Какой завтра, 18 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 18 марта, Всемирный день переработки. Верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского. До Нового года осталось 288 дней.

18 марта 2024 года – понедельник. 754-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 марта в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла Иерусалимского. Был пресвитером Иерусалимской церкви, а в 350 году занял епископский престол. Тогда Иерусалим находился в подчинении митрополита Кесарийского, а это совсем не устраивало Кирилла, ведь он не хотел принимать арианскую ересь. Трижды его смещали с должности. В 351 году в небе над Иерусалимом появилось знамение — крест Господень. Тогда Кирилл отправил благочестивому царю Константину послание.

Что нельзя делать 18 марта

Не стоит стричь ногти и волосы, потому что можно попасть в неприятности.

Не рекомендуется ходить в гости и приглашать других к себе.

Нельзя впускать в дом посторонних в то время, когда купается ребенок.

Народные приметы и традиции на 18 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже прилетели лебеди — ждите теплую погоду;

лед еще не сошел с рек, но гремит гром — к хорошей рыбалке;

появились цветы мать-и-мачехи – в апреле будет тепло, а лето скоро придет;

ежи проснулись после зимней спячки – скоро придет тепло;

солнечный, но холодный день – в начале апреля будет прохладно.

18 марта ежи проснулись после зимней спячки – скоро придет тепло / Фото: Pexels

Это удачный день для того, чтобы заняться своим ментальным здоровьем, а потому следует записаться к психотерапевту или заняться медитацией. В древности существовало поверье, если аисты у кого-то во дворе свили гнездо, семья будет счастлива.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 марта

Какие завтра именины: Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наталья.

Талисманом человека, рожденного 18 марта является чароит. Сиреневый камень, найденный только в 1949 году. Согласно эзотерике, чароит является камнем бесполезных действий. Поэтому минерал часто используют во время медитации.

В этот день родились:

1904 год – украинский поэт из когорты Расстрелянного возрождения Марко Вороный;

1952 год – украинский писатель, журналист, редактор Юрий Винничук;

1954 год – украинский религиозный деятель, старший епископ Центра харизматических христианских Церквей Украины (Полного Евангелия) Анатолий Гаврилюк.

Памятные даты 18 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 марта:

3952 г. до Р. Х. — согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда Уважаемого происходит сотворение мира;

37 год – после смерти Тиберия императором Рима становится Калигула;

1241 год — в битве под Хмельницком (близ Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы;

1325 год – основан Теночтитлан, который впоследствии становится столицей Ацтекской империи;

1662 год – в Париже начинает курсировать первый общественный транспорт – карета на восемь мест;

1839 год – китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что становится причиной первой опиумной войны;

1892 год — Лорд Стэнли Престон решает основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли);

1899 год — американский астроном Пикеринг открывает Фебу, спутник Сатурна;

1890 год – Вильгельм II заставляет канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку;

1913 год — во Львове создают военное общество "Сечевые стрелки";

1913 год – в Салониках убивают короля Греции Георга I;

1932 год — в Сиднейском заливе открывают мост, который к 2012 году был самым широким в мире (ширина 48,8 м);

1946 год — в Вашингтоне свою работу начинает "Всемирный банк";

1962 год – заключены Эвианские соглашения, по которым Алжир обретает независимость от Франции и заканчивается колониальная война;

1974 год — большинство членов ОПЕК прекратили эмбарго на поставку нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и тяжелого нефтяного кризиса;

1992 год — компания "Майкрософт" представляет операционную систему Windows 3.1;

1992 год — парламент Финляндии соглашается на вступление страны в ЕС;

1994 год — в Вашингтоне представители Боснии-Герцеговины и Хорватии подписали федеративный договор;

2004 год — Верховная Рада принимает Гражданский процессуальный кодекс Украины;

2014 год – происходит аннексия Крыма Россией;

2015 год – вооруженное нападение на Национальный музей Бардо в Тунисе;

2022 год – начинаются бои за Азовсталь.

Погода на 18 марта

Завтра, 18 марта, в Киеве пасмурно, утром мелкий дождь. Во Львове облачно с прояснениями, ночью дождь, который к утру закончится. В Харькове облачно, днем возможен мелкий дождь. В Одессе облачно, утром небольшой дождь, который закончится во второй половине дня, но может снова начаться вечером.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +6 ночью. Во Львове +12 днем и +6 ночью. В Харькове +12 днем и +5 ночью. В Одессе +9 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день переработки / Фото: Pexels

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день переработки. Праздник был создан по инициативе Бюро международной переработки для того, чтобы подчеркнуть, насколько важен этот процесс для будущего нашей планеты. Ежегодно Земля дает человечеству миллиарды тонн природных ресурсов, однако очень скоро они могут закончиться.

Хотя кажется, что проблема переработки отходов начала волновать человечество только в конце прошлого века, но на самом деле примеры ее можно найти и в древней истории. Например, уже 500 года до нашей эры в Афинах мусор пытались не выбрасывать, а вывозили на специально отведенные для этого свалки.