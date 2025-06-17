Какой праздник 18 июня 2025 года / © ТСН

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18 июня 2025 года — среда. 1211-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 июня, верующие празднуют день памяти святого мученика Леонтия. Он происходил из Греции и был римским воином, служил в финикийском городе Триполи (ныне территория Ливана). Был очень смелым, сильным телом и духом. Исповедовал открыто христианскую веру, из-за чего вызвал подозрение у языческой власти. Император Веспасиан отправил в Триполь начальника военного караула Ипатия, чтобы тот разоблачил Леонтия и заставил его поклониться идолам.

Ипатий прибыл на место и попытался схватить Леонтия, но произошло чудо: вдруг он вместе со своим помощником Теодулом увидели ангела. Они были очень поражены и сразу уверовали во Христа. У императорских начальников это вызывало злобу. Теодула, Ипатия и Леонтия долго и жестоко пытали. Затем Теодула с Ипатием уселись мечом, а Леонтия замучили до смерти.

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Что нельзя делать 18 июня

Нельзя сеять и сажать что-нибудь в землю — будет скудный урожай.

Не желательно стирать или мыть пол — “вымоете” благополучие.

Запрещается стричь волосы — наши предки верили, что этим вы сократите свою жизнь.

Народные приметы и традиции на 18 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

услышать гром — к богатому урожаю зерновых;

утром на траве много росы — ждите большого урожая огурцов;

дождь 18 июня — будет хорошим хлеб, но жидким мед;

тихая и солнечная погода — к сухому и жаркому лету;

вечером летает много комаров — на следующий день будет хорошая погода;

громко квакают лягушки — до длинных, но теплых дождей.

18 июня громко квакают лягушки — до длинных, но теплых дождей. / © unsplash.com

В народе 18 июня называлось Леонтий Громовик. Это название связано с тем, что в этот период часто идут грозы. Люди раньше считали святого мученика Леонтия покровителем молний и грома. Существовало поверье “Пришел Леонтий — гремит, да и дождит”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 июня

Какие завтра именины: Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросинья, Мария.

Талисманом человека, рожденного 18 июня является издавна считалось, что украшения с агатом значительно усиливают мужскую силу и энергию.

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В этот день родились:

1935 год — Иван Нечитайло, украинский прозаик и поэт;

1964 год — Костя Павляк, украинский бард, поэт, писатель;

1977 год — Игорь Дашко, офицер Государственной пограничной службы Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 18 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 июня:

860 год — русский флот князей Аскольда и Дира совершает нападение на Константинополь;

1583 год — в Лондоне происходит первое зафиксированное страхование жизни: Ричард Мартин оформил полис на жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта;

1637 год — объединенные силы запорожцев и донских казаков обретают стратегическую османскую крепость Азов;

1651 год — начинается одно из ключевых битв Освободительной войны 1648-1654 годов — битва под Берестечком, что становится важной вехой в борьбе украинского народа за независимость;

1668 год — на Сербинском Поле происходит важный Совет Войска Запорожского, где войска под руководством Ивана Брюховецкого признают Петра Дорошенко своим гетманом, объединив Войско Запорожское под единым руководством;

1709 год — в результате военных действий разрушается Чортомлицкая Сечь;

1754 год — учреждают крепость святой Елисаветы, которая впоследствии станет городом Елисаветградом, затем Кировоградом, а ныне — Кропивницким;

1782 год — в Швейцарии фиксируют последний известный случай казни по обвинению в колдовстве — казнена была Анна Гельди;

1815 год — Наполеон Бонапарт терпит поражение в решающей битве при Ватерлоо;

1817 год — в Лондоне открывают мост Ватерлоо;

1837 год — испанская республика принимает новую Конституцию;

1881 год — восстанавливают “Союз трех императоров” — тайное соглашение между императорами Германии, Австро-Венгрии и России;

1889 год — американский изобретатель Ричардсон запатентовывает детскую коляску;

1917 год — в Киеве, несмотря на запрет министра Александра Керенского, начинает работу Второй Всеукраинский Военный съезд с участием около 2500 делегатов, утверждающих план украинизации войска;

1934 год — в связи с убийством министра польского правительства Перацкого, в рамках репрессий против украинского движения, арестовывают Романа Шухевича;

1939 год — в Каневе открывают памятник Тарасу Шевченко на его могиле;

1940 год — после капитуляции Франции генерал Шарль де Голль обращается из эфира Би-Би-Си, заявив, что война не проиграна, а лишь битва, призвав к Движению Сопротивления во Франции;

1946 год — Италия официально провозглашает республиканскую форму правления;

1976 год — Сейшельские Острова провозглашают независимость;

1991 год — Верховный Совет УССР принимает постановление о праздновании Дня независимости Украины;

1996 год — Украина становится членом Конференции по разоружению;

2000 год — Львовский городской совет вводит запрет на трансляцию русскоязычных песен в общественных местах;

2009 год — NASA успешно запускает космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter для детального исследования поверхности Луны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 июня празднуют Международный день паники / © unsplash.com

18 июня в Украине празднуют День участкового офицера полиции. Профессиональный праздник, начатый в 2004 году. Это возможность подчеркнуть важную роль в работе тех, кто первыми выходят на контакт с людьми в повседневных ситуациях. А еще вы можете поблагодарить офицеров за их профессионализм, самоотверженность и ответственность.

Также 18 июня Международный день борьбы с языком ненависти. Языком ненависти называют поведение, высказывания или действия, направленные на дискриминацию, унижение, вражду к людям или группам по признакам национальности, расы, пола, религии, сексуальной ориентации, инвалидности и т.д.

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А еще 18 июня День гордости/достоинства аутиста. Специальный международный праздник, посвященный признанию и поддержке людей с аутизмом. Оно призвано повысить осведомленность об аутизме, бороться с дискриминацией и стигмой, продвигать идею принятия разнообразия в обществе.

18 июня празднуют Международный день паники. Хотя это неофициальный и скорее юмористический праздник, созданный в легкой, шутливой форме, он показывает как люди могут реагировать на неожиданные или стрессовые события в их жизни. Этот день не стремится поощрять тревогу, а наоборот освещает то, как часто мы подвергаемся иррациональным эмоциям.