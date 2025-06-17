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Какой завтра, 18 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 18 июня, День участкового офицера полиции в Украине. Верующие чтят память святого мученика Леонтия. До Нового года осталось 196 дней.
18 июня 2025 года — среда. 1211-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 18 июня, верующие празднуют день памяти святого мученика Леонтия. Он происходил из Греции и был римским воином, служил в финикийском городе Триполи (ныне территория Ливана). Был очень смелым, сильным телом и духом. Исповедовал открыто христианскую веру, из-за чего вызвал подозрение у языческой власти. Император Веспасиан отправил в Триполь начальника военного караула Ипатия, чтобы тот разоблачил Леонтия и заставил его поклониться идолам.
Ипатий прибыл на место и попытался схватить Леонтия, но произошло чудо: вдруг он вместе со своим помощником Теодулом увидели ангела. Они были очень поражены и сразу уверовали во Христа. У императорских начальников это вызывало злобу. Теодула, Ипатия и Леонтия долго и жестоко пытали. Затем Теодула с Ипатием уселись мечом, а Леонтия замучили до смерти.
Что нельзя делать 18 июня
Нельзя сеять и сажать что-нибудь в землю — будет скудный урожай.
Не желательно стирать или мыть пол — “вымоете” благополучие.
Запрещается стричь волосы — наши предки верили, что этим вы сократите свою жизнь.
Народные приметы и традиции на 18 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
услышать гром — к богатому урожаю зерновых;
утром на траве много росы — ждите большого урожая огурцов;
дождь 18 июня — будет хорошим хлеб, но жидким мед;
тихая и солнечная погода — к сухому и жаркому лету;
вечером летает много комаров — на следующий день будет хорошая погода;
громко квакают лягушки — до длинных, но теплых дождей.
В народе 18 июня называлось Леонтий Громовик. Это название связано с тем, что в этот период часто идут грозы. Люди раньше считали святого мученика Леонтия покровителем молний и грома. Существовало поверье “Пришел Леонтий — гремит, да и дождит”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 июня
Какие завтра именины: Даниил, Леонтий, Михаил, Афанасий, Дарья, Ефросинья, Мария.
Талисманом человека, рожденного 18 июня является издавна считалось, что украшения с агатом значительно усиливают мужскую силу и энергию.
В этот день родились:
1935 год — Иван Нечитайло, украинский прозаик и поэт;
1964 год — Костя Павляк, украинский бард, поэт, писатель;
1977 год — Игорь Дашко, офицер Государственной пограничной службы Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.
Памятные даты 18 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 18 июня:
860 год — русский флот князей Аскольда и Дира совершает нападение на Константинополь;
1583 год — в Лондоне происходит первое зафиксированное страхование жизни: Ричард Мартин оформил полис на жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта;
1637 год — объединенные силы запорожцев и донских казаков обретают стратегическую османскую крепость Азов;
1651 год — начинается одно из ключевых битв Освободительной войны 1648-1654 годов — битва под Берестечком, что становится важной вехой в борьбе украинского народа за независимость;
1668 год — на Сербинском Поле происходит важный Совет Войска Запорожского, где войска под руководством Ивана Брюховецкого признают Петра Дорошенко своим гетманом, объединив Войско Запорожское под единым руководством;
1709 год — в результате военных действий разрушается Чортомлицкая Сечь;
1754 год — учреждают крепость святой Елисаветы, которая впоследствии станет городом Елисаветградом, затем Кировоградом, а ныне — Кропивницким;
1782 год — в Швейцарии фиксируют последний известный случай казни по обвинению в колдовстве — казнена была Анна Гельди;
1815 год — Наполеон Бонапарт терпит поражение в решающей битве при Ватерлоо;
1817 год — в Лондоне открывают мост Ватерлоо;
1837 год — испанская республика принимает новую Конституцию;
1881 год — восстанавливают “Союз трех императоров” — тайное соглашение между императорами Германии, Австро-Венгрии и России;
1889 год — американский изобретатель Ричардсон запатентовывает детскую коляску;
1917 год — в Киеве, несмотря на запрет министра Александра Керенского, начинает работу Второй Всеукраинский Военный съезд с участием около 2500 делегатов, утверждающих план украинизации войска;
1934 год — в связи с убийством министра польского правительства Перацкого, в рамках репрессий против украинского движения, арестовывают Романа Шухевича;
1939 год — в Каневе открывают памятник Тарасу Шевченко на его могиле;
1940 год — после капитуляции Франции генерал Шарль де Голль обращается из эфира Би-Би-Си, заявив, что война не проиграна, а лишь битва, призвав к Движению Сопротивления во Франции;
1946 год — Италия официально провозглашает республиканскую форму правления;
1976 год — Сейшельские Острова провозглашают независимость;
1991 год — Верховный Совет УССР принимает постановление о праздновании Дня независимости Украины;
1996 год — Украина становится членом Конференции по разоружению;
2000 год — Львовский городской совет вводит запрет на трансляцию русскоязычных песен в общественных местах;
2009 год — NASA успешно запускает космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter для детального исследования поверхности Луны.
Какой завтра праздник в Украине и мире
18 июня в Украине празднуют День участкового офицера полиции. Профессиональный праздник, начатый в 2004 году. Это возможность подчеркнуть важную роль в работе тех, кто первыми выходят на контакт с людьми в повседневных ситуациях. А еще вы можете поблагодарить офицеров за их профессионализм, самоотверженность и ответственность.
Также 18 июня Международный день борьбы с языком ненависти. Языком ненависти называют поведение, высказывания или действия, направленные на дискриминацию, унижение, вражду к людям или группам по признакам национальности, расы, пола, религии, сексуальной ориентации, инвалидности и т.д.
А еще 18 июня День гордости/достоинства аутиста. Специальный международный праздник, посвященный признанию и поддержке людей с аутизмом. Оно призвано повысить осведомленность об аутизме, бороться с дискриминацией и стигмой, продвигать идею принятия разнообразия в обществе.
18 июня празднуют Международный день паники. Хотя это неофициальный и скорее юмористический праздник, созданный в легкой, шутливой форме, он показывает как люди могут реагировать на неожиданные или стрессовые события в их жизни. Этот день не стремится поощрять тревогу, а наоборот освещает то, как часто мы подвергаемся иррациональным эмоциям.