстве. Языком ненависти называют любые формы высказываний, которые унижают, оскорбляют, запугивают или подстрекают к дискриминации, вражде или насилию в отношении людей через их национальность, этническое происхождение, язык, религию, пол, инвалидность или другие признаки. Такие сообщения могут распространяться при личном общении, посредством средств массовой информации или социальных сетей.

18 июня День гордости/достоинства аутиста / © pexels.com

Также 18 июня День гордости/достоинства аутиста. Праздник возник в 2005 году по инициативе сообщества Aspies For Freedom. Дата 18 июня выбрана символически — она связана с движением за самовыражение и самоидентификацию аутических людей без стигматизации.

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18 июня Международный день паники / © pexels.com

А еще 18 июня Международный день паники. Его смысл не в том, чтобы поощрять реальную панику, а наоборот, немного иронично напомнить о том, как часто люди преувеличивают тревожность в повседневной жизни. В современной культуре этот праздник иногда преподносят как способ «легально обеспокоиться», посмеяться над своими страхами и посмотреть на стресс с юмором.

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