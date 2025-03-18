Какой сегодня, 18 марта, праздник в Украине: что празднуют

Сегодня, 18 марта, в Украине отмечают Всемирный день социальной работы. До Нового года осталось 288 дней.

18 марта 2025 года — вторник. 1119-й день войны в Украине.

Памятные даты 18 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 марта:

3952 год до Р. Х. — согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви св. Беда уважаемого именно в этот день происходит сотворение мира;

1241 год — в битве под Хмельницком (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголы продолжают завоевание Европы;

1662 год – в Париже начинает курсировать первый общественный транспорт – карета на восемь мест;

1892 год — Лорд Стэнли Престон решает основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли);

1913 год — во Львове создают военное общество "Сечевые стрелки";

1939 год — в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреливают от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми;

1946 год — в Вашингтоне свою работу начинает "Всемирный банк";

1992 год — "Майкрософт" представляет операционную систему Windows 3.1;

1996 год — в пожаре в ночном клубе в городе Кесон-Сити, в Филиппинах, погибает 162 человека;

2004 год — Верховная Рада принимает Гражданский процессуальный кодекс Украины;

2014 год – попытка аннексии Россией украинского Крыма, в Украине из-за агрессии объявляют первую волну частичной мобилизации;

2015 год – вооруженное нападение на Национальный музей Бардо в Тунисе;

2018 год — президент России Владимир Путин переизбран на 4-й президентский срок по результатам президентских выборов;

2022 год – начинаются бои за Азовсталь.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

18 марта Всемирный день переработки / Фото: Unsplash

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день социальной работы. Выпадает на третий вторник марта. Праздник основан Международной федерацией социальных работников (IFSW) и Международной ассоциацией школ социальной работы (IASSW). Его цель – привлечь внимание к важной роли социальных работников в обществе, а также к вопросам социальной справедливости, прав человека и благополучия уязвимых групп населения. Каждый год определяется новая тема, отражающая актуальные вызовы в сфере социальной работы. К примеру, последние темы касались экологической справедливости, борьбы с неравенством, поддержания достоинства и ценностей человека.

Также 18 марта Всемирный день переработки. Его начали в 2018 году по инициативе Global Recycling Foundation с целью повышения осведомленности о важности переработки отходов для сохранения природных ресурсов и защиты окружающей среды. Каждый год у Всемирного дня переработки есть определенная тема. Например, в прошлые годы акцент делался на роли молодежи, важности инновационных решений в сфере переработки и необходимости международного сотрудничества в этой сфере. Всемирный день переработки напоминает, что мусор – это не конец жизненного цикла вещей, а возможность создать что-то новое и полезное.