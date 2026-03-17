Какой праздник 18 марта 2026 года / © ТСН

18 марта 2026 года — среда. 1483-й день войны в Украине.

18 марта верующие празднуют День памяти святого архиепископа Кирилла / © unsplash.com

Завтра, 18 марта, верующие празднуют День памяти святого архиепископа Кирилла. Кирилл стал архиепископом Иерусалима примерно в 350 году. Во времена острых богословских споров он отстаивал православное учение о Божественности Иисуса Христа и неоднократно подвергался преследованиям и изгнаниям. Святой прославился своими «Катехизическими наставлениями» — наставлениями для тех, кто готовился к крещению. В них он просто и глубоко объяснял основы христианской веры, таинства и богослужения. Умер около 386 года. Церковь чтит Кирилла Иерусалимского как святителя и учителя веры.

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день переработки / © pexels.com

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день переработки. Его начала Global Recycling Foundation 2018, чтобы привлечь внимание к важности переработки отходов и рациональному использованию ресурсов планеты. Цель инициативы — напомнить, что мусор может стать ценным сырьем, если его правильно сортировать и перерабатывать. Ежегодно в мире образуются миллиарды тонн отходов, значительная часть которых может быть переработана: бумага, пластик, металл, стекло и электроника. Поэтому переработку часто называют «седьмым ресурсом планеты» наряду с водой, воздухом, нефтью, газом, углем и полезными ископаемыми.

18 марта День богини плодородия — Афродиты / © Pixabay

Также 18 марта День богини плодородия — Афродиты. Афродита — одна из самых почитаемых богинь в древнегреческой мифологии, покровительница любви, красоты, плодовитости и жизненной силы природы. В ее честь в разных регионах Древней Греции проводились празднования, иногда называемые Днем богини плодородия Афродиты. По мифам, Афродита родилась из морской пены у острова Кипр, поэтому именно там сформировался один из древнейших центров ее почитания. Главные святилища богини также действовали в Пафосе.